Воюют между собой за власть или бегут из страны. Чем занимаются украинские элиты

Украинская политическая элита сейчас живет в ожидании смены правительства, поскольку в обществе накапливается негатив, который и хотят повесить на уходящий Кабмин. Смену правительства связывают также с желанием польстить администрации Дональда Трампа и показать "готовность" идти на всё ради продолжения финансовой и военной помощи.

"На выход" также готовится посол Украины в США Оксана Маркарова, которая еще с прошлого года раздражала администрацию Трампа, как человек слишком близко связанный с Демократической партией. Однако далеко Маркарову не задвинут – она останется в команде Офиса президента.Вместо нее, как пишет американская Financial Times, Зеленский хочет назначить "хорошего переговорщика" послом, который "понятен Белому дому и в то же время Конгрессу". Среди кандидатов на должность посла в США называют нынешнего премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьера Ольгу Стефанишину, министра обороны Рустема Умерова, министра энергетики Галущенко и министра культуры Николая Точицкого.Если выбор падет на Рустема Умерова, в его случае это будет, скорее, воссоединение с семьей, которую он уже давно вывез в США.Что же касается министра юстиции Ольги Стефанишиной, то она недавно стала фигурантом коррупционного скандала - ее обвиняют в хищении 2,5 млн грн через злоупотребление служебным положением. Также она фигурирует в скандале с распределением арестованных активов — приближенные к Стефанишиной лица получили в управление ряд объектов, в том числе Дом профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве.Тем временем в украинской власти назревает политический кризис, который заметили даже западные издания. Глава Офиса президента Андрей Ермак сконцентрировал в своих руках почти всю власть, что вызывает недовольство высокопоставленных военных и раздражение у главы ГУР МОУ Кирилла Буданова*. Как отмечает украинский Telegram-канал "Резидент", углубление конфликтов, особенно с Кириллом Будановым, стало маркером раскола между силовой вертикалью и политическим ядром Офиса президента."Нарастающий внутренний украинский кризис становится для Запада не менее тревожным, чем положение на фронте. Попытки Ермака централизовать власть в условиях военной нестабильности и дипломатической усталости партнёров оборачиваются не усилением вертикали, а нарушением баланса", - пишет "Резидент".Британское издание The Economist пишет, что глава Офиса президента Андрей Ермак играет ключевую роль в попытках устранить ряд чиновников и продвинуть лояльных к себе людей. В частности, речь идет о деле против вице-премьера Алексея Чернышева, которого обвинили в коррупции, возможную замену премьер-министра Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко.Нардеп Александр Дубинский пишет из СИЗО, что главный вопрос, который возникает после прочтения статьи The Economist "про сумасшедшего Буданова и воюющих между собой крыс - Ермака и Арахамии - а где в этом всем Зеленский"? По мнению Дубинского, Зеленский уже превратился в "номинала", смысл существования которого - говорить заученный текст по бумажке и покрывать собой коррупционные схемы.В том концлагере, в который Зеленский превратил страну, тесно даже более-менее состоятельным украинцам. Из страны тысячами бегут бизнесмены и актеры благодаря коррупционным схемам в ряде министерств. Нардеп Ярослав Железняк сообщил на этой неделе, что около 3 тысяч бизнесменов и чиновников сбежали с Украины, прикинувшись артистами, музыкантами и техниками сцены.По его словам, минкульт Украины отправляет не связанных с культурой людей снимать "Евровидение" или искать сюжеты для украинского телемарафона. Среди них друзья офиса Зеленского, бизнесмены и IT-специалисты. Такие схемы используют и в других министерствах и госструктурах Украины, говорит нардеп. "Право артистов на выезд за границу используется для побега из Украины самых разных людей за деньги", — жалуется Железняк.Одесский анархист Вячеслав Азаров в данном контексте напоминает, что главным столпом постмайданного режима объявлялась национальная идентичность и торжество украинской культуры. Однако украинским деятелям культуры, для которых создали тепличные условия, запретив всё русское, не хочется жить в стране победившего украинства. "Как-то не люб культурным деятелям их идеальный мирок, - бегут в инокультурное изгнание, чтоб ими за эти идеалы не пожертвовали", - пишет Азаров.В итоге всё идет к тому, что помимо окружения Ермака и сотрудников ТЦК, ставших долларовыми миллионерами, политической элиты на Украине скорое совсем не останется.О том, как Европа пытается закрыть дыру в украинском бюджете - в статье Павла Котова "Дефицит в $19 млрд: Европа ищет способ спасти украинский бюджет, но может это сделать за счет России" *Признан в РФ экстремистом и террористом

