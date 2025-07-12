https://ukraina.ru/20250712/boets-s-pozyvnym-rul-rasskazal-o-podrazdelenii-vsu-ptakhi-madyara-1065081496.html
Боец с позывным "Руль" рассказал о подразделении ВСУ "Птахи Мадяра"
Боец с позывным "Руль" рассказал о подразделении ВСУ "Птахи Мадяра" - 12.07.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Руль" рассказал о подразделении ВСУ "Птахи Мадяра"
"Там дети в основном 14-15 лет, у них нет ценностей, они и раненых добивают", - военнослужащий с позывным "Руль" рассказал о тех, кто "летает" в "Птахах Мадьяра" в ВСУ
2025-07-12T18:00
2025-07-12T18:00
2025-07-12T18:00
сво
вс рф
птахи мадяра
в десятку
видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Командир одного из подразделений с позывным "Север" рассказал, помогает ли РЭБ в борьбе с FPV дронами.
Украина.ру
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2025
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0b/1065081121_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_513f9710473096254402f68f54a7b58c.jpg
Боец с позывным "Руль" рассказал о подразделении ВСУ "Птахи Мадяра"
Боец с позывным "Руль" рассказал о подразделении ВСУ "Птахи Мадяра"
2025-07-12T18:00
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PT0M49S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, птахи мадяра, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, Птахи Мадяра, В десятку, Видео
Боец с позывным "Руль" рассказал о подразделении ВСУ "Птахи Мадяра"
"Там дети в основном 14-15 лет, у них нет ценностей, они и раненых добивают", - военнослужащий с позывным "Руль" рассказал о тех, кто "летает" в "Птахах Мадьяра" в ВСУ
2025-07-12T18:00
true
PT0M49S
Боец с позывным "Руль" рассказал о подразделении ВСУ "Птахи Мадяра"
"Там дети в основном 14-15 лет, у них нет ценностей, они и раненых добивают", - военнослужащий с позывным "Руль" рассказал о тех, кто "летает" в "Птахах Мадьяра" в ВСУ
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.