https://ukraina.ru/20250709/voyuyut-mezhdu-soboy-za-vlast-ili-begut-iz-strany-chem-zanimayutsya-ukrainskie-elity-1064903603.html
Воюют между собой за власть или бегут из страны. Чем занимаются украинские элиты
Воюют между собой за власть или бегут из страны. Чем занимаются украинские элиты - 09.07.2025 Украина.ру
Воюют между собой за власть или бегут из страны. Чем занимаются украинские элиты
Украинская политическая элита сейчас живет в ожидании смены правительства, поскольку в обществе накапливается негатив, который и хотят повесить на уходящий Кабмин. Смену правительства связывают также с желанием польстить администрации Дональда Трампа и показать "готовность" идти на всё ради продолжения финансовой и военной помощи.
2025-07-09T04:36
2025-07-09T04:36
2025-07-09T04:36
украина
сша
киев
владимир зеленский
андрей ермак
ольга стефанишина
офис президента
the economist
кабмин
эксклюзив
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059944873_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_42282d19aad912934a16f6d93a2da7e6.jpg
"На выход" также готовится посол Украины в США Оксана Маркарова, которая еще с прошлого года раздражала администрацию Трампа, как человек слишком близко связанный с Демократической партией. Однако далеко Маркарову не задвинут – она останется в команде Офиса президента.Вместо нее, как пишет американская Financial Times, Зеленский хочет назначить "хорошего переговорщика" послом, который "понятен Белому дому и в то же время Конгрессу". Среди кандидатов на должность посла в США называют нынешнего премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьера Ольгу Стефанишину, министра обороны Рустема Умерова, министра энергетики Галущенко и министра культуры Николая Точицкого.Если выбор падет на Рустема Умерова, в его случае это будет, скорее, воссоединение с семьей, которую он уже давно вывез в США.Что же касается министра юстиции Ольги Стефанишиной, то она недавно стала фигурантом коррупционного скандала - ее обвиняют в хищении 2,5 млн грн через злоупотребление служебным положением. Также она фигурирует в скандале с распределением арестованных активов — приближенные к Стефанишиной лица получили в управление ряд объектов, в том числе Дом профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве.Тем временем в украинской власти назревает политический кризис, который заметили даже западные издания. Глава Офиса президента Андрей Ермак сконцентрировал в своих руках почти всю власть, что вызывает недовольство высокопоставленных военных и раздражение у главы ГУР МОУ Кирилла Буданова*. Как отмечает украинский Telegram-канал "Резидент", углубление конфликтов, особенно с Кириллом Будановым, стало маркером раскола между силовой вертикалью и политическим ядром Офиса президента."Нарастающий внутренний украинский кризис становится для Запада не менее тревожным, чем положение на фронте. Попытки Ермака централизовать власть в условиях военной нестабильности и дипломатической усталости партнёров оборачиваются не усилением вертикали, а нарушением баланса", - пишет "Резидент".Британское издание The Economist пишет, что глава Офиса президента Андрей Ермак играет ключевую роль в попытках устранить ряд чиновников и продвинуть лояльных к себе людей. В частности, речь идет о деле против вице-премьера Алексея Чернышева, которого обвинили в коррупции, возможную замену премьер-министра Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко.Нардеп Александр Дубинский пишет из СИЗО, что главный вопрос, который возникает после прочтения статьи The Economist "про сумасшедшего Буданова и воюющих между собой крыс - Ермака и Арахамии - а где в этом всем Зеленский"? По мнению Дубинского, Зеленский уже превратился в "номинала", смысл существования которого - говорить заученный текст по бумажке и покрывать собой коррупционные схемы.В том концлагере, в который Зеленский превратил страну, тесно даже более-менее состоятельным украинцам. Из страны тысячами бегут бизнесмены и актеры благодаря коррупционным схемам в ряде министерств. Нардеп Ярослав Железняк сообщил на этой неделе, что около 3 тысяч бизнесменов и чиновников сбежали с Украины, прикинувшись артистами, музыкантами и техниками сцены.По его словам, минкульт Украины отправляет не связанных с культурой людей снимать "Евровидение" или искать сюжеты для украинского телемарафона. Среди них друзья офиса Зеленского, бизнесмены и IT-специалисты. Такие схемы используют и в других министерствах и госструктурах Украины, говорит нардеп. "Право артистов на выезд за границу используется для побега из Украины самых разных людей за деньги", — жалуется Железняк.Одесский анархист Вячеслав Азаров в данном контексте напоминает, что главным столпом постмайданного режима объявлялась национальная идентичность и торжество украинской культуры. Однако украинским деятелям культуры, для которых создали тепличные условия, запретив всё русское, не хочется жить в стране победившего украинства. "Как-то не люб культурным деятелям их идеальный мирок, - бегут в инокультурное изгнание, чтоб ими за эти идеалы не пожертвовали", - пишет Азаров.В итоге всё идет к тому, что помимо окружения Ермака и сотрудников ТЦК, ставших долларовыми миллионерами, политической элиты на Украине скорое совсем не останется.О том, как Европа пытается закрыть дыру в украинском бюджете - в статье Павла Котова "Дефицит в $19 млрд: Европа ищет способ спасти украинский бюджет, но может это сделать за счет России" *Признан в РФ экстремистом и террористом
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Дмитрий Ковалевич
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Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
украина, сша, киев, владимир зеленский, андрей ермак, ольга стефанишина, офис президента, the economist, кабмин, эксклюзив
Воюют между собой за власть или бегут из страны. Чем занимаются украинские элиты
Украинская политическая элита сейчас живет в ожидании смены правительства, поскольку в обществе накапливается негатив, который и хотят повесить на уходящий Кабмин. Смену правительства связывают также с желанием польстить администрации Дональда Трампа и показать "готовность" идти на всё ради продолжения финансовой и военной помощи.
"На выход" также готовится посол Украины в США Оксана Маркарова, которая еще с прошлого года раздражала администрацию Трампа, как человек слишком близко связанный с Демократической партией. Однако далеко Маркарову не задвинут – она останется в команде Офиса президента.
Вместо нее, как пишет американская Financial Times, Зеленский хочет назначить "хорошего переговорщика" послом, который "понятен Белому дому и в то же время Конгрессу". Среди кандидатов на должность посла в США называют нынешнего премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьера Ольгу Стефанишину, министра обороны Рустема Умерова, министра энергетики Галущенко и министра культуры Николая Точицкого.
Если выбор падет на Рустема Умерова, в его случае это будет, скорее, воссоединение с семьей, которую он уже давно вывез в США.
Что же касается министра юстиции Ольги Стефанишиной, то она недавно стала фигурантом коррупционного скандала - ее обвиняют в хищении 2,5 млн грн через злоупотребление служебным положением. Также она фигурирует в скандале с распределением арестованных активов — приближенные к Стефанишиной лица получили в управление ряд объектов, в том числе Дом профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве.
Тем временем в украинской власти назревает политический кризис, который заметили даже западные издания. Глава Офиса президента Андрей Ермак сконцентрировал в своих руках почти всю власть, что вызывает недовольство высокопоставленных военных и раздражение у главы ГУР МОУ Кирилла Буданова*. Как отмечает украинский Telegram-канал "Резидент", углубление конфликтов, особенно с Кириллом Будановым, стало маркером раскола между силовой вертикалью и политическим ядром Офиса президента.
"Нарастающий внутренний украинский кризис становится для Запада не менее тревожным, чем положение на фронте. Попытки Ермака централизовать власть в условиях военной нестабильности и дипломатической усталости партнёров оборачиваются не усилением вертикали, а нарушением баланса", - пишет "Резидент".
Британское издание The Economist пишет, что глава Офиса президента Андрей Ермак играет ключевую роль в попытках устранить ряд чиновников и продвинуть лояльных к себе людей. В частности, речь идет о деле против вице-премьера Алексея Чернышева, которого обвинили в коррупции, возможную замену премьер-министра Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко.
Нардеп Александр Дубинский пишет из СИЗО, что главный вопрос, который возникает после прочтения статьи The Economist "про сумасшедшего Буданова и воюющих между собой крыс - Ермака и Арахамии - а где в этом всем Зеленский"? По мнению Дубинского, Зеленский уже превратился в "номинала", смысл существования которого - говорить заученный текст по бумажке и покрывать собой коррупционные схемы.
В том концлагере, в который Зеленский превратил страну, тесно даже более-менее состоятельным украинцам. Из страны тысячами бегут бизнесмены и актеры благодаря коррупционным схемам в ряде министерств. Нардеп Ярослав Железняк сообщил на этой неделе, что около 3 тысяч бизнесменов и чиновников сбежали с Украины, прикинувшись артистами, музыкантами и техниками сцены.
По его словам, минкульт Украины отправляет не связанных с культурой людей снимать "Евровидение" или искать сюжеты для украинского телемарафона. Среди них друзья офиса Зеленского, бизнесмены и IT-специалисты. Такие схемы используют и в других министерствах и госструктурах Украины, говорит нардеп. "Право артистов на выезд за границу используется для побега из Украины самых разных людей за деньги", — жалуется Железняк.
Одесский анархист Вячеслав Азаров в данном контексте напоминает, что главным столпом постмайданного режима объявлялась национальная идентичность и торжество украинской культуры. Однако украинским деятелям культуры, для которых создали тепличные условия, запретив всё русское, не хочется жить в стране победившего украинства. "Как-то не люб культурным деятелям их идеальный мирок, - бегут в инокультурное изгнание, чтоб ими за эти идеалы не пожертвовали", - пишет Азаров.
В итоге всё идет к тому, что помимо окружения Ермака и сотрудников ТЦК, ставших долларовыми миллионерами, политической элиты на Украине скорое совсем не останется.
*Признан в РФ экстремистом и террористом