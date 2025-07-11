https://ukraina.ru/20250711/politicheskie-konservy-dlya-buduschey-bitvy-ukrainy-i-polshi-za-territorii-starikov-o-volynskoy-rezne-1065109923.html
Политические консервы для будущей битвы Украины и Польши за территории: Стариков о Волынской резне
Политические консервы для будущей битвы Украины и Польши за территории: Стариков о Волынской резне - 11.07.2025 Украина.ру
Политические консервы для будущей битвы Украины и Польши за территории: Стариков о Волынской резне
Писатель, публицист, член Президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру... Украина.ру, 11.07.2025
2025-07-11T22:14
2025-07-11T22:14
2025-07-11T22:15
украина
польша
сша
николай стариков
дональд трамп
азербайджан
постсоветское пространство
бывший ссср
волынская резня
западная украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0b/1065109728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_53ad16538551a2d37fe224291f97f443.jpg
Писатель, публицист, член Президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о причинах Волынской резни и об исторической памяти, а также объяснил траекторию поведения Трампа относительно украинского конфликта. 00:25 - О Волынской резне; 08:03 - Неудобная историческая память; 11:30 - Завершение украинского конфликта, как повод для польского реванша; 13:10 - Траектория поведения Трампа и цели торговой войны США; 19:04 - Отношения: Россия-Азербайджан-Армения. #Стариков #ВолынскаяРезня #Польша #Украина #бандеровцы #Висла #Европа #геноцид #нацисты #Германия #Гитлер#история #территории #СВО #память #война #США #Россия #Трамп #Зеленский #Венгрия#Азербайджан #Армения #Ирина ТГ-канал Николая Старикова: https://t.me/nstarikovru
украина
польша
сша
азербайджан
бывший ссср
западная украина
венгрия
армения
германия
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0b/1065109728_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_df413f260193905d9ad98492a03e87c0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, польша, сша, николай стариков, дональд трамп, азербайджан, постсоветское пространство, бывший ссср, волынская резня, западная украина, оун-упа, оун, бандеровцы, украинские националисты, венгрия, армения, видео, геноцид, германия, сво, россия, видео
Украина, Польша, США, Николай Стариков, Дональд Трамп, Азербайджан, постсоветское пространство, бывший СССР, Волынская резня, Западная Украина, ОУН-УПА, ОУН, бандеровцы, украинские националисты, Венгрия, Армения, Видео, геноцид, Германия, СВО, Россия