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Очередные бесчеловечные преступления ВСУ зафиксированы в Курской области
Очередные бесчеловечные преступления ВСУ зафиксированы в Курской области - 10.07.2025 Украина.ру
Очередные бесчеловечные преступления ВСУ зафиксированы в Курской области
Украинская армия продолжает атаковать мирных жителей Курской области. Об этом 10 июля сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн
2025-07-10T20:08
2025-07-10T20:08
2025-07-10T20:09
новости
курская область
курск
хинштейн
вооруженные силы украины
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всу
мирные жители
военные преступления
сво
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Рассказывая про очередные бесчеловечные преступления ВСУ в Курской области, Хинштейн отметил использование противником беспилотников."В результате атаки вражеского БПЛА в Курске загорелся частный дом на улице 3-й Моковской: он частично уничтожен огнём, в соседнем домовладении загорелась пристройка. Пожарные расчёты возгорание ликвидировали. К сожалению, в результате атаки на частный дом погиб 73-летний мужчина", - сообщил Хинштейн.Он выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать им всю необходимую помощь."В 12-этажном МКД напротив на 2, 7, 8 этажах выбиты окна. На местах работают все оперативные службы, по моему поручению там находится и.о. главы города Курска", - продолжил врио губернатора.Он отметил также, что беспилотники нанесли удары по посёлку Новомедведок и деревне Курносовка Щигровского района. Там была повреждена вышка сотовой связи. Возгорания были успешно ликвидированы пожарными службами.Хинштейн призвал курян к бдительности."Уважаемые жители, убедительно прошу каждого, будьте бдительны! В случае обнаружения осколков — ни в коем случае не приближайтесь к ним!" - сообщил врио губернатора в своём телеграм-канале.Больше новостей дня представлено в обзоре Убийство полковника СБУ, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 10 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру
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новости, курская область, курск, хинштейн, вооруженные силы украины, украинская армия, всу, мирные жители, военные преступления, сво, кто, бпла, беспилотники
Новости, Курская область, Курск, Хинштейн, Вооруженные силы Украины, украинская армия, ВСУ, мирные жители, Военные преступления, СВО, КТО, БПЛА, беспилотники
Очередные бесчеловечные преступления ВСУ зафиксированы в Курской области
20:08 10.07.2025 (обновлено: 20:09 10.07.2025)
Украинская армия продолжает атаковать мирных жителей Курской области. Об этом 10 июля сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн
Рассказывая про очередные бесчеловечные преступления ВСУ в Курской области, Хинштейн отметил использование противником беспилотников.
"В результате атаки вражеского БПЛА в Курске загорелся частный дом на улице 3-й Моковской: он частично уничтожен огнём, в соседнем домовладении загорелась пристройка. Пожарные расчёты возгорание ликвидировали. К сожалению, в результате атаки на частный дом погиб 73-летний мужчина", - сообщил Хинштейн.
Он выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать им всю необходимую помощь.
"В 12-этажном МКД напротив на 2, 7, 8 этажах выбиты окна. На местах работают все оперативные службы, по моему поручению там находится и.о. главы города Курска", - продолжил врио губернатора.
Он отметил также, что беспилотники нанесли удары по посёлку Новомедведок и деревне Курносовка Щигровского района. Там была повреждена вышка сотовой связи. Возгорания были успешно ликвидированы пожарными службами.
Хинштейн призвал курян к бдительности.
"Уважаемые жители, убедительно прошу каждого, будьте бдительны! В случае обнаружения осколков — ни в коем случае не приближайтесь к ним!" - сообщил врио губернатора в своём телеграм-канале.
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