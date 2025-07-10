Дмитрий Бабич о признании России виновной в крушении MH17: Римское право не работает на развалинах Рима - 10.07.2025 Украина.ру
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Дмитрий Бабич о признании России виновной в крушении MH17: Римское право не работает на развалинах Рима
Дмитрий Бабич о признании России виновной в крушении MH17: Римское право не работает на развалинах Рима - 10.07.2025 Украина.ру
Дмитрий Бабич о признании России виновной в крушении MH17: Римское право не работает на развалинах Рима
Решение ЕСПЧ сделать Россию единственной ответственной за преступление с малазийским "Боингом" в 2014 году приведет лишь к тому, что шансы возвращения России в нынешнюю европейскую правовую систему уменьшатся, считает заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич
2025-07-10T15:17
2025-07-10T15:18
интервью
россия
запад
соин дмитрий
еспч
дмитрий бабич
донецк
малайзия
mh17
военные преступления
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), признал РФ ответственной за крушение рейса MH17 в Донбассе, несмотря на приводимый ранее доводы в пользу виновности киевского режима в гибели лайнера и людей на борту. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не собирается выполнять решения Европейского суда по правам человека по жалобам Украины и Нидерландов на действия Москвы, так как считает их ничтожными.- Дмитрий, решение ЕСПЧ – это инерция западной бюрократической машины? Или Запад все еще надеется, напомнив об истории 10-летней давности, серьезно испортить репутацию России во всем мире?- Запад назначил Россию виновной в этой трагедии еще до выяснения всех ее обстоятельств. Мы же помним, что было летом 2014 года. При этом не учитывался еще один важный момент: Донецк в эти дни бомбили. Защитники города, которые применяли средства ПВО, не могли не отвечать украинским войскам. То есть первыми опасную ситуацию создали именно те, кто бомбили город.К тому же, в зоне, где летали бомбившие город украинские самолеты, продолжалось движение пассажирских воздушных судов.Повторюсь, именно этот важный момент западная юстиция игнорировала с самого начала. Из-за этого нормальное расследование было невозможно. Хотя Россия предпринимала усилия к тому, чтобы расследование было.Напомню, что трагедия произошла еще до Минских соглашений. Россия тогда не хотела рвать все связи с Западом. Она очень хотела оставаться в европейском правовом поле, куда нас, как нам казалось, с таким трудом допустили. А теперь мы из этой системы вышли.Вообще ЕСПЧ — это странный орган, который накладывает на входящие в него государства очень строгие обязательства. Особенно, если эти государства не входят в Евросоюз. При этом он ничего не дает им в плане защиты их интересов и интересов их граждан. ЕСПЧ не защитил тогдашних украинских граждан, которые пострадали от действий "протестующих" на Майдане и бомбардировок Донецка.Образно говоря, сейчас Запад после разрушения Рима варварами пытается по инерции применять римское право. Это именно инерция бюрократической машины. И тут я полностью согласен с руководителем наших парламентских международных комитетов Константином Косачевым, который сказал, что это решение никогда не будет исполнено и что те, кто выносит это решение, знают, что оно никогда не будет исполнено.А когда принимающие решение знают, что правосудие не восторжествует, — это удар по юстиции. Юстиция – вещь серьезная. Она не должна позволять с собой шутить. Она должна действовать, невзирая на политику. А европейская юстиция и так получила много ударов по своей репутации за последние годы.Отмечу также странное поведение и Киева, и так называемых расследователей. Помните, как искали черные ящики? Помните, как мы их передали. И где результаты этих черных ящиков? Почему они не опубликованы? Почему не опубликованы данные разговора украинских диспетчеров с экипажем MH-17? У Киева они есть. Казалось бы, если вы заранее во всем обвинили Россию, то вам нечего бояться и вы можете это показать. Но не показывают.И вот это решение сделать Россию единственной ответственной за это преступление приведет лишь к тому, что шансы возвращения России в нынешнюю европейскую правовую систему уменьшаться. Они будут уменьшаться с каждым таким решением, потому что "дураков нет". Зачем вам нужна система, которая относится к вам несправедливо? Вы ее будете избегать.Грубо говоря, если девушка любит носить мини-юбку, она постарается не сталкиваться с судебной системой Саудовской Аравии.Хотя Россия много лет старалась оставаться в европейском правовом поле и выполняла решения ЕСПЧ. Например, выплачивала огромные компенсации родственникам чеченских боевиков. Я не знаю, насколько это было оправдано. И, повторюсь, возврат России в европейскую правовую систему без ее реформирования невозможен.- Действительно ли та провокация настолько испортила имидж России в глазах западных сообществ, что НАТО даже обсуждал прямые сценарии интервенции в войну на Донбассе?- Не думаю, что это была провокация, когда кто-то нарочно погубил этот самолет. Это был несчастный случай. Но они сразу же постарались свалить этот несчастный случай на одну из сторон. Это так же, как с сирийской войной. В гражданской войне в Сирии жестокости совершались с обеих сторон, но Запад обвинял в этом только Асада.Это несправедливо. В юстиции есть важный принцип: Audiatur et altera pars (надо выслушать другую сторону). Нельзя, чтобы на показаниях только одной из сторон принималось судебное решение. А Россию в качестве одной из сторон не привлекли. Данных черного ящика не опубликовали. Расследование велось лишь на предмет того, как мог этот ракетный комплекс передвигаться по территории России. И обвинялись люди, которые вели оборону Донецка. Понятно, что Россия не отдаст их западной юстиции.- Интересно, что на фоне решения ЕСПЧ Лавров и Рубио проводят встречу в Куала-Лумпуре. То есть из-за этой трагедии мы не испортили отношения с Малайзией и со странами мирового большинства.- Бывший на тот момент премьером Малайзии Махатхир бин Мохамад в этой истории как раз выражал симпатии России и дистанцировался от того, что делал Запад. Малайзийцы хотели не осуждения первых попавшихся людей, а справедливого расследования. Они хотели бы наказания для тех, кто допустил пролет гражданского самолета во время боевых действий. Мохамад этого добивался, но не добился.Не думаю, что эту историю кто-то забудет. Горе большое. Те, кто потерял своих родных и близких, не успокоятся. Если вся правда будет опубликована, люди, которые обвиняли Россию, продолжат это делать. С нашей стороны будут выдвигаться обвинения в адрес украинской стороны. Хотя я не думаю, что какой-то украинский самолет поднимался в воздух и сбил лайнер.Повторюсь, объективного отношения к этой трагедии не будет, потому что изначально не удалось договориться по юстиции. Украиной завладела злая идеология, которая сочетает в себе черты западного ультралиберализма и украинского национализма.Также по теме - в материале Мы не Ливия, санкций не боимся. Александр Ионов о том, почему Запад выставляет РФ убийцей пассажиров МН17
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россия
запад
донецк
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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96
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, запад, соин дмитрий, еспч, дмитрий бабич, донецк, малайзия, mh17, военные преступления, трагедия, киевский режим, пво, украина, донбасс
Интервью, Россия, Запад, Соин Дмитрий, ЕСПЧ, Дмитрий Бабич, Донецк, Малайзия, MH17, Военные преступления, трагедия, киевский режим, ПВО, Украина, Донбасс

Дмитрий Бабич о признании России виновной в крушении MH17: Римское право не работает на развалинах Рима

15:17 10.07.2025 (обновлено: 15:18 10.07.2025)
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынДмитрий Бабич интервью
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Решение ЕСПЧ сделать Россию единственной ответственной за преступление с малазийским "Боингом" в 2014 году приведет лишь к тому, что шансы возвращения России в нынешнюю европейскую правовую систему уменьшатся, считает заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), признал РФ ответственной за крушение рейса MH17 в Донбассе, несмотря на приводимый ранее доводы в пользу виновности киевского режима в гибели лайнера и людей на борту. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не собирается выполнять решения Европейского суда по правам человека по жалобам Украины и Нидерландов на действия Москвы, так как считает их ничтожными.
- Дмитрий, решение ЕСПЧ – это инерция западной бюрократической машины? Или Запад все еще надеется, напомнив об истории 10-летней давности, серьезно испортить репутацию России во всем мире?
- Запад назначил Россию виновной в этой трагедии еще до выяснения всех ее обстоятельств. Мы же помним, что было летом 2014 года. При этом не учитывался еще один важный момент: Донецк в эти дни бомбили. Защитники города, которые применяли средства ПВО, не могли не отвечать украинским войскам. То есть первыми опасную ситуацию создали именно те, кто бомбили город.
Дмитрий Бабич - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
26 апреля 2023, 12:35
Дмитрий Бабич: кто он Журналист, редактор портала "ИноСМИ"
К тому же, в зоне, где летали бомбившие город украинские самолеты, продолжалось движение пассажирских воздушных судов.
Повторюсь, именно этот важный момент западная юстиция игнорировала с самого начала. Из-за этого нормальное расследование было невозможно. Хотя Россия предпринимала усилия к тому, чтобы расследование было.
Напомню, что трагедия произошла еще до Минских соглашений. Россия тогда не хотела рвать все связи с Западом. Она очень хотела оставаться в европейском правовом поле, куда нас, как нам казалось, с таким трудом допустили. А теперь мы из этой системы вышли.
Вообще ЕСПЧ — это странный орган, который накладывает на входящие в него государства очень строгие обязательства. Особенно, если эти государства не входят в Евросоюз. При этом он ничего не дает им в плане защиты их интересов и интересов их граждан. ЕСПЧ не защитил тогдашних украинских граждан, которые пострадали от действий "протестующих" на Майдане и бомбардировок Донецка.
Образно говоря, сейчас Запад после разрушения Рима варварами пытается по инерции применять римское право. Это именно инерция бюрократической машины. И тут я полностью согласен с руководителем наших парламентских международных комитетов Константином Косачевым, который сказал, что это решение никогда не будет исполнено и что те, кто выносит это решение, знают, что оно никогда не будет исполнено.
А когда принимающие решение знают, что правосудие не восторжествует, — это удар по юстиции. Юстиция – вещь серьезная. Она не должна позволять с собой шутить. Она должна действовать, невзирая на политику. А европейская юстиция и так получила много ударов по своей репутации за последние годы.
Отмечу также странное поведение и Киева, и так называемых расследователей. Помните, как искали черные ящики? Помните, как мы их передали. И где результаты этих черных ящиков? Почему они не опубликованы? Почему не опубликованы данные разговора украинских диспетчеров с экипажем MH-17? У Киева они есть. Казалось бы, если вы заранее во всем обвинили Россию, то вам нечего бояться и вы можете это показать. Но не показывают.
И вот это решение сделать Россию единственной ответственной за это преступление приведет лишь к тому, что шансы возвращения России в нынешнюю европейскую правовую систему уменьшаться. Они будут уменьшаться с каждым таким решением, потому что "дураков нет". Зачем вам нужна система, которая относится к вам несправедливо? Вы ее будете избегать.
Грубо говоря, если девушка любит носить мини-юбку, она постарается не сталкиваться с судебной системой Саудовской Аравии.
Хотя Россия много лет старалась оставаться в европейском правовом поле и выполняла решения ЕСПЧ. Например, выплачивала огромные компенсации родственникам чеченских боевиков. Я не знаю, насколько это было оправдано. И, повторюсь, возврат России в европейскую правовую систему без ее реформирования невозможен.
- Действительно ли та провокация настолько испортила имидж России в глазах западных сообществ, что НАТО даже обсуждал прямые сценарии интервенции в войну на Донбассе?
- Не думаю, что это была провокация, когда кто-то нарочно погубил этот самолет. Это был несчастный случай. Но они сразу же постарались свалить этот несчастный случай на одну из сторон. Это так же, как с сирийской войной. В гражданской войне в Сирии жестокости совершались с обеих сторон, но Запад обвинял в этом только Асада.
Это несправедливо. В юстиции есть важный принцип: Audiatur et altera pars (надо выслушать другую сторону). Нельзя, чтобы на показаниях только одной из сторон принималось судебное решение. А Россию в качестве одной из сторон не привлекли. Данных черного ящика не опубликовали. Расследование велось лишь на предмет того, как мог этот ракетный комплекс передвигаться по территории России. И обвинялись люди, которые вели оборону Донецка. Понятно, что Россия не отдаст их западной юстиции.
- Интересно, что на фоне решения ЕСПЧ Лавров и Рубио проводят встречу в Куала-Лумпуре. То есть из-за этой трагедии мы не испортили отношения с Малайзией и со странами мирового большинства.
- Бывший на тот момент премьером Малайзии Махатхир бин Мохамад в этой истории как раз выражал симпатии России и дистанцировался от того, что делал Запад. Малайзийцы хотели не осуждения первых попавшихся людей, а справедливого расследования. Они хотели бы наказания для тех, кто допустил пролет гражданского самолета во время боевых действий. Мохамад этого добивался, но не добился.
Не думаю, что эту историю кто-то забудет. Горе большое. Те, кто потерял своих родных и близких, не успокоятся. Если вся правда будет опубликована, люди, которые обвиняли Россию, продолжат это делать. С нашей стороны будут выдвигаться обвинения в адрес украинской стороны. Хотя я не думаю, что какой-то украинский самолет поднимался в воздух и сбил лайнер.
Повторюсь, объективного отношения к этой трагедии не будет, потому что изначально не удалось договориться по юстиции. Украиной завладела злая идеология, которая сочетает в себе черты западного ультралиберализма и украинского национализма.
Также по теме - в материале Мы не Ливия, санкций не боимся. Александр Ионов о том, почему Запад выставляет РФ убийцей пассажиров МН17
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