https://ukraina.ru/20250710/zakonodateli-ssha-gotovyat-krakh-mirovykh-energorynkov-i-globalnuyu-retsessiyu-novosti-k-1835-1065036483.html

Законодатели США готовят крах мировых энергорынков и глобальную рецессию. Новости к 18.35

Законодатели США готовят крах мировых энергорынков и глобальную рецессию. Новости к 18.35 - 10.07.2025 Украина.ру

Законодатели США готовят крах мировых энергорынков и глобальную рецессию. Новости к 18.35

Подготовленный в США законопроект о жёстких антироссийских санкциях может вызвать крах мировых энергорынков и глобальную рецессию, сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-07-10T18:32

2025-07-10T18:32

2025-07-10T18:32

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россия

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крым

евгения гуцул

линдси грэм

антироссийские санкции

сво

бывший ссср

энергетика

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Новости к этому часу:🟥Расчеты "Рубикона" уничтожили дроны противника украинского и зарубежного производства, сообщили в МО РФ;🟦 Пять человек погибли, двое ранены в ДТП с участием ВАЗ и микроавтобуса Merсedes-Sprinter на автодороге Бахчисарай-Севастополь в Крыму, сообщили в полиции;🟦 Суд в Молдавии продлил домашний арест главе Гагаузии Евгении Гуцул на 30 суток, передает корреспондент РИА Новости;🟦 Закон Линдси Грэма о жёстких санкциях против РФ может вызвать крах мировых энергорынков и глобальную рецессию, пишет NYT. Такую оценку дал экс-сотрудник администрации Байдена Бен Харрис, работавший над санкциями. Напомним, американский сенатор предложил ввести 500%-ные пошлины на импорт из стран, которые покупают у России нефть, газ или уран.Интервью на эту тему: Малек Дудаков: Политика Трампа уже привела к тому, что Украину и НАТО не ждет ничего хорошего Следите за новостями на сайте Украина.ру

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крым

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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