https://ukraina.ru/20250710/pvo-rossii-unichtozhila-26-ukrainskikh-bpla-1065043875.html

ПВО России уничтожила 26 украинских БПЛА

ПВО России уничтожила 26 украинских БПЛА - 10.07.2025 Украина.ру

ПВО России уничтожила 26 украинских БПЛА

Дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ

2025-07-10T20:57

2025-07-10T20:57

2025-07-10T20:57

новости

россия

курская область

брянская область

пво

бпла

минобороны рф

сво

новости сво сейчас

сводка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/10/1040899459_0:84:1657:1016_1920x0_80_0_0_c6ed41bba610af74b5a1a1ef22b8d5fb.jpg

"В период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в Минобороны России. В частности, 11 украинских БПЛА уничтожены над территорией Курской области, девять - над территорией Брянской области, три – над территорией Калужской области, по одному БПЛА – над территориями Белгородской области, Орловской области и Московского региона.Также вечером 10 июля стало известно, что Ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковского сняты -РосавиацияБольше новостей дня представлено в обзоре Встреча Лаврова и Рубио, историческое соглашение с Великобританией. Итоги 10 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру

россия

курская область

брянская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, брянская область, пво, бпла, минобороны рф, сво, новости сво сейчас, сводка, беспилотники