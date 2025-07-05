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Рекордное продвижение ВС РФ и людоедское отношение в ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Рекордное продвижение ВС РФ и людоедское отношение в ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 05.07.2025 Украина.ру

Рекордное продвижение ВС РФ и людоедское отношение в ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

На текущей неделе, с началом июля украинские военные и эксперты подводили итоги июньских боёв и наступления российской армии.

2025-07-05T07:16

2025-07-05T07:16

2025-07-05T07:21

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александр дубинский

генштаб

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Украинский паблик DeepState вынужден был констатировать, что в июне ВС РФ захватили наибольшую площадь в текущем году. Продвижение составило 556 кв. км, тогда как в мае – 449 км. Больше всего россияне продвинулись на Новопавловском (в сторону Днепропетровской области) и Покровском направлениях. Также значительные территории они захватили в Сумской области, признает паблик.Депутат Александр Дубинский отмечает, что ВСУ под началом Зеленского последнее время лишь стабильно отступали. "Комедиант проиграл в июyе 559 кв.км. территории. В мае 449. То есть, за 2 месяца - почти 1000 километров. С осени 2022-го Украина ни разу не добивалась “плюсового” баланса в войне. Только потери", - констатирует бывший "Слуга народа".Украинские военные также отмечают уже достаточно давно, что DeepState и Генштаб долгое время рисуют на картах "серые зоны", подчас неделями не признавая потерю территорий.В частности Генштаб ВСУ до сих пор не признает заход российской армии в Днепропетровскую область и взятие в ней населенного пункта Дачное. Для киевского режима это намного более сильный имиджевый удар, чем взятие любого городка в соседней ДНР, так как показывает западным спонсорам неспособность ВСУ преградить российской армии путь к новым регионам.Украинский военкор с позывным "Мучной" считает, что Генштаб ВСУ настолько приукрашивает ситуацию, что ему уже нет веры. "Нужно смотреть правде в глаза и за все это время войны хотя бы немного забыть про сеансы физиотерапии", - пишет "Мучной" в связи с отрицанием потери Дачного. Вскоре, как он прогнозирует, схлопнутся и остатки обороны ВСУ в Часов Яре.Особую тревогу на Украине вызвал и прорыв российских бойцов в село Каменское на Запорожском направлении. Deep State пишет, что там позиции не смогли удержать и побежали подразделения теробороны. В то же время украинскому командованию представляли ложные доклады о ситуации.В конце июня спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин говорил, что Каменское расположено на господствующей высоте вдоль автодороги Симферополь–Харьков. Захватив этот населенный пункт, россияне смогут, по его словам, наносить огневые удары из дальнобойной артиллерии по Степногорску и доставать до южных окраин Запорожья.Учитывая, что именно подразделения теробороны часто обвиняют в отступлении, офицер 111 бригады ТрО ВСУ Евгений Андриенко на этой неделе жаловался на телеканале "Киев-24" на неадекватные приказы командования. По его словам, против морской пехоты или механизированных подразделений РФ, которые обеспечены бронетехникой, ставят стрелковое подразделение теробороны, у которого фактически нет никаких шансов. Командование ВСУ он назвал людоедской машиной, перемалывающей жизни людей, а приказы называет преступными.Еще один офицер Виталий Шведов из той же бригады теробороны жалуется, что отношение командования вызывает уход в СОЧ (дезертирство), в том числе офицеров. "Людей не осталось, и пошла тенденция в СОЧ офицеров. Первый пошёл заместитель комбата. Он не мог в той атмосфере находиться, ему ставили задачу вывести людей куда-то на позиции. В СОЧ пошли сержанты рот, командиры рот", - рассказывает Шведов.По его словам, происходит это, потому что часть офицеров не хотят принимать участие в отправке людей на убой, другая часть - просто понимает, что следующими будут они. Задачи командиры ВСУ, говорит Шведов, ставят продержаться хотя бы день, на этом всё заканчивается. "И задача такая: "мне надо, чтобы на 10 или 20 метров вот туда стреляли, и больше ничего не нужно". День продержались? День. Два? Два. Одноразовые. Это преступная система уничтожения личного состава", - рассказывает офицер теробороны.Украинский полковник Константин Машовец советует командованию ВСУ готовиться к образованию Павлоградского направления (Днепропетровская область) и ухудшению ситуации на Запорожском направлении. Однако он не исключает и проведения оперативной наступательной операции россиян на Славянско-Краматорскую агломерацию.Бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко опасается, что Россия накапливает еще больше резервов, чтобы задействовать их во второй половине лета. Он ссылается на разведки западных государств, которые говорят о том, что где-то "во глубине сибирских руд" россияне формируют до 13 новых дивизий.Его опасения разделяет и бывший спикер "Правого сектора"* Борислав Береза, ожидая усиления давления российской армии на всех направлениях. "Русские не планируют останавливаться. Многие говорят, что нет, русские сейчас все уже выдохлись. Не выдохлись, сейчас идет переформатирование подразделений доукомплектация, ротация. Они пытаются перебрасывать на другие города свои войска, и я думаю, что в ближайшее время мы увидим, как они начнут давить на всех направлениях", - рассказывает Берёза.После заявлений о приостановке поставок вооружений из США подобные настроения только усиливаются. Более адекватные украинские эксперты рассчитывают, насколько еще хватит раскрутившегося "маховика" российской армии и призывают к срочному перемирию. Наиболее непримиримые националисты всё чаще требуют менять ход войны и делать акцент на террористических ударах внутри РФ.Подробнее о тактики ВС РФ - в статье полковника Геннадия Алехина: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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эксклюзив, вооруженные силы украины, россия, украина, алексей швед, борислав береза, александр дубинский, генштаб, слуга народа, днепропетровская область