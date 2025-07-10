https://ukraina.ru/20250710/zakonodateli-ssha-gotovyat-krakh-mirovykh-energorynkov-i-globalnuyu-retsessiyu-novosti-k-1835-1065036483.html
Законодатели США готовят крах мировых энергорынков и глобальную рецессию. Новости к 18.35
Законодатели США готовят крах мировых энергорынков и глобальную рецессию. Новости к 18.35 - 10.07.2025 Украина.ру
Законодатели США готовят крах мировых энергорынков и глобальную рецессию. Новости к 18.35
Подготовленный в США законопроект о жёстких антироссийских санкциях может вызвать крах мировых энергорынков и глобальную рецессию, сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-07-10T18:32
2025-07-10T18:32
2025-07-10T18:32
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крым
евгения гуцул
линдси грэм
антироссийские санкции
сво
бывший ссср
энергетика
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Новости к этому часу:🟥Расчеты "Рубикона" уничтожили дроны противника украинского и зарубежного производства, сообщили в МО РФ;🟦 Пять человек погибли, двое ранены в ДТП с участием ВАЗ и микроавтобуса Merсedes-Sprinter на автодороге Бахчисарай-Севастополь в Крыму, сообщили в полиции;🟦 Суд в Молдавии продлил домашний арест главе Гагаузии Евгении Гуцул на 30 суток, передает корреспондент РИА Новости;🟦 Закон Линдси Грэма о жёстких санкциях против РФ может вызвать крах мировых энергорынков и глобальную рецессию, пишет NYT. Такую оценку дал экс-сотрудник администрации Байдена Бен Харрис, работавший над санкциями. Напомним, американский сенатор предложил ввести 500%-ные пошлины на импорт из стран, которые покупают у России нефть, газ или уран.Интервью на эту тему: Малек Дудаков: Политика Трампа уже привела к тому, что Украину и НАТО не ждет ничего хорошего Следите за новостями на сайте Украина.ру
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/12/1059770930_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_709756206ce915789d312319c70918dd.jpg
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, россия, сша, крым, евгения гуцул, линдси грэм, антироссийские санкции, сво, бывший ссср, энергетика, энергетический кризис, нефть, газ, российский газ, бпла, дроны, пво, происшествия
Новости, Россия, США, Крым, Евгения Гуцул, Линдси Грэм, антироссийские санкции, СВО, бывший СССР, энергетика, энергетический кризис, нефть, газ, российский газ, БПЛА, дроны, ПВО, происшествия
Законодатели США готовят крах мировых энергорынков и глобальную рецессию. Новости к 18.35
Подготовленный в США законопроект о жёстких антироссийских санкциях может вызвать крах мировых энергорынков и глобальную рецессию, сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥Расчеты "Рубикона" уничтожили дроны противника украинского и зарубежного производства, сообщили в МО РФ;
🟦 Пять человек погибли, двое ранены в ДТП с участием ВАЗ и микроавтобуса Merсedes-Sprinter на автодороге Бахчисарай-Севастополь в Крыму, сообщили в полиции;
🟦 Суд в Молдавии продлил домашний арест главе Гагаузии Евгении Гуцул на 30 суток, передает корреспондент РИА Новости;
🟦 Закон Линдси Грэма о жёстких санкциях против РФ может вызвать крах мировых энергорынков и глобальную рецессию, пишет NYT. Такую оценку дал экс-сотрудник администрации Байдена Бен Харрис, работавший над санкциями. Напомним, американский сенатор предложил ввести 500%-ные пошлины на импорт из стран, которые покупают у России нефть, газ или уран.
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