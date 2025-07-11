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БПЛА ВСУ ранил жителя Горловки - Пушилин

БПЛА ВСУ ранил жителя Горловки - Пушилин - 11.07.2025 Украина.ру

БПЛА ВСУ ранил жителя Горловки - Пушилин

В результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника в Горловке пострадал мужчина. Об этом 11 июля сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

2025-07-11T21:58

2025-07-11T21:58

2025-07-11T21:59

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"Мирный горловчанин ранен сегодня из-за киевской агрессии. В Центрально-Городском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ пострадал мужчина 1991 г. р., ему оказана квалифицированная медицинская помощь", - рассказал Пушилин. В своём телеграм-канале он сообщил также, что это не единичный случай нападения со стороны вооружённых формирований Украины. "Со стороны ВФУ совершены три вооруженных атаки. Применялись ударные БПЛА", - констатировал глава ДНР.Также он рассказал о том, что народную республику посетили высококлассные специалисты России - главный акушер Владимир Климов и главный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов. Они высоко оценили работу Республиканского перинатального центра им. проф. В.К. Чайки, его оснащение и профессионализм персонала. "Там созданы все условия для рождения детей. Наши специалисты благодаря новому оборудованию и высокой квалификации могут оказывать необходимую помощь недоношенным малышам и деткам с патологиями. Именно поэтому принято решение с 7 июля 2025 года все родовспоможение локализовать там", - сообщил глава республики. Больше новостей дня представлено в обзоре Заскучали по Януковичу. Итоги 11 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, горловка, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, мирные жители, сво, новые регионы, бпла, беспилотники