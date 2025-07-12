https://ukraina.ru/20250712/donetskiy-volontr-elena-bobkova-rasskazala-o-poezdkakh-pod-krasnoarmeysk-pokrovsk-1065086802.html
Донецкий волонтёр Елена Бобкова рассказала о поездках под Красноармейск (Покровск)
Донецкий волонтёр Елена Бобкова рассказала о поездках под Красноармейск (Покровск) - 12.07.2025 Украина.ру
Донецкий волонтёр Елена Бобкова рассказала о поездках под Красноармейск (Покровск)
"Они привозят ей продукты, а она их благодарит, молитвы читает, машет вслед, вытирая слезы, и крестным знаменем окрещает их дорогу", - донецкий волонтёр Елена Бобкова рассказала, как под Красноармейском (Покровском) российские бойцы всегда останавливаются перед памятником Неизвестному Солдату и навещают бабушку, которая осталась одна
2025-07-12T22:00
2025-07-12T22:00
2025-07-12T22:00
сво
вс рф
в десятку
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как мама отпускала её на фронт
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0b/1065086220_175:0:1106:698_1920x0_80_0_0_5dfdb06728858dd31378484ca8df7893.jpg.webp
Донецкий волонтёр Елена Бобкова рассказала о поездках под Красноармейск (Покровск)
Донецкий волонтёр Елена Бобкова рассказала о поездках под Красноармейск (Покровск)
2025-07-12T22:00
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PT1M44S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, В десятку, Видео
Донецкий волонтёр Елена Бобкова рассказала о поездках под Красноармейск (Покровск)
"Они привозят ей продукты, а она их благодарит, молитвы читает, машет вслед, вытирая слезы, и крестным знаменем окрещает их дорогу", - донецкий волонтёр Елена Бобкова рассказала, как под Красноармейском (Покровском) российские бойцы всегда останавливаются перед памятником Неизвестному Солдату и навещают бабушку, которая осталась одна
2025-07-12T22:00
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PT1M44S
Донецкий волонтёр Елена Бобкова рассказала о поездках под Красноармейск (Покровск)
"Они привозят ей продукты, а она их благодарит, молитвы читает, машет вслед, вытирая слезы, и крестным знаменем окрещает их дорогу", - донецкий волонтёр Елена Бобкова рассказала, как под Красноармейском (Покровском) российские бойцы всегда останавливаются перед памятником Неизвестному Солдату и навещают бабушку, которая осталась одна
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.