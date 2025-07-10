https://ukraina.ru/20250710/ocherednye-beschelovechnye-prestupleniya-vsu-zafiksirovany-v-kurskoy-oblasti-1065041358.html

Очередные бесчеловечные преступления ВСУ зафиксированы в Курской области

Очередные бесчеловечные преступления ВСУ зафиксированы в Курской области - 10.07.2025 Украина.ру

Очередные бесчеловечные преступления ВСУ зафиксированы в Курской области

Украинская армия продолжает атаковать мирных жителей Курской области. Об этом 10 июля сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн

2025-07-10T20:08

2025-07-10T20:08

2025-07-10T20:09

новости

курская область

курск

хинштейн

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всу

мирные жители

военные преступления

сво

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Рассказывая про очередные бесчеловечные преступления ВСУ в Курской области, Хинштейн отметил использование противником беспилотников."В результате атаки вражеского БПЛА в Курске загорелся частный дом на улице 3-й Моковской: он частично уничтожен огнём, в соседнем домовладении загорелась пристройка. Пожарные расчёты возгорание ликвидировали. К сожалению, в результате атаки на частный дом погиб 73-летний мужчина", - сообщил Хинштейн.Он выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать им всю необходимую помощь."В 12-этажном МКД напротив на 2, 7, 8 этажах выбиты окна. На местах работают все оперативные службы, по моему поручению там находится и.о. главы города Курска", - продолжил врио губернатора.Он отметил также, что беспилотники нанесли удары по посёлку Новомедведок и деревне Курносовка Щигровского района. Там была повреждена вышка сотовой связи. Возгорания были успешно ликвидированы пожарными службами.Хинштейн призвал курян к бдительности."Уважаемые жители, убедительно прошу каждого, будьте бдительны! В случае обнаружения осколков — ни в коем случае не приближайтесь к ним!" - сообщил врио губернатора в своём телеграм-канале.Больше новостей дня представлено в обзоре Убийство полковника СБУ, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 10 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру

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