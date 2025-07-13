https://ukraina.ru/20250713/pochemu-ssha-i-izrail-proigrali-voynu-na-blizhnem-vostoke-ischenko-o-yadernom-klube-i-o-planakh-irana-1065181621.html

Почему США и Израиль проиграли войну на Ближнем Востоке: Ищенко о ядерном клубе и о планах Ирана

Почему США и Израиль проиграли войну на Ближнем Востоке: Ищенко о ядерном клубе и о планах Ирана - 13.07.2025 Украина.ру

Почему США и Израиль проиграли войну на Ближнем Востоке: Ищенко о ядерном клубе и о планах Ирана

Премьер-министр Израиля Нетаньяху на недавней встрече с президентом США Трампом сказал, что серия ударов по иранским ядерным объектам принесла Израилю "историческую победу, которая уже изменила облик Ближнего Востока"

2025-07-13T17:30

2025-07-13T17:30

2025-07-13T17:30

видео

израиль

сша

иран

дональд трамп

биньямин нетаньяху

ростислав ищенко

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Как на самом деле могут развиваться события с иранской ядерной программой? Не стала ли эта операция явным знаком для КСИР, что надо пойти по северокорейскому сценарию и сделать всё возможное, чтобы получить отнюдь не мирный атом. Будет ли у Ирана, как заявил Трамп, шанс на восстановление? В своём еженедельном влоге на Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказывает об этом и не только.

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сша

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видео, израиль, сша, иран, дональд трамп, биньямин нетаньяху, ростислав ищенко, видео