https://ukraina.ru/20250711/podryvala-rabotu-vsu-na-ukraine-poymali-gruppu-izgotoviteley-dokumentov-dlya-uklonistov-1065098284.html
"Подрывала работу ВСУ": на Украине поймали группу изготовителей документов для уклонистов
"Подрывала работу ВСУ": на Украине поймали группу изготовителей документов для уклонистов - 11.07.2025 Украина.ру
"Подрывала работу ВСУ": на Украине поймали группу изготовителей документов для уклонистов
Киевляне изготовляли фальшивые документы об инвалидности, благодаря которым уклонисты избегали мобилизации в украинскую армию. Об этом 11 июля сообщила Нацполиция Украины.
2025-07-11T17:51
2025-07-11T17:51
2025-07-11T17:51
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"Нацполиция ликвидировала преступную группу, которая подрывала работу ВСУ: проведено более 50 обысков одновременно", - сказано в официальном сообщении.По данным ведомства, два жителя Киева организовали масштабную схему изготовления фальшивых медицинских выводов МСЭК (медико-социальных экспертных комиссий) об инвалидности близких родственников военнослужащих."Такие подделки позволяли уклоняться от мобилизации или незаконно увольняться со службы, фактически ослабляя обороноспособность страны, - заявили в Нацполиции Украины. - "Справки" изготовляли в съемной квартире с помощью самодельного оборудования. Стоимость одной такой услуги стартовала от 2 тысяч долларов, а прибыль организаторов ежемесячно составляла около миллиона гривен".Схему ликвидировали в рамках масштабной спецоперации. Силовики провели более полусотни обысков в квартирах, автомобилях фигурантов и заказчиков поддельных документов. В результате были изъяты фальшивые справки, мобильные телефоны и другие вещдоки.Также 11 июля МИД Украины назвал "манипулятивными" заявления Венгрии о смерти венгра после насильственной мобилизации Об этом сообщает телеграм-канал Украина.руБольше новостей дня представлено в обзореЦитаты Зеленского на встрече Лаврова и Рубио, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, венгрия, нацполиция, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, криминал, уклонисты, инвалиды, инвалидность
Новости, Украина, Киев, Венгрия, Нацполиция, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация, криминал, уклонисты, инвалиды, инвалидность
"Подрывала работу ВСУ": на Украине поймали группу изготовителей документов для уклонистов
Киевляне изготовляли фальшивые документы об инвалидности, благодаря которым уклонисты избегали мобилизации в украинскую армию. Об этом 11 июля сообщила Нацполиция Украины.
"Нацполиция ликвидировала преступную группу, которая подрывала работу ВСУ: проведено более 50 обысков одновременно", - сказано в официальном сообщении.
По данным ведомства, два жителя Киева организовали масштабную схему изготовления фальшивых медицинских выводов МСЭК (медико-социальных экспертных комиссий) об инвалидности близких родственников военнослужащих.
"Такие подделки позволяли уклоняться от мобилизации или незаконно увольняться со службы, фактически ослабляя обороноспособность страны, - заявили в Нацполиции Украины. - "Справки" изготовляли в съемной квартире с помощью самодельного оборудования. Стоимость одной такой услуги стартовала от 2 тысяч долларов, а прибыль организаторов ежемесячно составляла около миллиона гривен".
Схему ликвидировали в рамках масштабной спецоперации. Силовики провели более полусотни обысков в квартирах, автомобилях фигурантов и заказчиков поддельных документов. В результате были изъяты фальшивые справки, мобильные телефоны и другие вещдоки.
Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
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