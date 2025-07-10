Нужно ли создавать в России аналог USAID и что изменят удары по ТЦК на Украине – Царёв - 10.07.2025 Украина.ру
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Нужно ли создавать в России аналог USAID и что изменят удары по ТЦК на Украине – Царёв
Нужно ли создавать в России аналог USAID и что изменят удары по ТЦК на Украине – Царёв - 10.07.2025 Украина.ру
Нужно ли создавать в России аналог USAID и что изменят удары по ТЦК на Украине – Царёв
Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру прокомментировал изменения в риторике президента США в отношении России, радость... Украина.ру, 10.07.2025
2025-07-10T21:31
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Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру прокомментировал изменения в риторике президента США в отношении России, радость украинцев от ударов по ТЦК, "мягкую силу" и целесообразность создания российского аналога USAID, а также туристический поток в Крым в этом сезоне и возможность возобновления работы аэропорта в Симферополе. 00:23 – Поставки вооружения на Украину и угрозы со стороны США; 11:42 – Радость украинцев от ударов ВС России по ТЦК и бессилие властей; 17:48 – О целесообразности создания российского аналога USAID; 25:29 – О перспективах возобновления работы аэропорта в Симферополе и туристическом потоке в Крым в этом сезоне.*В материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов ТГ-канал Олега Царёва: https://t.me/olegtsarov Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, украина, сша, олег царев, линдси грэм, верховная рада, нато, всу, бпла, андрей ермак, владимир зеленский, одесса, симферополь, крым, польша, тцк, сво, прогнозы сво, завершение сво, когда закончится сво: прогнозы, новости сво россия, usaid, аэропорт, авиасообщение, военная помощь украине, потери всу, видео
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Нужно ли создавать в России аналог USAID и что изменят удары по ТЦК на Украине – Царёв

21:31 10.07.2025
 
https://rutube.ru/video/7a007371f72081caac03bc3e1c6940d1/?r=wd
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Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру прокомментировал изменения в риторике президента США в отношении России, радость украинцев от ударов по ТЦК, "мягкую силу" и целесообразность создания российского аналога USAID, а также туристический поток в Крым в этом сезоне и возможность возобновления работы аэропорта в Симферополе.
00:23 – Поставки вооружения на Украину и угрозы со стороны США;
11:42 – Радость украинцев от ударов ВС России по ТЦК и бессилие властей;
17:48 – О целесообразности создания российского аналога USAID;
25:29 – О перспективах возобновления работы аэропорта в Симферополе и туристическом потоке в Крым в этом сезоне.
*В материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
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21:31Нужно ли создавать в России аналог USAID и что изменят удары по ТЦК на Украине – Царёв
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