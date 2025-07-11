Когда и как Украина начала подготовку к войне с Россией и есть ли смысл убивать Зеленского — Ищенко - 11.07.2025 Украина.ру
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Когда и как Украина начала подготовку к войне с Россией и есть ли смысл убивать Зеленского — Ищенко
Когда и как Украина начала подготовку к войне с Россией и есть ли смысл убивать Зеленского — Ищенко - 11.07.2025 Украина.ру
Когда и как Украина начала подготовку к войне с Россией и есть ли смысл убивать Зеленского — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру объяснил, как украинская элита готовилась к противостоянию с Россией и когда всё это началось. Украина.ру, 11.07.2025
2025-07-11T14:19
2025-07-11T14:19
россия
украина
ростислав ищенко
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Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру объяснил, как украинская элита готовилась к противостоянию с Россией и когда всё это началось. Кроме того, он рассказал о том, есть ли смысл в ликвидации Зеленского. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Когда и как Украина начала подготовку к войне с Россией и есть ли смысл убивать Зеленского — Ищенко

14:19 11.07.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру объяснил, как украинская элита готовилась к противостоянию с Россией и когда всё это началось.
Кроме того, он рассказал о том, есть ли смысл в ликвидации Зеленского.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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