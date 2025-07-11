https://ukraina.ru/20250711/chey-podderzhki-tramp-lishilsya-uzhe-seychas-i-chto-proiskhodit-v-otnosheniyakh-ssha-s-rossiey--evstafev-1065087984.html

Чьей поддержки Трамп лишился уже сейчас и что происходит в отношениях США с Россией — Евстафьев

Чьей поддержки Трамп лишился уже сейчас и что происходит в отношениях США с Россией — Евстафьев - 11.07.2025 Украина.ру

Чьей поддержки Трамп лишился уже сейчас и что происходит в отношениях США с Россией — Евстафьев

Политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев в эфире Украина.ру рассказал о будущем НАТО, о возвращении отношений между Россией Украина.ру, 11.07.2025

2025-07-11T15:08

2025-07-11T15:08

2025-07-11T15:08

украина.ру

дональд трамп

сша

новости

россия

украина

дмитрий евстафьев

нато

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0b/1065087765_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_819dc225a236c0222f5e7330412aa272.jpg.webp

Политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев в эфире Украина.ру рассказал о будущем НАТО, о возвращении отношений между Россией и США на уровень холодной войны и о перспективах выхода Запада из конфликта на Украине.00:31 – На каком уровне отношения между Россией и США на данном этапе?05:56 – Риторика Трампа и его задачи;11:01 – О разладе в правящих кругах США;18:56 – Смогут ли США выйти из конфликта на Украине?ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir

https://ukraina.ru/20250711/tramp-grozit-rossii-zayavleniem-glavnoe-na-utro-11-iyulya-1065060053.html

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, дональд трамп, сша, новости, россия, украина, дмитрий евстафьев, нато, видео