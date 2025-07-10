https://ukraina.ru/20250710/nuzhno-li-sozdavat-v-rossii-analog-usaid-i-chto-izmenyat-udary-po-ttsk-na-ukraine--tsarv-1065046376.html

Нужно ли создавать в России аналог USAID и что изменят удары по ТЦК на Украине – Царёв

Нужно ли создавать в России аналог USAID и что изменят удары по ТЦК на Украине – Царёв - 10.07.2025 Украина.ру

Нужно ли создавать в России аналог USAID и что изменят удары по ТЦК на Украине – Царёв

Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру прокомментировал изменения в риторике президента США в отношении России, радость... Украина.ру, 10.07.2025

2025-07-10T21:31

2025-07-10T21:31

2025-07-10T21:31

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Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру прокомментировал изменения в риторике президента США в отношении России, радость украинцев от ударов по ТЦК, "мягкую силу" и целесообразность создания российского аналога USAID, а также туристический поток в Крым в этом сезоне и возможность возобновления работы аэропорта в Симферополе. 00:23 – Поставки вооружения на Украину и угрозы со стороны США; 11:42 – Радость украинцев от ударов ВС России по ТЦК и бессилие властей; 17:48 – О целесообразности создания российского аналога USAID; 25:29 – О перспективах возобновления работы аэропорта в Симферополе и туристическом потоке в Крым в этом сезоне.*В материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов ТГ-канал Олега Царёва: https://t.me/olegtsarov Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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