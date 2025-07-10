ПВО России уничтожила 26 украинских БПЛА - 10.07.2025 Украина.ру
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ПВО России уничтожила 26 украинских БПЛА
ПВО России уничтожила 26 украинских БПЛА - 10.07.2025 Украина.ру
ПВО России уничтожила 26 украинских БПЛА
Дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ
2025-07-10T20:57
2025-07-10T20:57
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"В период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в Минобороны России. В частности, 11 украинских БПЛА уничтожены над территорией Курской области, девять - над территорией Брянской области, три – над территорией Калужской области, по одному БПЛА – над территориями Белгородской области, Орловской области и Московского региона.Также вечером 10 июля стало известно, что Ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковского сняты -РосавиацияБольше новостей дня представлено в обзоре Встреча Лаврова и Рубио, историческое соглашение с Великобританией. Итоги 10 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру
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новости, россия, курская область, брянская область, пво, бпла, минобороны рф, сво, новости сво сейчас, сводка, беспилотники
Новости, Россия, Курская область, Брянская область, ПВО, БПЛА, Минобороны РФ, СВО, новости СВО сейчас, сводка, беспилотники

ПВО России уничтожила 26 украинских БПЛА

20:57 10.07.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
© Министерство обороны РФ
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Дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ
"В период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в Минобороны России.
В частности, 11 украинских БПЛА уничтожены над территорией Курской области, девять - над территорией Брянской области, три – над территорией Калужской области, по одному БПЛА – над территориями Белгородской области, Орловской области и Московского региона.
Также вечером 10 июля стало известно, что Ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковского сняты -Росавиация
Больше новостей дня представлено в обзоре Встреча Лаврова и Рубио, историческое соглашение с Великобританией. Итоги 10 июля
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