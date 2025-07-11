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Министр обороны России поручил в кратчайшие сроки поставить новые вооружения во все группировки

Министр обороны России поручил в кратчайшие сроки поставить новые вооружения во все группировки - 11.07.2025 Украина.ру

Министр обороны России поручил в кратчайшие сроки поставить новые вооружения во все группировки

Ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции проверил министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Об этом 11 июля сообщило Минобороны РФ

2025-07-11T16:41

2025-07-11T16:41

2025-07-11T16:43

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На пункте управления группировки министр заслушал доклады командующего генерал-полковника Михаила Теплинского, командиров и должностных лиц штаба о ходе выполнения задач в зоне ответственности.Белоусов провел совещание по вопросам технического оснащения подразделений группировки современным вооружением и военной техникой.Теплинский доложил Белоусову о ходе апробации подразделениями группировки автоматов АК-12к и ручных пулеметов РПЛ-20 калибра 5.45 мм, разработанных концерном "Калашников" с учетом рекомендаций от военнослужащих на СВО. Улучшенные боевые характеристики оружия особенно эффективно показали себя в ходе ведения штурмовых действий ввиду их эргономичности, повышенной точности, кучности стрельбы и надежности."Глава российского военного ведомства поставил задачу в кратчайшие сроки совместно с концерном "Калашников" проработать возможность увеличения поставок нового стрелкового вооружения как в подразделения воздушно-десантных войск, так и в штурмовые подразделения во всех группировках войск", - сказано в официальном сообщении.Об этом сообщает телеграм-канал Украина.руБольше новостей дня представлено в обзореЦитаты Зеленского на встрече Лаврова и Рубио, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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