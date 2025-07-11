БПЛА ВСУ ранил жителя Горловки - Пушилин - 11.07.2025 Украина.ру
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БПЛА ВСУ ранил жителя Горловки - Пушилин
БПЛА ВСУ ранил жителя Горловки - Пушилин - 11.07.2025 Украина.ру
БПЛА ВСУ ранил жителя Горловки - Пушилин
В результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника в Горловке пострадал мужчина. Об этом 11 июля сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
2025-07-11T21:58
2025-07-11T21:59
новости
горловка
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
мирные жители
сво
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"Мирный горловчанин ранен сегодня из-за киевской агрессии. В Центрально-Городском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ пострадал мужчина 1991 г. р., ему оказана квалифицированная медицинская помощь", - рассказал Пушилин. В своём телеграм-канале он сообщил также, что это не единичный случай нападения со стороны вооружённых формирований Украины. "Со стороны ВФУ совершены три вооруженных атаки. Применялись ударные БПЛА", - констатировал глава ДНР.Также он рассказал о том, что народную республику посетили высококлассные специалисты России - главный акушер Владимир Климов и главный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов. Они высоко оценили работу Республиканского перинатального центра им. проф. В.К. Чайки, его оснащение и профессионализм персонала. "Там созданы все условия для рождения детей. Наши специалисты благодаря новому оборудованию и высокой квалификации могут оказывать необходимую помощь недоношенным малышам и деткам с патологиями. Именно поэтому принято решение с 7 июля 2025 года все родовспоможение локализовать там", - сообщил глава республики. Больше новостей дня представлено в обзоре Заскучали по Януковичу. Итоги 11 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, горловка, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, мирные жители, сво, новые регионы, бпла, беспилотники
Новости, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, СВО, Новые регионы, БПЛА, беспилотники

БПЛА ВСУ ранил жителя Горловки - Пушилин

21:58 11.07.2025 (обновлено: 21:59 11.07.2025)
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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В результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника в Горловке пострадал мужчина. Об этом 11 июля сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Мирный горловчанин ранен сегодня из-за киевской агрессии. В Центрально-Городском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ пострадал мужчина 1991 г. р., ему оказана квалифицированная медицинская помощь", - рассказал Пушилин.
В своём телеграм-канале он сообщил также, что это не единичный случай нападения со стороны вооружённых формирований Украины.
"Со стороны ВФУ совершены три вооруженных атаки. Применялись ударные БПЛА", - констатировал глава ДНР.
Также он рассказал о том, что народную республику посетили высококлассные специалисты России - главный акушер Владимир Климов и главный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов. Они высоко оценили работу Республиканского перинатального центра им. проф. В.К. Чайки, его оснащение и профессионализм персонала.
"Там созданы все условия для рождения детей. Наши специалисты благодаря новому оборудованию и высокой квалификации могут оказывать необходимую помощь недоношенным малышам и деткам с патологиями. Именно поэтому принято решение с 7 июля 2025 года все родовспоможение локализовать там", - сообщил глава республики.
Больше новостей дня представлено в обзоре Заскучали по Януковичу. Итоги 11 июля
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