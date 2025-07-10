https://ukraina.ru/20250710/1065017555.html

Дмитрий Бабич о признании России виновной в крушении MH17: Римское право не работает на развалинах Рима

Дмитрий Бабич о признании России виновной в крушении MH17: Римское право не работает на развалинах Рима - 10.07.2025 Украина.ру

Дмитрий Бабич о признании России виновной в крушении MH17: Римское право не работает на развалинах Рима

Решение ЕСПЧ сделать Россию единственной ответственной за преступление с малазийским "Боингом" в 2014 году приведет лишь к тому, что шансы возвращения России в нынешнюю европейскую правовую систему уменьшатся, считает заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич

2025-07-10T15:17

2025-07-10T15:17

2025-07-10T15:18

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малайзия

mh17

военные преступления

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), признал РФ ответственной за крушение рейса MH17 в Донбассе, несмотря на приводимый ранее доводы в пользу виновности киевского режима в гибели лайнера и людей на борту. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не собирается выполнять решения Европейского суда по правам человека по жалобам Украины и Нидерландов на действия Москвы, так как считает их ничтожными.- Дмитрий, решение ЕСПЧ – это инерция западной бюрократической машины? Или Запад все еще надеется, напомнив об истории 10-летней давности, серьезно испортить репутацию России во всем мире?- Запад назначил Россию виновной в этой трагедии еще до выяснения всех ее обстоятельств. Мы же помним, что было летом 2014 года. При этом не учитывался еще один важный момент: Донецк в эти дни бомбили. Защитники города, которые применяли средства ПВО, не могли не отвечать украинским войскам. То есть первыми опасную ситуацию создали именно те, кто бомбили город.К тому же, в зоне, где летали бомбившие город украинские самолеты, продолжалось движение пассажирских воздушных судов.Повторюсь, именно этот важный момент западная юстиция игнорировала с самого начала. Из-за этого нормальное расследование было невозможно. Хотя Россия предпринимала усилия к тому, чтобы расследование было.Напомню, что трагедия произошла еще до Минских соглашений. Россия тогда не хотела рвать все связи с Западом. Она очень хотела оставаться в европейском правовом поле, куда нас, как нам казалось, с таким трудом допустили. А теперь мы из этой системы вышли.Вообще ЕСПЧ — это странный орган, который накладывает на входящие в него государства очень строгие обязательства. Особенно, если эти государства не входят в Евросоюз. При этом он ничего не дает им в плане защиты их интересов и интересов их граждан. ЕСПЧ не защитил тогдашних украинских граждан, которые пострадали от действий "протестующих" на Майдане и бомбардировок Донецка.Образно говоря, сейчас Запад после разрушения Рима варварами пытается по инерции применять римское право. Это именно инерция бюрократической машины. И тут я полностью согласен с руководителем наших парламентских международных комитетов Константином Косачевым, который сказал, что это решение никогда не будет исполнено и что те, кто выносит это решение, знают, что оно никогда не будет исполнено.А когда принимающие решение знают, что правосудие не восторжествует, — это удар по юстиции. Юстиция – вещь серьезная. Она не должна позволять с собой шутить. Она должна действовать, невзирая на политику. А европейская юстиция и так получила много ударов по своей репутации за последние годы.Отмечу также странное поведение и Киева, и так называемых расследователей. Помните, как искали черные ящики? Помните, как мы их передали. И где результаты этих черных ящиков? Почему они не опубликованы? Почему не опубликованы данные разговора украинских диспетчеров с экипажем MH-17? У Киева они есть. Казалось бы, если вы заранее во всем обвинили Россию, то вам нечего бояться и вы можете это показать. Но не показывают.И вот это решение сделать Россию единственной ответственной за это преступление приведет лишь к тому, что шансы возвращения России в нынешнюю европейскую правовую систему уменьшаться. Они будут уменьшаться с каждым таким решением, потому что "дураков нет". Зачем вам нужна система, которая относится к вам несправедливо? Вы ее будете избегать.Грубо говоря, если девушка любит носить мини-юбку, она постарается не сталкиваться с судебной системой Саудовской Аравии.Хотя Россия много лет старалась оставаться в европейском правовом поле и выполняла решения ЕСПЧ. Например, выплачивала огромные компенсации родственникам чеченских боевиков. Я не знаю, насколько это было оправдано. И, повторюсь, возврат России в европейскую правовую систему без ее реформирования невозможен.- Действительно ли та провокация настолько испортила имидж России в глазах западных сообществ, что НАТО даже обсуждал прямые сценарии интервенции в войну на Донбассе?- Не думаю, что это была провокация, когда кто-то нарочно погубил этот самолет. Это был несчастный случай. Но они сразу же постарались свалить этот несчастный случай на одну из сторон. Это так же, как с сирийской войной. В гражданской войне в Сирии жестокости совершались с обеих сторон, но Запад обвинял в этом только Асада.Это несправедливо. В юстиции есть важный принцип: Audiatur et altera pars (надо выслушать другую сторону). Нельзя, чтобы на показаниях только одной из сторон принималось судебное решение. А Россию в качестве одной из сторон не привлекли. Данных черного ящика не опубликовали. Расследование велось лишь на предмет того, как мог этот ракетный комплекс передвигаться по территории России. И обвинялись люди, которые вели оборону Донецка. Понятно, что Россия не отдаст их западной юстиции.- Интересно, что на фоне решения ЕСПЧ Лавров и Рубио проводят встречу в Куала-Лумпуре. То есть из-за этой трагедии мы не испортили отношения с Малайзией и со странами мирового большинства.- Бывший на тот момент премьером Малайзии Махатхир бин Мохамад в этой истории как раз выражал симпатии России и дистанцировался от того, что делал Запад. Малайзийцы хотели не осуждения первых попавшихся людей, а справедливого расследования. Они хотели бы наказания для тех, кто допустил пролет гражданского самолета во время боевых действий. Мохамад этого добивался, но не добился.Не думаю, что эту историю кто-то забудет. Горе большое. Те, кто потерял своих родных и близких, не успокоятся. Если вся правда будет опубликована, люди, которые обвиняли Россию, продолжат это делать. С нашей стороны будут выдвигаться обвинения в адрес украинской стороны. Хотя я не думаю, что какой-то украинский самолет поднимался в воздух и сбил лайнер.Повторюсь, объективного отношения к этой трагедии не будет, потому что изначально не удалось договориться по юстиции. Украиной завладела злая идеология, которая сочетает в себе черты западного ультралиберализма и украинского национализма.Также по теме - в материале Мы не Ливия, санкций не боимся. Александр Ионов о том, почему Запад выставляет РФ убийцей пассажиров МН17

https://ukraina.ru/20230426/1045685120.html

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