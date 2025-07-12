https://ukraina.ru/20250712/taurus-k-kontsu-iyulya-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-12-iyulya-1065135319.html

Taurus к концу июля, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 12 июля

Taurus к концу июля, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 12 июля - 12.07.2025 Украина.ру

Taurus к концу июля, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 12 июля

К концу июля Украина получит немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-07-12T13:25

2025-07-12T13:25

2025-07-12T13:29

хроники

эксклюзив

фридрих мерц

сергей степашин

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

минобороны

германия

россия

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Первые украинские дальнобойные ракеты, профинансированные Германией, поступят Вооружённым силам Украины к концу июля, заявил руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг в комментарии телеканалу ZDF.Фройдинг не назвал ракеты, которые получит Украина, но вопрос журналиста касался именно Taurus, которые просил Киев."Нужны системы вооружения, которые могут поражать цели глубоко на территории России — склады, командные пункты, аэродромы, самолеты. Мы уже видели множество успешных операций украинских вооруженных сил за последние недели и месяцы. Германия тоже готова предоставить такие системы вооружения", — отметил Фройдинг.Когда журналист прямо спросил генерала, поставил бы тот Taurus, тот заявил, что Германия уже поставляет Украине "подобные системы вооружения"."Сегодня было подписание соглашения с украинцами. И уже в конце этого месяца украинские вооруженные силы получат первые дальнобойные системы вооружения, а затем и в большом количестве — речь идет о трехзначных цифрах. И это значительно усилит украинскую противовоздушную оборону и в целом боевые возможности в ближайшие недели и месяцы", — подчеркнул Фройдинг.Практически одновременно бывший премьер-министр России Сергей Степашин обратился к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, высказавшему намерение поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, которые она сможет использовать для ударов вглубь России, и напомнил, что Москве известно, где расположены предприятия, производящие эти ракеты."Я не хочу тут обострять ситуацию, но, по крайней мере, я хочу, чтобы Мерц нас услышал, канцлер ФРГ, который недавно выступал в бундестаге... Россия будет расценивать, если такие ракеты пойдут на Украину и будут лететь в центр нашей страны, как включение Германии в активные боевые действия против нашей страны. Со всеми вытекающими отсюда последствиями", — заявил Степашин в интервью РИА Новости.Степашин призвал Германию "подумать" над своим решением."Мы знаем, где находятся предприятия, в которых производят эти ракеты. Пускай думают", — добавил Степашин.Ранее, в мае Мерц в интервью телеканалу WDR заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. Таким образом, отметил Мерц, украинский режим может атаковать дальнобойным оружием цели на территории России.Позднее канцлер сообщил, что решение было принято ещё несколько месяцев назад. Владимир Зеленский после визита в Германию заявил в интервью телеканалу RTL, что руководство в Киеве и Берлине работает над вопросом поставок Taurus, но отказался раскрыть детали.Обстрелы и налётыУтром 12 июля Минобороны России рассказало о налётах украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 16 – над территорией Брянской области, 5 – над акваторией Чёрного моря, 4 – над территорией Республики Крым, 3 – над территорией Ростовской области, 2 – над территорией Курской области, 1 – над территорией Воронежской области, 1 – над территорией Краснодарского края, 1 – над акваторией Азовского моря", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых атаках."В период с 08:50 до 09:50 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Белгородской области", — заявило министерство обороны РФ.Как сообщило Представительно Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 4 удара по территории этого региона России.Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего было выпущено 7 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 44 снаряда из ствольной артиллерии по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 44 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 5; Великая Лепетиха — 2; Горностаевка — 4; Каиры — 6; Раздольное — 3; Алёшки — 11; Днепряны — 6; Каховка — 7", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Корсунка, Алёшки, Днепряны, Новая Збурьевка, Новая Каховка, Каховка.Утром 12 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Последствий нет", — указывалось в сводке.Город Белгород подвергся атакам двух беспилотников, один из которых сбит. Повреждены фасад, балкон в многоквартирном доме, 2 коммерческих объекта и 4 автомобиля."В Белгородском районе по посёлку Дубовое и селу Бессоновка нанесены удары 2 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. Последствий нет", — писал губернатор.В Борисовском районе посёлок Борисовка, сёла Байцуры и Беленькое атакованы по одному беспилотнику. Обошлось без последствий.В Валуйском муниципальном округе по селу Борки и хутору Леоновка совершены атаки 4 беспилотников, из них один подавлен. Без последствий.В Волоконовском районе посёлок Малиново подвергся атаке FPV-дрона — повреждён инфраструктурный объект связи.В Грайворонском муниципальном округе сёла Безымено, Головчино, Дроновка, Козинка, Почаево, Смородино и Сподарюшино подверглись 9 обстрелам, в ходе которых выпущено 29 боеприпасов, и атакам 17 беспилотников."В селе Головчино в результате атаки дрона на частный дом ранена женщина. Пострадавшая продолжает лечение в больнице. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести. В доме повреждены кровля и стена", — писал Гладков.В селе Смородино повреждены 8 частных домов и 2 надворные постройки, в селе Козинка уничтожен огнём нежилой дом. Сегодня ночью по селу Почаево с беспилотника сброшено взрывное устройство — повреждён частный дом.В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено выпущен 51 боеприпас в ходе 9 обстрелов и произведены атаки 14 беспилотников. В селе Теребрено повреждены частное домовладение и надворные постройки.Ракитянский район атакован одним беспилотником. Пострадавших и повреждений нет.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Нижнее Березово-Второе, Новая Таволжанка и хутору Бондаренков выпущено 2 боеприпаса и нанесены удары 15 беспилотников, 9 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино повреждены 2 МКД, частный дом, линия электропередачи и 2 автомобиля."Вчера в больницу обратилась женщина, которая пострадала в результате сброса взрывного устройства на частный дом в селе Новая Таволжанка ночью 10 июля. Медики диагностировали у неё минно-взрывную травму и баротравму. Необходимая помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно", — писал губернатор.Сегодня ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в городе Шебекино повреждены 4 частных дома.Позднее Гладков сообщил об атаке на "Белгород Арену"."Беспилотниками ВСУ атакованы два социальных объекта в Белгороде. По предварительной информации, пострадавших нет. Один из БПЛА ударил по спорткомплексу "Белгород Арена", где проходили занятия, в результате произошло возгорание кровли — пожарные расчёты на месте занимаются его ликвидацией. <...> Второй беспилотник атаковал здание социального объекта — повреждены фасад и остекление", — отметил Гладков.Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об украинской оценке обстановки на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "У ВСУ больше нет пехоты. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20250712/pomosch-na-sotni-millionov-glavnoe-na-utro-12-iyulya-1065127342.html

https://ukraina.ru/20250711/zaskuchali-po-yanukovichu-itogi-11-iyulya-1065098977.html

https://ukraina.ru/20250711/tsitaty-zelenskogo-na-vstreche-lavrova-i-rubio-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-11-iyulya-1065077292.html

https://ukraina.ru/20250711/tramp-grozit-rossii-zayavleniem-glavnoe-na-utro-11-iyulya-1065060053.html

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хроники, эксклюзив, фридрих мерц, сергей степашин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, минобороны, германия, россия, украина