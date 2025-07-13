Почему США и Израиль проиграли войну на Ближнем Востоке: Ищенко о ядерном клубе и о планах Ирана - 13.07.2025 Украина.ру
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Почему США и Израиль проиграли войну на Ближнем Востоке: Ищенко о ядерном клубе и о планах Ирана
Почему США и Израиль проиграли войну на Ближнем Востоке: Ищенко о ядерном клубе и о планах Ирана - 13.07.2025 Украина.ру
Почему США и Израиль проиграли войну на Ближнем Востоке: Ищенко о ядерном клубе и о планах Ирана
Премьер-министр Израиля Нетаньяху на недавней встрече с президентом США Трампом сказал, что серия ударов по иранским ядерным объектам принесла Израилю "историческую победу, которая уже изменила облик Ближнего Востока"
2025-07-13T17:30
2025-07-13T17:30
видео
израиль
сша
иран
дональд трамп
биньямин нетаньяху
ростислав ищенко
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Как на самом деле могут развиваться события с иранской ядерной программой? Не стала ли эта операция явным знаком для КСИР, что надо пойти по северокорейскому сценарию и сделать всё возможное, чтобы получить отнюдь не мирный атом. Будет ли у Ирана, как заявил Трамп, шанс на восстановление? В своём еженедельном влоге на Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказывает об этом и не только.
израиль
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, израиль, сша, иран, дональд трамп, биньямин нетаньяху, ростислав ищенко, видео
Видео, Израиль, США, Иран, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Ростислав Ищенко

Почему США и Израиль проиграли войну на Ближнем Востоке: Ищенко о ядерном клубе и о планах Ирана

17:30 13.07.2025
 
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Премьер-министр Израиля Нетаньяху на недавней встрече с президентом США Трампом сказал, что серия ударов по иранским ядерным объектам принесла Израилю "историческую победу, которая уже изменила облик Ближнего Востока"
Как на самом деле могут развиваться события с иранской ядерной программой? Не стала ли эта операция явным знаком для КСИР, что надо пойти по северокорейскому сценарию и сделать всё возможное, чтобы получить отнюдь не мирный атом. Будет ли у Ирана, как заявил Трамп, шанс на восстановление?
В своём еженедельном влоге на Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказывает об этом и не только.
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ВидеоИзраильСШАИранДональд ТрампБиньямин НетаньяхуРостислав Ищенко
 
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17:50ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадали люди - Гладков
17:30Почему США и Израиль проиграли войну на Ближнем Востоке: Ищенко о ядерном клубе и о планах Ирана
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