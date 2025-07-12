https://ukraina.ru/20250712/okolo-500-600-geraney-ozhidayut-na-ukraine-etoy-nochyu-a-takzhe-drugie-novosti-proshedshego-dnya-1065111471.html

Около 500-600 "Гераней" ожидают на Украине этой ночью. А также другие новости прошедшего дня

Около 500-600 "Гераней" ожидают на Украине этой ночью. А также другие новости прошедшего дня - 12.07.2025 Украина.ру

Около 500-600 "Гераней" ожидают на Украине этой ночью. А также другие новости прошедшего дня

Жители Киева начали занимать места для ночлега в метро ещё до объявления воздушной тревоги — украинские тг-каналы ожидают налёта около 500-600 "Гераней", часть из которых "отработает" и по столице. Об этом в ночь на 12 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-07-12T01:29

2025-07-12T01:29

2025-07-12T01:29

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К настоящему времени украинские мониторинговые каналы сообщают о 160 "Геранях" в небе над Украиной.Напомним некоторые новости прошедшего дня:🟥 На южно-днепропетровском направлении бойцы 37-й бригады и смежники заходят в Мирное. Бойцы 56-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ России продемонстрировали видео освобождения н.п. Бессаловка в Сумской области. ВС РФ вошли в крупное приграничное село Мирополье в Сумской области. ВС РФ широким фронтом продвигаются к населенному пункту Русин Яр. Российские войска заняли н.п. Грушевское и его окрестности на юге ДНР;🟥 Задержаны два агента украинских спецслужб, которые выполняли в Брянской и соседних областях задания разведывательно-подрывной деятельности;🟥 Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" в зоне СВО;🟥 Ликвидированный вчера в Киеве полковник СБУ Воронич имел отношение к операции ВСУ в Курской области в прошлом году и к убийству командира батальона "Спарта" Арсена "Моторолы" Павлова в 2016 году;🟦 Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях АСЕАН, что передал Рубио на переговорах в Куала-Лумпуре выжимки из высказываний Зеленского и других украинских политиков о необходимости "уничтожать русню";🟦 Почти 1 млрд рублей требует взыскать Генпрокуратура с организаторов строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной;🟦 Украина должна официально признать Волынскую резню и геноцид польского народа, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш;🟦 Крымчане, участвовавшие в СВО до начала частичной мобилизации, получат по 200 тысяч рублей;🟦 Коррупция оставит украинцев зимой без газа, заявил депутат и бывший спикер Верховной рады Украины Разумков.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250711/pochemu-rossiya-bt-po-podstantsiyam-analitik-obyasnil-strategiyu-udarov-po-ukrainskoy-energosisteme-1065107938.html

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украина.ру, новости, украина, сво, киев, герань, россия, андрей белоусов, сергей лавров