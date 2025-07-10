От СМЕРШа до ФСБ: как Россия переигрывает диверсантов — раскрыл экс-сотрудник спецслужб
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Современные методы борьбы с диверсантами берут начало из опыта Великой Отечественной войны — когда советские спецслужбы проводили сложные радиоигры с противником. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
"Когда шла подготовка к Курской битве, органы СМЕРШ организовали радиоигры для Абвера, чтобы запутать германское командование", — привел пример эксперт. Он подчеркнул, что такие операции требуют высочайшего профессионализма.
Храпач отметил, что сегодня ФСБ также использует стратегические игры с противником. "Но это эксклюзивные, штучные вещи", — уточнил собеседник издания.
По его словам, в большинстве случаев диверсантов нейтрализуют сразу. "Никто не возьмет на себя ответственность допустить теракт", — заявил эксперт.
"Современные технологии помогают, но ключевое значение имеет человеческий фактор — опыт и аналитические способности оперативников", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России" на сайте Украина.ру.
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