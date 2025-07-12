Донецкий волонтёр Елена Бобкова рассказала о поездках под Красноармейск (Покровск) - 12.07.2025 Украина.ру
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Донецкий волонтёр Елена Бобкова рассказала о поездках под Красноармейск (Покровск)
Донецкий волонтёр Елена Бобкова рассказала о поездках под Красноармейск (Покровск) - 12.07.2025 Украина.ру
Донецкий волонтёр Елена Бобкова рассказала о поездках под Красноармейск (Покровск)
"Они привозят ей продукты, а она их благодарит, молитвы читает, машет вслед, вытирая слезы, и крестным знаменем окрещает их дорогу", - донецкий волонтёр Елена Бобкова рассказала, как под Красноармейском (Покровском) российские бойцы всегда останавливаются перед памятником Неизвестному Солдату и навещают бабушку, которая осталась одна
2025-07-12T22:00
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как мама отпускала её на фронт
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Донецкий волонтёр Елена Бобкова рассказала о поездках под Красноармейск (Покровск)
Донецкий волонтёр Елена Бобкова рассказала о поездках под Красноармейск (Покровск)
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сво, вс рф, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, В десятку, Видео
Донецкий волонтёр Елена Бобкова рассказала о поездках под Красноармейск (Покровск)
"Они привозят ей продукты, а она их благодарит, молитвы читает, машет вслед, вытирая слезы, и крестным знаменем окрещает их дорогу", - донецкий волонтёр Елена Бобкова рассказала, как под Красноармейском (Покровском) российские бойцы всегда останавливаются перед памятником Неизвестному Солдату и навещают бабушку, которая осталась одна
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Донецкий волонтёр Елена Бобкова рассказала о поездках под Красноармейск (Покровск)

22:00 12.07.2025
 
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"Они привозят ей продукты, а она их благодарит, молитвы читает, машет вслед, вытирая слезы, и крестным знаменем окрещает их дорогу", - донецкий волонтёр Елена Бобкова рассказала, как под Красноармейском (Покровском) российские бойцы всегда останавливаются перед памятником Неизвестному Солдату и навещают бабушку, которая осталась одна
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как мама отпускала её на фронт
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22:00Донецкий волонтёр Елена Бобкова рассказала о поездках под Красноармейск (Покровск) 1:44
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