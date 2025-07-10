От СМЕРШа до ФСБ: как Россия переигрывает диверсантов — раскрыл экс-сотрудник спецслужб - 10.07.2025 Украина.ру
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От СМЕРШа до ФСБ: как Россия переигрывает диверсантов — раскрыл экс-сотрудник спецслужб
От СМЕРШа до ФСБ: как Россия переигрывает диверсантов — раскрыл экс-сотрудник спецслужб - 10.07.2025 Украина.ру
От СМЕРШа до ФСБ: как Россия переигрывает диверсантов — раскрыл экс-сотрудник спецслужб
Современные методы борьбы с диверсантами берут начало из опыта Великой Отечественной войны — когда советские спецслужбы проводили сложные радиоигры с противником. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
2025-07-10T04:00
2025-07-10T04:00
новости
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сергей храпач
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диверсия
диверсанты
вов
спецоперация
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"Когда шла подготовка к Курской битве, органы СМЕРШ организовали радиоигры для Абвера, чтобы запутать германское командование", — привел пример эксперт. Он подчеркнул, что такие операции требуют высочайшего профессионализма.Храпач отметил, что сегодня ФСБ также использует стратегические игры с противником. "Но это эксклюзивные, штучные вещи", — уточнил собеседник издания.По его словам, в большинстве случаев диверсантов нейтрализуют сразу. "Никто не возьмет на себя ответственность допустить теракт", — заявил эксперт."Современные технологии помогают, но ключевое значение имеет человеческий фактор — опыт и аналитические способности оперативников", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России" на сайте Украина.ру.Также эту тему в новостях: "ФСБ предотвратила теракт: ликвидирован диверсант, готовивший взрыв моста в Саратовской области".
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новости, россия, украина, сергей храпач, фсб, украина.ру, диверсия, диверсанты, вов, спецоперация, спецслужба, сво, главные новости, украина.ру, украина.ру дзен
Новости, Россия, Украина, Сергей Храпач, ФСБ, Украина.ру, диверсия, диверсанты, ВОВ, Спецоперация, спецслужба, СВО, Главные новости, Украина.ру, Украина.ру Дзен

От СМЕРШа до ФСБ: как Россия переигрывает диверсантов — раскрыл экс-сотрудник спецслужб

04:00 10.07.2025
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанк
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Современные методы борьбы с диверсантами берут начало из опыта Великой Отечественной войны — когда советские спецслужбы проводили сложные радиоигры с противником. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
"Когда шла подготовка к Курской битве, органы СМЕРШ организовали радиоигры для Абвера, чтобы запутать германское командование", — привел пример эксперт. Он подчеркнул, что такие операции требуют высочайшего профессионализма.
Храпач отметил, что сегодня ФСБ также использует стратегические игры с противником. "Но это эксклюзивные, штучные вещи", — уточнил собеседник издания.
По его словам, в большинстве случаев диверсантов нейтрализуют сразу. "Никто не возьмет на себя ответственность допустить теракт", — заявил эксперт.
"Современные технологии помогают, но ключевое значение имеет человеческий фактор — опыт и аналитические способности оперативников", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России" на сайте Украина.ру.
Также эту тему в новостях: "ФСБ предотвратила теракт: ликвидирован диверсант, готовивший взрыв моста в Саратовской области".
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