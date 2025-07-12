https://ukraina.ru/20250712/donetskiy-volontr-elena-bobkova-rasskazala-o-poezdkakh-pod-krasnoarmeysk-pokrovsk-1065086802.html

Донецкий волонтёр Елена Бобкова рассказала о поездках под Красноармейск (Покровск)

Донецкий волонтёр Елена Бобкова рассказала о поездках под Красноармейск (Покровск) - 12.07.2025 Украина.ру

Донецкий волонтёр Елена Бобкова рассказала о поездках под Красноармейск (Покровск)

"Они привозят ей продукты, а она их благодарит, молитвы читает, машет вслед, вытирая слезы, и крестным знаменем окрещает их дорогу", - донецкий волонтёр Елена Бобкова рассказала, как под Красноармейском (Покровском) российские бойцы всегда останавливаются перед памятником Неизвестному Солдату и навещают бабушку, которая осталась одна

2025-07-12T22:00

2025-07-12T22:00

2025-07-12T22:00

сво

вс рф

в десятку

видео

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как мама отпускала её на фронт

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Донецкий волонтёр Елена Бобкова рассказала о поездках под Красноармейск (Покровск) Донецкий волонтёр Елена Бобкова рассказала о поездках под Красноармейск (Покровск) 2025-07-12T22:00 true PT1M44S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, в десятку, видео, видео