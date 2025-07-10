https://ukraina.ru/20250710/ukraina-ne-mozhet-pobedit-na-pole-boya-khrapach-obyasnil-pochemu-kiev-delaet-stavku-na-terakty-1064969828.html
"Украина не может победить на поле боя": Храпач объяснил, почему Киев делает ставку на теракты
"Украина не может победить на поле боя": Храпач объяснил, почему Киев делает ставку на теракты - 10.07.2025 Украина.ру
"Украина не может победить на поле боя": Храпач объяснил, почему Киев делает ставку на теракты
Украина пытается компенсировать слабость своей армии диверсионными актами на территории России — но такая тактика не может заменить полноценные боевые действия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
2025-07-10T03:30
2025-07-10T03:30
2025-07-10T03:30
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"Диверсии никогда не замещают собой боевые действия, а лишь дополняют их", — заявил эксперт. Он привел пример рельсовой войны во время Великой Отечественной, когда партизаны затрудняли снабжение немецкой армии.Храпач отметил, что этот опыт теперь изучают в учебниках спецслужб. "Как правильно организовать взаимодействие армии с диверсионными подразделениями, чтобы купировать наступление противника", — пояснил собеседник Украина.ру.По его словам, Украина сейчас действует аналогично. "В экономическом, военном отношении она слабее России, поэтому пытается компенсировать это диверсиями и западными поставками оружия", — добавил эксперт.Храпач подчеркнул, что Россия отвечает не только силовыми методами, но и блокировкой украинской пропаганды. "Это нормальная реакция на агрессию", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России" на сайте Украина.ру.На эту тему в новостях: "ФСБ предотвратила теракт: ликвидирован диверсант, готовивший взрыв моста в Саратовской области" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250702/sponsirovali-vsu-fsb-zaderzhala-gosizmenschikov-iz-zaporozhskoy-oblasti-1064555416.html
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"Украина не может победить на поле боя": Храпач объяснил, почему Киев делает ставку на теракты
Украина пытается компенсировать слабость своей армии диверсионными актами на территории России — но такая тактика не может заменить полноценные боевые действия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач