"Украина не может победить на поле боя": Храпач объяснил, почему Киев делает ставку на теракты - 10.07.2025 Украина.ру
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"Украина не может победить на поле боя": Храпач объяснил, почему Киев делает ставку на теракты
"Украина не может победить на поле боя": Храпач объяснил, почему Киев делает ставку на теракты - 10.07.2025 Украина.ру
"Украина не может победить на поле боя": Храпач объяснил, почему Киев делает ставку на теракты
Украина пытается компенсировать слабость своей армии диверсионными актами на территории России — но такая тактика не может заменить полноценные боевые действия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
2025-07-10T03:30
2025-07-10T03:30
новости
украина
россия
киев
сергей храпач
фсб
украина.ру
диверсия
диверсанты
безопасность
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"Диверсии никогда не замещают собой боевые действия, а лишь дополняют их", — заявил эксперт. Он привел пример рельсовой войны во время Великой Отечественной, когда партизаны затрудняли снабжение немецкой армии.Храпач отметил, что этот опыт теперь изучают в учебниках спецслужб. "Как правильно организовать взаимодействие армии с диверсионными подразделениями, чтобы купировать наступление противника", — пояснил собеседник Украина.ру.По его словам, Украина сейчас действует аналогично. "В экономическом, военном отношении она слабее России, поэтому пытается компенсировать это диверсиями и западными поставками оружия", — добавил эксперт.Храпач подчеркнул, что Россия отвечает не только силовыми методами, но и блокировкой украинской пропаганды. "Это нормальная реакция на агрессию", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России" на сайте Украина.ру.На эту тему в новостях: "ФСБ предотвратила теракт: ликвидирован диверсант, готовивший взрыв моста в Саратовской области" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250702/sponsirovali-vsu-fsb-zaderzhala-gosizmenschikov-iz-zaporozhskoy-oblasti-1064555416.html
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новости, украина, россия, киев, сергей храпач, фсб, украина.ру, диверсия, диверсанты, безопасность, спецоперация, спецслужба, сво, новости сво сейчас, главные новости
Новости, Украина, Россия, Киев, Сергей Храпач, ФСБ, Украина.ру, диверсия, диверсанты, безопасность, Спецоперация, спецслужба, СВО, новости СВО сейчас, Главные новости

"Украина не может победить на поле боя": Храпач объяснил, почему Киев делает ставку на теракты

03:30 10.07.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТеракт в "Крокус Сити Холле"
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Украина пытается компенсировать слабость своей армии диверсионными актами на территории России — но такая тактика не может заменить полноценные боевые действия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
"Диверсии никогда не замещают собой боевые действия, а лишь дополняют их", — заявил эксперт. Он привел пример рельсовой войны во время Великой Отечественной, когда партизаны затрудняли снабжение немецкой армии.
Храпач отметил, что этот опыт теперь изучают в учебниках спецслужб. "Как правильно организовать взаимодействие армии с диверсионными подразделениями, чтобы купировать наступление противника", — пояснил собеседник Украина.ру.
По его словам, Украина сейчас действует аналогично. "В экономическом, военном отношении она слабее России, поэтому пытается компенсировать это диверсиями и западными поставками оружия", — добавил эксперт.
Храпач подчеркнул, что Россия отвечает не только силовыми методами, но и блокировкой украинской пропаганды. "Это нормальная реакция на агрессию", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России" на сайте Украина.ру.
На эту тему в новостях: "ФСБ предотвратила теракт: ликвидирован диверсант, готовивший взрыв моста в Саратовской области" на сайте Украина.ру.
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