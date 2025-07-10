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От СМЕРШа до ФСБ: как Россия переигрывает диверсантов — раскрыл экс-сотрудник спецслужб

От СМЕРШа до ФСБ: как Россия переигрывает диверсантов — раскрыл экс-сотрудник спецслужб - 10.07.2025 Украина.ру

От СМЕРШа до ФСБ: как Россия переигрывает диверсантов — раскрыл экс-сотрудник спецслужб

Современные методы борьбы с диверсантами берут начало из опыта Великой Отечественной войны — когда советские спецслужбы проводили сложные радиоигры с противником. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач

2025-07-10T04:00

2025-07-10T04:00

2025-07-10T04:00

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"Когда шла подготовка к Курской битве, органы СМЕРШ организовали радиоигры для Абвера, чтобы запутать германское командование", — привел пример эксперт. Он подчеркнул, что такие операции требуют высочайшего профессионализма.Храпач отметил, что сегодня ФСБ также использует стратегические игры с противником. "Но это эксклюзивные, штучные вещи", — уточнил собеседник издания.По его словам, в большинстве случаев диверсантов нейтрализуют сразу. "Никто не возьмет на себя ответственность допустить теракт", — заявил эксперт."Современные технологии помогают, но ключевое значение имеет человеческий фактор — опыт и аналитические способности оперативников", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России" на сайте Украина.ру.Также эту тему в новостях: "ФСБ предотвратила теракт: ликвидирован диверсант, готовивший взрыв моста в Саратовской области".

https://ukraina.ru/20250610/1063812114.html

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