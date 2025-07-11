https://ukraina.ru/20250711/chey-podderzhki-tramp-lishilsya-uzhe-seychas-i-chto-proiskhodit-v-otnosheniyakh-ssha-s-rossiey--evstafev-1065087984.html
Чьей поддержки Трамп лишился уже сейчас и что происходит в отношениях США с Россией — Евстафьев
Чьей поддержки Трамп лишился уже сейчас и что происходит в отношениях США с Россией — Евстафьев - 11.07.2025 Украина.ру
Чьей поддержки Трамп лишился уже сейчас и что происходит в отношениях США с Россией — Евстафьев
Политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев в эфире Украина.ру рассказал о будущем НАТО, о возвращении отношений между Россией Украина.ру, 11.07.2025
2025-07-11T15:08
2025-07-11T15:08
2025-07-11T15:08
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Политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев в эфире Украина.ру рассказал о будущем НАТО, о возвращении отношений между Россией и США на уровень холодной войны и о перспективах выхода Запада из конфликта на Украине.00:31 – На каком уровне отношения между Россией и США на данном этапе?05:56 – Риторика Трампа и его задачи;11:01 – О разладе в правящих кругах США;18:56 – Смогут ли США выйти из конфликта на Украине?ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir
https://ukraina.ru/20250711/tramp-grozit-rossii-zayavleniem-glavnoe-na-utro-11-iyulya-1065060053.html
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