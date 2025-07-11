В защиту МИД: что изменилось за полвека? - 11.07.2025 Украина.ру
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В защиту МИД: что изменилось за полвека?
В защиту МИД: что изменилось за полвека? - 11.07.2025 Украина.ру
В защиту МИД: что изменилось за полвека?
Зампред Госдумы Пётр Толстой: "Наша внешняя политика словно застряла в 70-х. Мы до сих пор повторяем одни и те же фразы, вроде, "принципы ООН", "устав ООН", "международное право". (…) Никакого международного права больше нет, его никто не уважает. (…) В мире царят лицемерие и двойные стандарты. Раз так, не стоит опираться на устаревшие принципы"
2025-07-11T16:08
2025-07-11T16:08
мнения
россия
ссср
сша
пётр толстой
сергей лавров
оон
мид
внешняя политика
дипломатия
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В России нередко критикуют МИД, что, правда, скорее аргумент в пользу ведомства Сергея Лаврова — иных даже ругать не за что... Но в данном случае, при всём уважении к Петру Олеговичу, не всё так однозначно.Начнём, пожалуй, с безобидных 1970-х. А что тогда-то было не так? Разве сейчас ситуация была иной?Смотрим — с 1955 по 1975 год шла война во Вьетнаме (в апреле как раз была годовщина завершения, в ноябре будет годовщина начала). На протяжении 20 (!) лет США вбамбливали страну в демократию — в соответствии с "принципами ООН", "уставом ООН" и "международным правом", которые, как можно подумать, тогда были и их уважали. Сбросили, кстати говоря, порядка 8 мегатонн бомб (на Хиросиму — в 500 с лишним раз меньше), не считая "оранжевого агента" (его потом ещё хватило, чтобы отравить Ющенко — чистый диоксин!).Ну и "ихтамнеты", наводящие порядок в небесах в полном соответствии с народной песней про "фантом":"Это вы, вьетнамцы, врёте зряВ шлемофоне чётко слышал я:Коля, жми, а я накрою! Слава, бей, я хвост прикрою!Русский ас Иван подбил меня".Ну и закончилось всё совершенно замечательным бегством, которое американцы, для лучшего запоминания, продублировали в августе 2021 года — чтобы до тупых дошло: США своих не бросают, они сами с самолётов падают. До тупых, кстати, не дошло — они думают, что это афганцы и вьетнамцы дурные, а они умные и у них всё будет по-другому...Позже был Афганистан (кстати — граничащий с СССР, и ситуация в котором прямо отражалась на безопасности страны): советские войска в полном соответствии с международным правом оказали помощь законному правительству, в то время как США организовали международную изоляцию СССР накануне Олимпиады в Москве и старательно поставляли вооружения оппозиции (в том числе — тем самым исламистам, с которыми потом героически сражались).Ну и, наверное, вишенка на торте (тем более, что это не только лишь про международное, но и про национальное законодательство — ведь США у нас числится правовым государством): США так и не признали вхождения в состав СССР государств Прибалтики, но это совершенно не мешало дипломатическим отношениям и сотрудничеству.Такое вот международное право и принципы ООН в 1970-е — тут читаем, тут не читаем, тут рыбу заворачиваем, а тут просто ихтамнет. Ну и скажите, в чём принципиальное отличие той ситуации от нынешней?Отличие есть. СССР тогда был глобальной сверхдержавой с непререкаемым авторитетом. На его стороне была сила, а т.н. "международное право" и прочие "принципы ООН" работают только тогда, когда подкреплены силой. Причём отнюдь не мягкой.В январе 1945 года прикованный к инвалидному креслу Франклин Рузвельт поехал в разрушенную войну Ялту, поскольку уважал силу. Сила эта была продемонстрирована буквально накануне — за три недели стальной каток двух советских фронтов прокатился на 500 километров, вминая в асфальт всё, что пыталось сопротивляться между Вислой и Одером. А на следующий день после завершения Висло-Одерской стратегической наступательной операции началась Ялтинская конференция.Эффекта демонстрации силы хватило почти на полвека. Но, повторим, "международное право" работало ровно в тех пределах, которые определялись наличной силой.Современную Россию надо сравнивать не с СССР 1970-х годов, а с СССР предвоенного периода, когда с ним мало кто считался. Вспомним, как Сталин и Молотов пытались сколотить антигитлеровскую коалицию, но Черчилль (кстати — конченый русофоб и антикоммунист) рухнул в их объятия в 1941 году уже от безысходности — у Британии не осталось ни одного потенциального союзника в Европе. А до этого Великобритания и Франция присылали в Москву почётных пенсионеров без полномочий — вести переговоры...На этом фоне сейчас положение России даже несколько лучше — во всяком случае диалог с нами США ведут на достаточно высоком уровне. Но чтобы дипломатия работала нормально, нужна демонстрация силы. СВО, перешедшая в стадию войны на истощение, несмотря на предсказуемость результата, такого впечатления на Запад не производит.Отметим, правда, что в контексте вчерашней встречи в Риме, Запад не понимает, что делать дальше. Никакой стратегии у Мерца и Макрона нет — только высокопарно заявлять, что Европа не сдастся России — потому что уже капитулировала перед Украиной и готова платить ей унизительную дань (причём деньги пойдут США — у Трампа-то стратегия есть...) Ну а потом? Рассуждения о создании Multinational Force Ukraine — это трёп именно в силу позиции Европы и Украины.И вот тут Пётр Олегович задаёт свой правильный вопрос... Ответ на него многим может не понравиться, но... Россия в данном случае совершенно сознательно оставляет инициативу неприятелю и переходит в глухую оборону. Почему? Потому что — идеология... Та самая, которой по Конституции нет, но она есть.Россия позиционируется как страна, которая защищает традиционные ценности и институты. И если мы защищаем традиционную семью, мы должны защищать и традиционное международное право. А как иначе?Да, позиция эта слабая, потому что она оборонительная. В обороне выиграть войну нельзя. Но логика руководства государства очевидна — столетие назад Россия уже возглавляла бег человечества к светлому социалистическому будущему. Мы успели первыми, заплатили огромную цену, оказалось, что зашли не в ту дверь*. Сейчас Россия вежливо пропускает вперёд желающих сломать себе шею в гонке за светлым трансгендерным будущим. Потом посмотрим — может, действительно что-то можно позаимствовать.Разумеется, консерватизм России не абсолютный.Мы, например, отлично понимаем, что существующая система международных институтов, худо-бедно функционировавших в условиях холодной войны и оказавшаяся работоспособной в условиях однополярного Pax Americana (чисто как инструмент осуществления американского господства — потому, кстати, в начале века потерпел поражение проект европейской конституции, не укладывавшийся в однополярность), в условиях многополярного мира показала себя неспособной к реформированию.Значит, на смену ООН, МАГАТЭ и другим подобным структурам должно прийти что-то новое. Но мы же не большевики. Это их логика — до основания, а затем... Нет, мы пока ждём формирования структур нового мира (а они налицо — ШОС, БРИКС...), а потом уже будем что-то менять. И славу добивания старых институтов доверим новым большевикам.Повторимся — эта позиция слабая, но обоснованная историческим опытом нашей страны и перспективная в стратегическом плане. Когда "забег" закончится, Россия наверняка окажется в лучшей форме, чем "спринтеры".Кстати, если уж на то пошло — в 1970-е годы СССР уже был консервативной стороной, находящейся в состоянии активной геополитической обороны (повторимся — Вьетнам со США не граничил, а Афганистан с СССР — граничил). Так что преемственность поздней Российской империи, позднего СССР и нынешней России налицо. Ничего неестественного в таком позиционировании для нас нет.* Говорят, что, когда в 1989 году Дэн Сяопина попросили подвести исторические итоги Великой французской революции, он ответил: "рано ещё говорить об итогах".О стратегии Запада в отношении Украины можно прочитать в статье Михаила Павлива "Саммит НАТО в Гааге: Киев проиграл, но его агония будет использована для подготовки следующего удара"
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Василий Стоякин
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мнения, россия, ссср, сша, пётр толстой, сергей лавров, оон, мид, внешняя политика, дипломатия, международные отношения, международное право
Мнения, Россия, СССР, США, Пётр Толстой, Сергей Лавров, ООН, МИД, внешняя политика, дипломатия, международные отношения, международное право

В защиту МИД: что изменилось за полвека?

16:08 11.07.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Зампред Госдумы Пётр Толстой: "Наша внешняя политика словно застряла в 70-х. Мы до сих пор повторяем одни и те же фразы, вроде, "принципы ООН", "устав ООН", "международное право". (…) Никакого международного права больше нет, его никто не уважает. (…) В мире царят лицемерие и двойные стандарты. Раз так, не стоит опираться на устаревшие принципы"
В России нередко критикуют МИД, что, правда, скорее аргумент в пользу ведомства Сергея Лаврова — иных даже ругать не за что... Но в данном случае, при всём уважении к Петру Олеговичу, не всё так однозначно.
Начнём, пожалуй, с безобидных 1970-х. А что тогда-то было не так? Разве сейчас ситуация была иной?
Смотрим — с 1955 по 1975 год шла война во Вьетнаме (в апреле как раз была годовщина завершения, в ноябре будет годовщина начала). На протяжении 20 (!) лет США вбамбливали страну в демократию — в соответствии с "принципами ООН", "уставом ООН" и "международным правом", которые, как можно подумать, тогда были и их уважали. Сбросили, кстати говоря, порядка 8 мегатонн бомб (на Хиросиму — в 500 с лишним раз меньше), не считая "оранжевого агента" (его потом ещё хватило, чтобы отравить Ющенко — чистый диоксин!).
Ну и "ихтамнеты", наводящие порядок в небесах в полном соответствии с народной песней про "фантом":
"Это вы, вьетнамцы, врёте зря
В шлемофоне чётко слышал я:
Коля, жми, а я накрою! Слава, бей, я хвост прикрою!
Русский ас Иван подбил меня".
Ну и закончилось всё совершенно замечательным бегством, которое американцы, для лучшего запоминания, продублировали в августе 2021 года — чтобы до тупых дошло: США своих не бросают, они сами с самолётов падают. До тупых, кстати, не дошло — они думают, что это афганцы и вьетнамцы дурные, а они умные и у них всё будет по-другому...
Позже был Афганистан (кстати — граничащий с СССР, и ситуация в котором прямо отражалась на безопасности страны): советские войска в полном соответствии с международным правом оказали помощь законному правительству, в то время как США организовали международную изоляцию СССР накануне Олимпиады в Москве и старательно поставляли вооружения оппозиции (в том числе — тем самым исламистам, с которыми потом героически сражались).
Ну и, наверное, вишенка на торте (тем более, что это не только лишь про международное, но и про национальное законодательство — ведь США у нас числится правовым государством): США так и не признали вхождения в состав СССР государств Прибалтики, но это совершенно не мешало дипломатическим отношениям и сотрудничеству.
Такое вот международное право и принципы ООН в 1970-е — тут читаем, тут не читаем, тут рыбу заворачиваем, а тут просто ихтамнет. Ну и скажите, в чём принципиальное отличие той ситуации от нынешней?
Отличие есть. СССР тогда был глобальной сверхдержавой с непререкаемым авторитетом. На его стороне была сила, а т.н. "международное право" и прочие "принципы ООН" работают только тогда, когда подкреплены силой. Причём отнюдь не мягкой.
В январе 1945 года прикованный к инвалидному креслу Франклин Рузвельт поехал в разрушенную войну Ялту, поскольку уважал силу. Сила эта была продемонстрирована буквально накануне — за три недели стальной каток двух советских фронтов прокатился на 500 километров, вминая в асфальт всё, что пыталось сопротивляться между Вислой и Одером. А на следующий день после завершения Висло-Одерской стратегической наступательной операции началась Ялтинская конференция.
Эффекта демонстрации силы хватило почти на полвека. Но, повторим, "международное право" работало ровно в тех пределах, которые определялись наличной силой.
Современную Россию надо сравнивать не с СССР 1970-х годов, а с СССР предвоенного периода, когда с ним мало кто считался. Вспомним, как Сталин и Молотов пытались сколотить антигитлеровскую коалицию, но Черчилль (кстати — конченый русофоб и антикоммунист) рухнул в их объятия в 1941 году уже от безысходности — у Британии не осталось ни одного потенциального союзника в Европе. А до этого Великобритания и Франция присылали в Москву почётных пенсионеров без полномочий — вести переговоры...
На этом фоне сейчас положение России даже несколько лучше — во всяком случае диалог с нами США ведут на достаточно высоком уровне. Но чтобы дипломатия работала нормально, нужна демонстрация силы. СВО, перешедшая в стадию войны на истощение, несмотря на предсказуемость результата, такого впечатления на Запад не производит.
Отметим, правда, что в контексте вчерашней встречи в Риме, Запад не понимает, что делать дальше. Никакой стратегии у Мерца и Макрона нет — только высокопарно заявлять, что Европа не сдастся России — потому что уже капитулировала перед Украиной и готова платить ей унизительную дань (причём деньги пойдут США — у Трампа-то стратегия есть...) Ну а потом? Рассуждения о создании Multinational Force Ukraine — это трёп именно в силу позиции Европы и Украины.
И вот тут Пётр Олегович задаёт свой правильный вопрос... Ответ на него многим может не понравиться, но... Россия в данном случае совершенно сознательно оставляет инициативу неприятелю и переходит в глухую оборону. Почему? Потому что — идеология... Та самая, которой по Конституции нет, но она есть.
Россия позиционируется как страна, которая защищает традиционные ценности и институты. И если мы защищаем традиционную семью, мы должны защищать и традиционное международное право. А как иначе?
Да, позиция эта слабая, потому что она оборонительная. В обороне выиграть войну нельзя. Но логика руководства государства очевидна — столетие назад Россия уже возглавляла бег человечества к светлому социалистическому будущему. Мы успели первыми, заплатили огромную цену, оказалось, что зашли не в ту дверь*. Сейчас Россия вежливо пропускает вперёд желающих сломать себе шею в гонке за светлым трансгендерным будущим. Потом посмотрим — может, действительно что-то можно позаимствовать.
Разумеется, консерватизм России не абсолютный.
Мы, например, отлично понимаем, что существующая система международных институтов, худо-бедно функционировавших в условиях холодной войны и оказавшаяся работоспособной в условиях однополярного Pax Americana (чисто как инструмент осуществления американского господства — потому, кстати, в начале века потерпел поражение проект европейской конституции, не укладывавшийся в однополярность), в условиях многополярного мира показала себя неспособной к реформированию.
Значит, на смену ООН, МАГАТЭ и другим подобным структурам должно прийти что-то новое. Но мы же не большевики. Это их логика — до основания, а затем... Нет, мы пока ждём формирования структур нового мира (а они налицо — ШОС, БРИКС...), а потом уже будем что-то менять. И славу добивания старых институтов доверим новым большевикам.
Повторимся — эта позиция слабая, но обоснованная историческим опытом нашей страны и перспективная в стратегическом плане. Когда "забег" закончится, Россия наверняка окажется в лучшей форме, чем "спринтеры".
Кстати, если уж на то пошло — в 1970-е годы СССР уже был консервативной стороной, находящейся в состоянии активной геополитической обороны (повторимся — Вьетнам со США не граничил, а Афганистан с СССР — граничил). Так что преемственность поздней Российской империи, позднего СССР и нынешней России налицо. Ничего неестественного в таком позиционировании для нас нет.
* Говорят, что, когда в 1989 году Дэн Сяопина попросили подвести исторические итоги Великой французской революции, он ответил: "рано ещё говорить об итогах".
О стратегии Запада в отношении Украины можно прочитать в статье Михаила Павлива "Саммит НАТО в Гааге: Киев проиграл, но его агония будет использована для подготовки следующего удара"
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