Политические консервы для будущей битвы Украины и Польши за территории: Стариков о Волынской резне - 11.07.2025 Украина.ру
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Политические консервы для будущей битвы Украины и Польши за территории: Стариков о Волынской резне
Политические консервы для будущей битвы Украины и Польши за территории: Стариков о Волынской резне - 11.07.2025 Украина.ру
Политические консервы для будущей битвы Украины и Польши за территории: Стариков о Волынской резне
Писатель, публицист, член Президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру... Украина.ру, 11.07.2025
2025-07-11T22:14
2025-07-11T22:15
украина
польша
сша
николай стариков
дональд трамп
азербайджан
постсоветское пространство
бывший ссср
волынская резня
западная украина
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Писатель, публицист, член Президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о причинах Волынской резни и об исторической памяти, а также объяснил траекторию поведения Трампа относительно украинского конфликта. 00:25 - О Волынской резне; 08:03 - Неудобная историческая память; 11:30 - Завершение украинского конфликта, как повод для польского реванша; 13:10 - Траектория поведения Трампа и цели торговой войны США; 19:04 - Отношения: Россия-Азербайджан-Армения. #Стариков #ВолынскаяРезня #Польша #Украина #бандеровцы #Висла #Европа #геноцид #нацисты #Германия #Гитлер#история #территории #СВО #память #война #США #Россия #Трамп #Зеленский #Венгрия#Азербайджан #Армения #Ирина ТГ-канал Николая Старикова: https://t.me/nstarikovru
украина
польша
сша
азербайджан
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украина, польша, сша, николай стариков, дональд трамп, азербайджан, постсоветское пространство, бывший ссср, волынская резня, западная украина, оун-упа, оун, бандеровцы, украинские националисты, венгрия, армения, видео, геноцид, германия, сво, россия, видео
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Политические консервы для будущей битвы Украины и Польши за территории: Стариков о Волынской резне

22:14 11.07.2025 (обновлено: 22:15 11.07.2025)
 
https://rutube.ru/video/bd7e6bce2c6a25b6fbd0af37a78d7fd8/?r=wd
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Писатель, публицист, член Президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о причинах Волынской резни и об исторической памяти, а также объяснил траекторию поведения Трампа относительно украинского конфликта.
00:25 - О Волынской резне;
08:03 - Неудобная историческая память;
11:30 - Завершение украинского конфликта, как повод для польского реванша;
13:10 - Траектория поведения Трампа и цели торговой войны США;
19:04 - Отношения: Россия-Азербайджан-Армения.
#Стариков #ВолынскаяРезня #Польша #Украина #бандеровцы #Висла #Европа #геноцид #нацисты #Германия #Гитлер#история #территории #СВО #память #война #США #Россия #Трамп #Зеленский #Венгрия#Азербайджан #Армения #Ирина
ТГ-канал Николая Старикова: https://t.me/nstarikovru
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УкраинаПольшаСШАНиколай СтариковДональд ТрампАзербайджанпостсоветское пространствобывший СССРВолынская резняЗападная УкраинаОУН-УПАОУНбандеровцыукраинские националистыВенгрияАрменияВидеогеноцидГерманияСВОРоссия
 
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22:30Почему Россия бьёт по подстанциям? Аналитик объяснил стратегию ударов по украинской энергосистеме
22:14Политические консервы для будущей битвы Украины и Польши за территории: Стариков о Волынской резне
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