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В Киеве слышны взрывы – "Герани" наносят удары по объектам противника

В Киеве слышны взрывы – "Герани" наносят удары по объектам противника - 12.07.2025 Украина.ру

В Киеве слышны взрывы – "Герани" наносят удары по объектам противника

Всё новые взрывы раздаются в городской черте Киева – "Герани" наносят удары по объектам противника. Об этом 12 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-07-12T01:54

2025-07-12T01:54

2025-07-12T01:54

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Тем временем киевское метро заполняется горожанами.Украинские мониторинговые каналы сообщают о более чем 250 беспилотниках в небе над Украиной. Всего, по их прогнозам, этой ночью их ожидается около 500-600."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.10-11 октября Россия нанесла первые массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в ответ на террористические действия ВСУ. 13 октября российские войска уничтожили с помощью беспилотников-камикадзе штаб и узлы связи экстремистских украинских формирований в Запорожской области. О поражении "Геранями" артиллерийских установок в Харьковской области сообщали украинские СМИ, ссылаясь на командиров ВСУ.Кроме этого, осенью 2022 года "Герань" впервые сбила украинский истребитель МиГ-29. По данным украинского госбюро расследований самолет упал во время воздушной тревоги в районе Винницы. Летчик отражал атаку "Гераней", и один удар отразить не смог - катапультировался.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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