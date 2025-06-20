https://ukraina.ru/20250620/germaniya-ne-dolzhna-voevat-s-rossiey-most-mira-liany-kilinch-10-let-pomogaet-donbassu-1064040656.html

"Германия не должна воевать с Россией". "Мост мира" Лианы Килинч 10 лет помогает Донбассу

"Германия не должна воевать с Россией". "Мост мира" Лианы Килинч 10 лет помогает Донбассу - 20.06.2025 Украина.ру

"Германия не должна воевать с Россией". "Мост мира" Лианы Килинч 10 лет помогает Донбассу

18 июня исполнилось ровно 10 лет фонду "Мост мира — помощь жертвам войны", который организовала немка Лиана Килинч для оказания гуманитарной помощи жителям Донбасса, пострадавшим от действий украинских вооруженных формирований. В этом году Лиана стала гражданкой России.

2025-06-20T07:04

2025-06-20T07:04

2025-06-20T13:44

хочу жить в россии!

германия

россия

донбасс

владимир путин

оон

нато

переселенцы

мигранты

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/13/1064040451_0:20:924:540_1920x0_80_0_0_8902c7158e6e305f2c33f45c75a1d797.jpg

Люди Донбасса для восточных немцев — не чужиеЛина Килинч родилась в ГДР, 10 лет занималась велоспортом, а затем семейные обстоятельства заставили ее перейти в медицинскую сферу, где она проработала 20 лет. В 2014 году, особенно после трагедии 2 мая в Одессе, ее взгляды оказались прикованы к российско-украинскому конфликту. Немецкие СМИ не говорили об этих событиях ничего внятного, разобраться было сложно, поэтому она решила просто помогать людям. Немаловажным фактором, определившим дальнейшую судьбу Лианы, оказалось то, что в 2015 году, на 70-ю годовщину Победы над фашизмом, на праздновании Дня Победы в Москве не появилась тогдашняя канцлер ФРГ Ангела Меркель. Тогда немецкие антифашисты утвердились в мнении, что происходит что-то не то, сами отпраздновали день освобождения Германии от фашизма и тогда же послали первый большой груз в Донецк. Лиана вместе с неравнодушными товарищами создала фонд "Мост мира — помощь жертвам войны" — организацию по доставке гуманитарной помощи для Донбасса, и сама впервые отвезла туда гуманитарный груз, чтобы в том числе разобраться в происходящем прямо на месте."Понимаете, я из Восточной Германии, — говорит она, — поэтому чувствую большую связь с Донбассом, у нас похожая история. Мы, восточные немцы, тоже хотим сохранить свою идентичность, историю, культуру. Многие из нас учились в Ленинграде, в Донецке, в Институте языков в Горловском педагогическом университете. У нас остались теплые отношения, связи, друзья. Поэтому мы очень быстро получили информацию о том, что установившийся в Киеве режим отправил войска на Донбасс, что идет война, узнали, чем можно помочь и решили проявить свою солидарность с людьми, которые не являются для нас чужими".За 10 лет работы (18 июня — юбилей) фонд "Мост мира" реализовал более 800 проектов. С 2016 по 2018 год волонтеры фонда отвезли более 4000 детей на реабилитацию из Донбасса в Россию."Нас, кстати, упрекали, что мы похищаем украинских детей. Но это не украинские дети, это дети из прифронтовых районов: Зайцево, Ясиноватая, Горловка, Амвросиевка, Докучаевск. Их надо было оставлять на линии огня? Сейчас они уже учатся в университетах, например, на врачей. Некоторые вернулись обратно в ту же Горловку, чтобы поддержать свои семьи. У нас есть более 600 благодарных отзывов".Конечно, инициатива по гуманитарной помощи Донбассу вызвала неприятие в правительственных кругах Германии, которые финансово и дипломатически поддерживали Майдан и всех его лидеров, и которые, как считает Лиана, принесли на Украину прямую копию немецкой идеологии фашизма. По ее словам, преступления бандеровцев, которые сотрудничали с гитлеровскими войсками во время Второй мировой войны, известны, они не были секретом для властей ФРГ.Некоторое время гуманитарной миссии позволяли работать, не обращали на нее внимание, но в 2018 году, когда фонд собирался провезти гуманитарную помощь через Белоруссию, на него наложили санкции, заблокировали банковские счета волонтеров. Также заблокировали и поставки фонда гуманитарной помощи в Сирию. Однако самые тяжелые преследования начались в 2022 году, когда, по мнению германских властей и СМИ, "Мост мира" стал помогать "плохим людям из плохого региона"."Что касается меня лично, — рассказывает Лиана, — с начала специальной военной операции в феврале 2022 года и моего выступления на День победы 9 мая в Трептов-парке в Берлине, я стала преступницей из-за моего отношения к Донбассу. Каждый день с утра до вечера возле моего дома стояли машины с украинскими, с киевскими номерами. То ли следили, то ли пытались запугать. Потом оказалось, что этим занимается СБУ. И полиция не реагировала, хотя я многократно обращалась".Гуманитарная помощь или терроризм?А затем в Германии приняли закон, согласно которому оказалось, что гуманитарная помощь, которую "Мост мира" оказывал 5-10 лет назад — это терроризм, а Лиану обвинили в "содействии террористическим организациям ДНР и ЛНР", хотя в 2024 году Международный суд ООН в Гааге отказался признавать ДНР и ЛНР террористическими организациями. Тем не менее, власти ФРГ приняли Закон 129 о борьбе с терроризмом, который, как утверждают оппозиционные немецкие политики и общественные деятели, карает не за преступления, а за мировоззрение, за взгляды. Многие называет его еще и расистским, поскольку его пункт "б" разделяет немецких и иностранных обвиняемых в терроризме и, соответственно, определяет разное по степени тяжести наказание. Из-за этого закона есть опасность криминализации, например, медицинской помощи, оказываемой частными организациями в зонах конфликтов."Каждая организация, работающая в таких местах, — говорит Лиана, — должна теперь бояться, что ее обвинят в содействии террористам. Но я считаю, что никого нельзя преследовать за оказание гуманитарной помощи независимо от стороны конфликта, которой она оказывается. Это закреплено в конвенциях ООН. Да, нас все равно преследуют, невзирая на конвенции, но мы должны говорить об этом: для общества и для ООН. Об этом должны знать, потому что может быть криминализирована деятельность многих людей в Швейцарии, Австрии и других странах, которые готовы оказывать помощь Донбассу".Несмотря на все препоны, "Мост мира" продолжил работать при посредничестве других организаций. А сама Лиана осенью 2022 года провела три недели на Донбассе, чтобы проверить доставку на месте и рассмотреть новые заявки о помощи. Тогда же ее пригласили в качестве наблюдателя на референдум в Ясиноватой. В Донецк она летела через Белград и Москву, на дорогу нужно было 9 дней. И когда вернулась в Москву, 6 октября президент Путин сообщил, что ДНР и ЛНР приняты в состав Российской Федерации."13 октября я должна была возвращаться в Германию. Но оказалось, что из-за того, что я была на референдуме и назвала идущую войну не российской агрессией против Украины, а защитой русского населения Донбасса, в отношении меня открыли уголовное дело. Я поговорила с семьей и коллегами, и все сказали, что, если я вернусь, меня посадят. Так я осталась в Москве с одним чемоданом и с моим немецким паспортом".Сначала была большая проблема с легализацией. Для России возникла совершенно новая ситуация, когда граждане западных стран не могут вернуться домой из-за того, что работали на Донбассе. Соответственно, не было и законов, регулирующих такую ситуацию. Лиана попросила политическое убежище, но ей сказали, что она сделала это слишком поздно. Такой запрос нужно подавать в течение 7 дней после въезда, а она к тому времени была в России уже 4 недели. Началась бюрократическая волокита, но все же сотрудники всех государственных органов оказали большую человеческую поддержку и вопрос был решен. В феврале 2023 года Лиана Килинч получила политическое убежище в России. А 23 апреля 2025 года Владимир Путин предоставил гражданство России нескольким иностранцам, в числе которых была и Лиана."Российские СМИ написали, что немецкая антифашистка Лиана Килинч получила российское гражданство из рук президента Путина, и я считаю очень важным, что они написали именно так. Что читатели знают — антифашисты, которые оказывают помощь Донбассу, получают защиту в России".Один язык и два народаОставшись в России и побывав до того на референдумах, Лиана особенно хорошо ощутила разницу жизни в двух странах, прежде всего, в отношении к мнению людей."Нас, восточных немцев, — говорит она, — ни о чем не спрашивали, когда формировали политику объединенной Германии. Да что там, ведь не было объединения Германия, была аннексия ГДР, никто не проводил никакого референдума, у нас не было возможности проголосовать и тем самым заявить, чего мы на самом деле хотим. Затем нас деиндустриализировали и превратили в немцев второго сорта".А Восточная Германия, считает она, по культуре, по исторической памяти, по отношению к фашизму и антифашизму очень близка к России."В конце концов, наши родители строили нефтепровод "Дружба". Для восточных немцев важны мир и дружба с Россией. Мы с западными немцами развивались по-разному и так исторически сложилось, что мы говорим на одном языке, но по сути мы — два разных народа. Мы работали и работаем с советскими, русскими людьми. У нас другая жизнь, другой менталитет. ГДР была пристанищем для антифашистов, которые прошли гитлеровские концлагеря, в ГДР полноценно прошла денацификация, а в ФРГ осталась вся нацистская полиция, вся система юстиции. Это не мои люди, нет. И когда они приносят свой фашизм в Одессу, поддерживая партии "Удар" или "Свобода"*, поддерживая "Азов"*, я тем более не могу связывать себя с ними".Правда, с молодежью, даже в Восточной Германии, все обстроит сложнее. Лиане приходится констатировать тот факт, что, если раньше дети ходили в школы вместе с выжившими в нацистских концентрационных лагерях и им рассказывали правду о том, что Германию от фашизма освободила Красная армия, то сегодня все перевернуто наизнанку. В Бундестаге заявляют, что Германию освободили американцы, а "бывшая Советская армия" лишь участвовала."Это, конечно, ложь, — понимает Лина, — но у нас мало доступа к молодежи, чтобы рассказывать ей правду. Даже если такую деятельность кто-то ведет, то она тайная, чтобы избежать репрессий".Есть организация "Восточный Комитет Германской Экономики", который продвигает интересы Восточной Германии, но ей тоже сложно достучаться до молодежи, поскольку масса других НКО со всеми финансовыми возможностями и ресурсами оказывают более существенное негативное влияние на молодое поколение.И, конечно, сильно влияет на ультраправые настроение в Германии раздувание мигрантского вопроса."Прежде всего, нужно понимать, зачем нужны мигранты и как их используют. Их массовое появление в Германии началось в 2015 году. Это были сирийские беженцы. Потом появились беженцы из Украины. Я считаю миграционную политику критичной, потому что это капиталистическая проблема, которую используют, чтобы обманывать людей. В условиях капитализма цель приема беженцев — это, конечно, работа с низкой оплатой и плохими условиями. Многие из них вообще-то работают. Но есть и другие цели. Например, перенаправить гнев общества по поводу роста цен и ухудшения жизни в целом с правительства на мигрантов, которые якобы либо забирают у немцев рабочие места, либо живут на пособия, которые получают из налогов работающих немцев. В любом случае эта политика не для народа".Все тонет во лжи, но историческую память нужно хранитьЛиана называет проблему миграции глобальной, называет ее результатом войн в Сирии, на Украине и в других местах."А кто их провоцирует? Кто поставляет оружие, зарабатывая на горе людей, а потом используют этих людей еще раз, когда они попадают в Европу в качестве беженцев?" — задает она риторический вопрос.Также, по ее мнению, миграционную проблему используют для набора очков политики. Например, партия АдГ. Лиана напоминает, что эта партия выделилась в 2013 году из ХДС и получила много голосов в Восточной Германии, потому что стала позиционировать себя пророссийской, критиковать военную помощь Украине, выступать против приема Украины в НАТО."Они говорят, что хотят мира и дружбы с Россией, но на самом деле они хотят дешевый газ. Их интересы не совпадают с общественными, но они получили голоса, потому что нет другой партии, которая обещала бы налаживание хороших отношений с Россией. АдГ состоит из двух частей. Те из членов партии, кто действительно за дружбу с Россией, находятся сейчас в России. Они были вынуждены покинуть Германию, их партия отреклась от их. Но это отдельная большая тема".Будучи уже гражданкой России, Лина Килинч планирует снова ехать с грузами на Донбасс, в Херсонскую и Запорожскую области. В мае "Мост мира" привез 84 машины гуманитарной помощи и будет везти еще. Кроме того, Лиана активно работает со студентами российских университетов."Многие из них, — говорит она, — все еще находятся в иллюзии о том, что США и Европа — это лучшие места на Земле. Очень важно рассказывать им, что происходит на Западе, что такое фашизм, антифашизм, патриотизм. Они — это будущее России. Соответственно, они должны знать историю и учиться политической работе. В Европе всю память о России, о Советском Союзе и его вкладе в антифашистскую борьбу разрушат, все памятники снесут, поэтому мы должны сделать все, чтобы российские молодые люди не забыли, потомками кого они являются. Но и в отношении Германии нужно продолжать действовать. Мы хотим, чтобы люди больше знали о Нюрнбергском процессе, о договоре "2 плюс 4", по которому произошло поглощение ГДР. Объединенная Германия должна была стать нейтральным государством, на территории которого запрещено размещать иностранные войска, но по факту член НАТО ФРГ просто приросла территориями. В Ростоке, на территории ГДР, открыли морской тактический штаб НАТО". По опыту страны, где она родилась, Лиана знает, что не подкрепленные силой договоры не стоят бумаги, на которой они подписаны. Она считает, что, как Минск-1 и Минск-2 — все потонуло во лжи, но Германия не должна воевать с Россией — и это еще одна цель фонда "Мост мира".* организации, запрещенные на территории РФО том, кто в Европе выступает за мир с Российской Федерацией, в материале — "Многополярный мир в прошлом и будущем. Немецкие друзья России приехали на 70-летие Варшавского Договора".

германия

россия

донбасс

берлин

нижегородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

германия, россия, донбасс, владимир путин, оон, нато, переселенцы, мигранты, сво, гуманитарная помощь, гражданство, эксклюзив, обыски, берлин, убежище, российское гражданство, нижегородская область, прокуратура, санкции, политика