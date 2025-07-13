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Французский поцелуй. Мировой спорт умер и стал комедийным шоу

Французский поцелуй. Мировой спорт умер и стал комедийным шоу - 13.07.2025 Украина.ру

Французский поцелуй. Мировой спорт умер и стал комедийным шоу

В спортивном мире широко обсуждают трагикомическую новость – Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал французскую фехтовальщицу Изаору Тибюс, у которой обнаружили в крови допинг-препарат остарин, запрещённый Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

2025-07-13T13:36

2025-07-13T13:36

2025-07-13T13:36

эксклюзив

франция

сша

токио

ришар гаске

владимир корнилов

спортивный арбитражный суд

демократическая партия

международная федерация тенниса

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После длительного рассмотрения дела судьи согласились с версией спортсменки. Она утверждала, что это вещество попало в её организм в результате поцелуя со своим женихом – бывшим американским рапиристом Рэйсом Имбоденом, который больше известен как топ-модель и убеждённый сторонник Демократической партии США.По словам Изаоры, он якобы принимал этот анаболик втайне от ничего не подозревавшей невесты. И почему-то делал это как раз перед "обменом биологическими жидкостями" – как охарактеризовала этот процесс сама француженка, попавшаяся на допинг-тесте в начале прошлого года.Изаора Тибюс представляет собой классический типаж современного западного спортсмена, который ставит на первое место шоу-бизнес и общественный активизм. Вершиной её спортивной карьеры стали Олимпийские игры в Токио, где участница французской сборной завоевала серебро в командных соревнованиях, уступив в финале фехтовальщицам из России.При этом Изаора постоянно мелькала в телевизоре, успела получить диплом бизнес-школы, стала кавалером национального ордена "За заслуги" и даже заслужила премию французской Академии моральных и политических наук – что придаёт истории с поцелуем и допингом особенную пикантность.Спортивное сообщество с самого начала не поверило в романтичную версию, предложенную Тибюс. Прежде всего потому, что она стала повторением скандальной легенды известного французского теннисиста Ришара Гаске, в организме которого обнаружили кокаин.Независимый антидопинговый трибунал Международной федерации тенниса пришёл к выводу, что наркотик попал в его кровь в результате "неосторожного поведения в ночном клубе" – после поцелуя с таинственной незнакомкой, чьё имя Гаске благополучно забыл. Но это вызвало во Франции возмущение, поскольку действительно независимые эксперты посчитали такой сценарий совершенно невероятным.Все были убеждены: французские спортивные чиновники надавили на судей и защитили своего теннисиста – чтобы спасти его от многолетней дисквалификации, а то и от возможного судебного приговора, который грозил Гаске в случае полицейского расследования.Изаора Тибюс несомненно знала об этом случае и могла прийти к выводу – если версия о передаче препарата через поцелуй однажды уже была принята на веру, несмотря на насмешки скептиков, значит, она вполне может сработать дважды. Тем более что Франция совершенно не хотела терять именитую спортсменку перед домашней Олимпиадой в Париже.Дисциплинарный трибунал Международной федерации фехтования (FIE) оперативно снял с неё обвинения, после чего Тибюс выступила на олимпийских соревнованиях. Однако французская спортсменка заняла на них всего лишь 28-е место – возможно, потому что на этот раз в её крови точно не было ничего запрещённого.А сейчас, через год после олимпийского провала, Изаору окончательно оправдали в спортивном суде последней инстанции – что вызвало множество иронических комментариев в соцсетях. Некоторые блогеры предложили официально разрешить употребление допинга для спортсменов из Евросоюза, Великобритании и Соединённых Штатов Америки – потому что их всё равно не наказывают за нарушение правил Всемирного антидопингового агентства.Ведь вполне понятно: если бы на месте высокоморальной Тибюс оказалась спортсменка с "неправильным" гражданством, профессиональные борцы с допингом не сделали бы для неё никаких поблажек. Как это, к примеру, произошло в деле с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой.Неспортивное поведение в отношении россиян процветает даже сейчас, когда их незаконно отстранили от участия в большинстве международных соревнований.Это показал недавний скандал на Уимблдоне, где попытались засудить российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову, игравшую против британки Сонай Картал. В решающий момент первого сета, при счёте 4:4, Картал послала мяч в аут. Но автоматическая система контроля почему-то не отреагировала на очевидный промах, и британке засчитали точное попадание.Все эти смешные и скандальные ситуации, которыми обильно наполнена мировая спортивная хроника, наглядно свидетельствуют о разложении современного международного спорта. За последние годы он откровенно выродился, превратившись в придаток к бизнесу и политический инструмент в руках западного истеблишмента.Международные спортивные бюрократы с особым цинизмом оправдывают нарушителей из своих стран и так же демонстративно мешают выступать "вражеским" атлетам, стараясь полностью выдавить их из спорта. Ничего подобного не было даже во времена Холодной войны. И в результате интерес к мировому спорту резко упал – о чём свидетельствуют данные соцопросов и падение прибылей от рекламы.Читайте также: Давайте все станем голыми! Новые рекорды парижской Олимпиады

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эксклюзив, франция, сша, токио, ришар гаске, владимир корнилов, спортивный арбитражный суд, демократическая партия, международная федерация тенниса