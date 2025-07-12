https://ukraina.ru/20250712/okolo-500-600-geraney-ozhidayut-na-ukraine-etoy-nochyu-a-takzhe-drugie-novosti-proshedshego-dnya-1065111471.html
Около 500-600 "Гераней" ожидают на Украине этой ночью. А также другие новости прошедшего дня
Около 500-600 "Гераней" ожидают на Украине этой ночью. А также другие новости прошедшего дня - 12.07.2025 Украина.ру
Около 500-600 "Гераней" ожидают на Украине этой ночью. А также другие новости прошедшего дня
Жители Киева начали занимать места для ночлега в метро ещё до объявления воздушной тревоги — украинские тг-каналы ожидают налёта около 500-600 "Гераней", часть из которых "отработает" и по столице. Об этом в ночь на 12 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-07-12T01:29
2025-07-12T01:29
2025-07-12T01:29
украина.ру
новости
украина
сво
киев
герань
россия
андрей белоусов
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/06/1063701761_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b7db147c322f9a24879ef2ed172284a.jpg
К настоящему времени украинские мониторинговые каналы сообщают о 160 "Геранях" в небе над Украиной.Напомним некоторые новости прошедшего дня:🟥 На южно-днепропетровском направлении бойцы 37-й бригады и смежники заходят в Мирное. Бойцы 56-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ России продемонстрировали видео освобождения н.п. Бессаловка в Сумской области. ВС РФ вошли в крупное приграничное село Мирополье в Сумской области. ВС РФ широким фронтом продвигаются к населенному пункту Русин Яр. Российские войска заняли н.п. Грушевское и его окрестности на юге ДНР;🟥 Задержаны два агента украинских спецслужб, которые выполняли в Брянской и соседних областях задания разведывательно-подрывной деятельности;🟥 Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" в зоне СВО;🟥 Ликвидированный вчера в Киеве полковник СБУ Воронич имел отношение к операции ВСУ в Курской области в прошлом году и к убийству командира батальона "Спарта" Арсена "Моторолы" Павлова в 2016 году;🟦 Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях АСЕАН, что передал Рубио на переговорах в Куала-Лумпуре выжимки из высказываний Зеленского и других украинских политиков о необходимости "уничтожать русню";🟦 Почти 1 млрд рублей требует взыскать Генпрокуратура с организаторов строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной;🟦 Украина должна официально признать Волынскую резню и геноцид польского народа, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш;🟦 Крымчане, участвовавшие в СВО до начала частичной мобилизации, получат по 200 тысяч рублей;🟦 Коррупция оставит украинцев зимой без газа, заявил депутат и бывший спикер Верховной рады Украины Разумков.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250711/pochemu-rossiya-bt-po-podstantsiyam-analitik-obyasnil-strategiyu-udarov-po-ukrainskoy-energosisteme-1065107938.html
украина
киев
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/06/1063701761_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a4d01d7378f9836d1ff5d49b4f8cf82a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, украина, сво, киев, герань, россия, андрей белоусов, сергей лавров
Украина.ру, Новости, Украина, СВО, Киев, Герань, Россия, Андрей Белоусов, Сергей Лавров
Около 500-600 "Гераней" ожидают на Украине этой ночью. А также другие новости прошедшего дня
Жители Киева начали занимать места для ночлега в метро ещё до объявления воздушной тревоги — украинские тг-каналы ожидают налёта около 500-600 "Гераней", часть из которых "отработает" и по столице. Об этом в ночь на 12 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
К настоящему времени украинские мониторинговые каналы сообщают о 160 "Геранях" в небе над Украиной.
Напомним некоторые новости прошедшего дня:
🟥 На южно-днепропетровском направлении бойцы 37-й бригады и смежники заходят в Мирное. Бойцы 56-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ России продемонстрировали видео освобождения н.п. Бессаловка в Сумской области. ВС РФ вошли в крупное приграничное село Мирополье в Сумской области. ВС РФ широким фронтом продвигаются к населенному пункту Русин Яр. Российские войска заняли н.п. Грушевское и его окрестности на юге ДНР;
🟥 Задержаны два агента украинских спецслужб, которые выполняли в Брянской и соседних областях задания разведывательно-подрывной деятельности;
🟥 Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" в зоне СВО;
🟥 Ликвидированный вчера в Киеве полковник СБУ Воронич имел отношение к операции ВСУ в Курской области в прошлом году и к убийству командира батальона "Спарта" Арсена "Моторолы" Павлова в 2016 году;
🟦 Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях АСЕАН, что передал Рубио на переговорах в Куала-Лумпуре выжимки из высказываний Зеленского и других украинских политиков о необходимости "уничтожать русню";
🟦 Почти 1 млрд рублей требует взыскать Генпрокуратура с организаторов строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной;
🟦 Украина должна официально признать Волынскую резню и геноцид польского народа, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш;
🟦 Крымчане, участвовавшие в СВО до начала частичной мобилизации, получат по 200 тысяч рублей;
🟦 Коррупция оставит украинцев зимой без газа, заявил депутат и бывший спикер Верховной рады Украины Разумков.
Следите за новостями на сайте Украина.ру
.