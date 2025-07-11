"Подрывала работу ВСУ": на Украине поймали группу изготовителей документов для уклонистов - 11.07.2025 Украина.ру
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"Подрывала работу ВСУ": на Украине поймали группу изготовителей документов для уклонистов
"Подрывала работу ВСУ": на Украине поймали группу изготовителей документов для уклонистов - 11.07.2025 Украина.ру
"Подрывала работу ВСУ": на Украине поймали группу изготовителей документов для уклонистов
Киевляне изготовляли фальшивые документы об инвалидности, благодаря которым уклонисты избегали мобилизации в украинскую армию. Об этом 11 июля сообщила Нацполиция Украины.
2025-07-11T17:51
2025-07-11T17:51
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венгрия
нацполиция
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всу
мобилизация
криминал
уклонисты
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"Нацполиция ликвидировала преступную группу, которая подрывала работу ВСУ: проведено более 50 обысков одновременно", - сказано в официальном сообщении.По данным ведомства, два жителя Киева организовали масштабную схему изготовления фальшивых медицинских выводов МСЭК (медико-социальных экспертных комиссий) об инвалидности близких родственников военнослужащих."Такие подделки позволяли уклоняться от мобилизации или незаконно увольняться со службы, фактически ослабляя обороноспособность страны, - заявили в Нацполиции Украины. - "Справки" изготовляли в съемной квартире с помощью самодельного оборудования. Стоимость одной такой услуги стартовала от 2 тысяч долларов, а прибыль организаторов ежемесячно составляла около миллиона гривен".Схему ликвидировали в рамках масштабной спецоперации. Силовики провели более полусотни обысков в квартирах, автомобилях фигурантов и заказчиков поддельных документов. В результате были изъяты фальшивые справки, мобильные телефоны и другие вещдоки.Также 11 июля МИД Украины назвал "манипулятивными" заявления Венгрии о смерти венгра после насильственной мобилизации Об этом сообщает телеграм-канал Украина.руБольше новостей дня представлено в обзореЦитаты Зеленского на встрече Лаврова и Рубио, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, венгрия, нацполиция, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, криминал, уклонисты, инвалиды, инвалидность
Новости, Украина, Киев, Венгрия, Нацполиция, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация, криминал, уклонисты, инвалиды, инвалидность

"Подрывала работу ВСУ": на Украине поймали группу изготовителей документов для уклонистов

17:51 11.07.2025
 
© Фото : Нацполиция Украинына Украине поймали группу изготовителей фальшивых документов для уклонистов
на Украине поймали группу изготовителей фальшивых документов для уклонистов - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : Нацполиция Украины
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Киевляне изготовляли фальшивые документы об инвалидности, благодаря которым уклонисты избегали мобилизации в украинскую армию. Об этом 11 июля сообщила Нацполиция Украины.
"Нацполиция ликвидировала преступную группу, которая подрывала работу ВСУ: проведено более 50 обысков одновременно", - сказано в официальном сообщении.
По данным ведомства, два жителя Киева организовали масштабную схему изготовления фальшивых медицинских выводов МСЭК (медико-социальных экспертных комиссий) об инвалидности близких родственников военнослужащих.
"Такие подделки позволяли уклоняться от мобилизации или незаконно увольняться со службы, фактически ослабляя обороноспособность страны, - заявили в Нацполиции Украины. - "Справки" изготовляли в съемной квартире с помощью самодельного оборудования. Стоимость одной такой услуги стартовала от 2 тысяч долларов, а прибыль организаторов ежемесячно составляла около миллиона гривен".
Схему ликвидировали в рамках масштабной спецоперации. Силовики провели более полусотни обысков в квартирах, автомобилях фигурантов и заказчиков поддельных документов. В результате были изъяты фальшивые справки, мобильные телефоны и другие вещдоки.
Также 11 июля МИД Украины назвал "манипулятивными" заявления Венгрии о смерти венгра после насильственной мобилизации
Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
Больше новостей дня представлено в обзореЦитаты Зеленского на встрече Лаврова и Рубио, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 июля
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