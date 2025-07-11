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Министр обороны России поручил в кратчайшие сроки поставить новые вооружения во все группировки
Министр обороны России поручил в кратчайшие сроки поставить новые вооружения во все группировки - 11.07.2025 Украина.ру
Министр обороны России поручил в кратчайшие сроки поставить новые вооружения во все группировки
Ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции проверил министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Об этом 11 июля сообщило Минобороны РФ
2025-07-11T16:41
2025-07-11T16:41
2025-07-11T16:43
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На пункте управления группировки министр заслушал доклады командующего генерал-полковника Михаила Теплинского, командиров и должностных лиц штаба о ходе выполнения задач в зоне ответственности.Белоусов провел совещание по вопросам технического оснащения подразделений группировки современным вооружением и военной техникой.Теплинский доложил Белоусову о ходе апробации подразделениями группировки автоматов АК-12к и ручных пулеметов РПЛ-20 калибра 5.45 мм, разработанных концерном "Калашников" с учетом рекомендаций от военнослужащих на СВО. Улучшенные боевые характеристики оружия особенно эффективно показали себя в ходе ведения штурмовых действий ввиду их эргономичности, повышенной точности, кучности стрельбы и надежности."Глава российского военного ведомства поставил задачу в кратчайшие сроки совместно с концерном "Калашников" проработать возможность увеличения поставок нового стрелкового вооружения как в подразделения воздушно-десантных войск, так и в штурмовые подразделения во всех группировках войск", - сказано в официальном сообщении.Об этом сообщает телеграм-канал Украина.руБольше новостей дня представлено в обзореЦитаты Зеленского на встрече Лаврова и Рубио, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, россия, андрей белоусов, минобороны рф, сво, калашников, оружие, огнестрельное оружие, новости сво сейчас, новости сво россия
Новости, Россия, Андрей Белоусов, Минобороны РФ, СВО, Калашников, оружие, огнестрельное оружие, новости СВО сейчас, новости СВО Россия
Министр обороны России поручил в кратчайшие сроки поставить новые вооружения во все группировки
16:41 11.07.2025 (обновлено: 16:43 11.07.2025)
Ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции проверил министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Об этом 11 июля сообщило Минобороны РФ
На пункте управления группировки министр заслушал доклады командующего генерал-полковника Михаила Теплинского, командиров и должностных лиц штаба о ходе выполнения задач в зоне ответственности.
Белоусов провел совещание по вопросам технического оснащения подразделений группировки современным вооружением и военной техникой.
Теплинский доложил Белоусову о ходе апробации подразделениями группировки автоматов АК-12к и ручных пулеметов РПЛ-20 калибра 5.45 мм, разработанных концерном "Калашников" с учетом рекомендаций от военнослужащих на СВО. Улучшенные боевые характеристики оружия особенно эффективно показали себя в ходе ведения штурмовых действий ввиду их эргономичности, повышенной точности, кучности стрельбы и надежности.
"Глава российского военного ведомства поставил задачу в кратчайшие сроки совместно с концерном "Калашников" проработать возможность увеличения поставок нового стрелкового вооружения как в подразделения воздушно-десантных войск, так и в штурмовые подразделения во всех группировках войск", - сказано в официальном сообщении.
Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
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