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Как получить медаль "За отвагу": об охоте на "Бабу-ягу", дронах-камикадзе и подвигах офицера России
Как получить медаль "За отвагу": об охоте на "Бабу-ягу", дронах-камикадзе и подвигах офицера России - 15.07.2025 Украина.ру
Как получить медаль "За отвагу": об охоте на "Бабу-ягу", дронах-камикадзе и подвигах офицера России
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с офицером Вооружённых сил Российской Федерации с позывным "Лейтенант" о его боевом пути и наградах, об... Украина.ру, 15.07.2025
2025-07-15T21:30
2025-07-15T21:30
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с офицером Вооружённых сил Российской Федерации с позывным "Лейтенант" о его боевом пути и наградах, об освобождённых городах, об особенностях противодействия различным дронам противника и о многом другом. 00:35 – История позывного; 01:28 – Медаль за отвагу и награда за боевое отличие; 04:55 – Борьба с дронами-камикадзе и ранение в бою;09:17 – Об освобождённых городах; 10:01 – "Крылья" врага над Донбассом. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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