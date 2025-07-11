https://ukraina.ru/20250711/politicheskie-konservy-dlya-buduschey-bitvy-ukrainy-i-polshi-za-territorii-starikov-o-volynskoy-rezne-1065109923.html

Политические консервы для будущей битвы Украины и Польши за территории: Стариков о Волынской резне

Политические консервы для будущей битвы Украины и Польши за территории: Стариков о Волынской резне - 11.07.2025 Украина.ру

Политические консервы для будущей битвы Украины и Польши за территории: Стариков о Волынской резне

Писатель, публицист, член Президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру... Украина.ру, 11.07.2025

2025-07-11T22:14

2025-07-11T22:14

2025-07-11T22:15

украина

польша

сша

николай стариков

дональд трамп

азербайджан

постсоветское пространство

бывший ссср

волынская резня

западная украина

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Писатель, публицист, член Президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о причинах Волынской резни и об исторической памяти, а также объяснил траекторию поведения Трампа относительно украинского конфликта. 00:25 - О Волынской резне; 08:03 - Неудобная историческая память; 11:30 - Завершение украинского конфликта, как повод для польского реванша; 13:10 - Траектория поведения Трампа и цели торговой войны США; 19:04 - Отношения: Россия-Азербайджан-Армения. #Стариков #ВолынскаяРезня #Польша #Украина #бандеровцы #Висла #Европа #геноцид #нацисты #Германия #Гитлер#история #территории #СВО #память #война #США #Россия #Трамп #Зеленский #Венгрия#Азербайджан #Армения #Ирина ТГ-канал Николая Старикова: https://t.me/nstarikovru

украина

польша

сша

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германия

россия

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