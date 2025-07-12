https://ukraina.ru/20250712/boets-s-pozyvnym-rul-rasskazal-o-podrazdelenii-vsu-ptakhi-madyara-1065081496.html

Боец с позывным "Руль" рассказал о подразделении ВСУ "Птахи Мадяра"

Боец с позывным "Руль" рассказал о подразделении ВСУ "Птахи Мадяра" - 12.07.2025 Украина.ру

Боец с позывным "Руль" рассказал о подразделении ВСУ "Птахи Мадяра"

"Там дети в основном 14-15 лет, у них нет ценностей, они и раненых добивают", - военнослужащий с позывным "Руль" рассказал о тех, кто "летает" в "Птахах Мадьяра" в ВСУ

2025-07-12T18:00

2025-07-12T18:00

2025-07-12T18:00

сво

вс рф

птахи мадяра

в десятку

видео

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Командир одного из подразделений с позывным "Север" рассказал, помогает ли РЭБ в борьбе с FPV дронами.

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Боец с позывным "Руль" рассказал о подразделении ВСУ "Птахи Мадяра" Боец с позывным "Руль" рассказал о подразделении ВСУ "Птахи Мадяра" 2025-07-12T18:00 true PT0M49S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, птахи мадяра, в десятку, видео, видео