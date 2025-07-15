Как получить медаль "За отвагу": об охоте на "Бабу-ягу", дронах-камикадзе и подвигах офицера России - 15.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250715/kak-poluchit-medal-za-otvagu-ob-okhote-na-babu-yagu-dronakh-kamikadze-i-podvigakh-ofitsera-rossii-1065293490.html
Как получить медаль "За отвагу": об охоте на "Бабу-ягу", дронах-камикадзе и подвигах офицера России
Как получить медаль "За отвагу": об охоте на "Бабу-ягу", дронах-камикадзе и подвигах офицера России - 15.07.2025 Украина.ру
Как получить медаль "За отвагу": об охоте на "Бабу-ягу", дронах-камикадзе и подвигах офицера России
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с офицером Вооружённых сил Российской Федерации с позывным "Лейтенант" о его боевом пути и наградах, об... Украина.ру, 15.07.2025
2025-07-15T21:30
2025-07-15T21:30
видео
россия
донбасс
донецкая народная республика
александр чаленко
дроны
fpv-дрон
русский донбасс
новости донбасса
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0f/1065293176_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_73c9ad044d6d21573eb3c14de68ffddd.jpg
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с офицером Вооружённых сил Российской Федерации с позывным "Лейтенант" о его боевом пути и наградах, об освобождённых городах, об особенностях противодействия различным дронам противника и о многом другом. 00:35 – История позывного; 01:28 – Медаль за отвагу и награда за боевое отличие; 04:55 – Борьба с дронами-камикадзе и ранение в бою;09:17 – Об освобождённых городах; 10:01 – "Крылья" врага над Донбассом. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
россия
донбасс
донецкая народная республика
украина
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0f/1065293176_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_06cb8be2bb0353863e77d05ac76adf43.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, донбасс, донецкая народная республика, александр чаленко, дроны, fpv-дрон, русский донбасс, новости донбасса, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, награда, украина, владимир зеленский, всу, "баба-яга", днр, новые регионы, рэб, пво, видео
Видео, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Александр Чаленко, дроны, fpv-дрон, Русский Донбасс, Новости Донбасса, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, награда, Украина, Владимир Зеленский, ВСУ, "Баба-Яга", ДНР, Новые регионы, РЭБ, ПВО

Как получить медаль "За отвагу": об охоте на "Бабу-ягу", дронах-камикадзе и подвигах офицера России

21:30 15.07.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с офицером Вооружённых сил Российской Федерации с позывным "Лейтенант" о его боевом пути и наградах, об освобождённых городах, об особенностях противодействия различным дронам противника и о многом другом.
00:35 – История позывного;
01:28 – Медаль за отвагу и награда за боевое отличие;
04:55 – Борьба с дронами-камикадзе и ранение в бою;
09:17 – Об освобождённых городах;
10:01 – "Крылья" врага над Донбассом.
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаАлександр Чаленкодроныfpv-дронРусский ДонбассНовости ДонбассаСВОновости СВО сейчасновости СВО РоссиянаградаУкраинаВладимир ЗеленскийВСУ"Баба-Яга"ДНРНовые регионыРЭБПВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:39Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс отказалась отвечать на вопрос журналистов
03:26Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем уничтожены несколько БПЛА — губернатор
03:12Главные события 16 июля. Чем запомнился день
02:53ВС РФ наносят удары по объектам противника в Полтавской и Харьковской областях
02:42Фронтовая сводка за 16 июля от ТГ-канала "Дневник десантника"
02:32За три часа средствами ПВО уничтожены 40 украинских БПЛА — Минобороны
02:16Отбой ракетной опасности в Курской области - оперштаб региона
01:57От террористической атаки ВСУ в Белгородской области пострадали шесть жителей, один погиб — губернатор
01:35На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА — губернатор
01:26Российские войска продолжают наступление на Красноармейском направлении
01:07В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск самолётов — Росавиация
01:01Российские "Герани" наносят удары по объектам противника в Синельниково Днепропетровской области
00:51Уже 16 украинских БПЛА сбиты над территорией Брянской области — губернатор
00:28По предварительным данным подразделения ВС РФ продавили оборону врага в Волчанске
22:37Союзники среди врагов России: почему страны бывшего СССР выбирают Запад — Ищенко
22:15Участвовавший во вторжении в Курскую область украинский боевик приговорён к 15 годам
22:11На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности - губернатор
22:06ВС РФ наносят удары по объектам противника в Черниговской области
22:04Семь жителей Горловки пострадали сегодня в результате вражеских атак - Пушилин
22:00Большие потери ВСУ по результатам прилетов в Краматорске
Лента новостейМолния