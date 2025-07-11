Чьей поддержки Трамп лишился уже сейчас и что происходит в отношениях США с Россией — Евстафьев - 11.07.2025 Украина.ру
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Чьей поддержки Трамп лишился уже сейчас и что происходит в отношениях США с Россией — Евстафьев
Чьей поддержки Трамп лишился уже сейчас и что происходит в отношениях США с Россией — Евстафьев - 11.07.2025 Украина.ру
Чьей поддержки Трамп лишился уже сейчас и что происходит в отношениях США с Россией — Евстафьев
Политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев в эфире Украина.ру рассказал о будущем НАТО, о возвращении отношений между Россией Украина.ру, 11.07.2025
2025-07-11T15:08
2025-07-11T15:08
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Политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев в эфире Украина.ру рассказал о будущем НАТО, о возвращении отношений между Россией и США на уровень холодной войны и о перспективах выхода Запада из конфликта на Украине.00:31 – На каком уровне отношения между Россией и США на данном этапе?05:56 – Риторика Трампа и его задачи;11:01 – О разладе в правящих кругах США;18:56 – Смогут ли США выйти из конфликта на Украине?ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir
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украина.ру, дональд трамп, сша, новости, россия, украина, дмитрий евстафьев, нато, видео
Украина.ру, Дональд Трамп, США, Новости, Россия, Украина, Дмитрий Евстафьев, НАТО, Видео

Чьей поддержки Трамп лишился уже сейчас и что происходит в отношениях США с Россией — Евстафьев

15:08 11.07.2025
 
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Политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев в эфире Украина.ру рассказал о будущем НАТО, о возвращении отношений между Россией и США на уровень холодной войны и о перспективах выхода Запада из конфликта на Украине.
00:31 – На каком уровне отношения между Россией и США на данном этапе?
05:56 – Риторика Трампа и его задачи;
11:01 – О разладе в правящих кругах США;
18:56 – Смогут ли США выйти из конфликта на Украине?

ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir
- РИА Новости, 1920, 11.07.2025
09:15
Трамп грозит России заявлением. Главное на утро 11 июляПрезидент США Дональд Трамп анонсировал заявление по России в понедельник, 14 июля
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