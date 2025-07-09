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Украинский дрон атаковал мопед в деревне Курской области

Украинский дрон атаковал мопед в деревне Курской области - 09.07.2025 Украина.ру

Украинский дрон атаковал мопед в деревне Курской области

Украинские беспилотники охотятся на мирных жителей Курской области. Об этом 9 июля рассказал врио губернатора россиского региона Александр Хинштейн.

2025-07-09T21:54

2025-07-09T21:54

2025-07-09T21:54

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"Ещё одна жертва нацистских преступлений, - рассказал Хинштейн. - Украинский дрон сегодня атаковал мопед, который двигался по дороге в деревне Нижний Мордок Глушковского района. В результате пострадал водитель — 37-летний мужчина". Пострадавшего доставили в Рыльскую ЦРБ. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины головы, груди и конечностей. В ближайшее время пострадавшего доставят в Курскую областную больницу, сообщил врио губернатора в своём телеграм-канале. Он также сообщил, что погибший вчера при ударе украинского БПЛА по пляжу в Курске сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов будет представлен к награждению орденом Мужества (посмертно). Такое решение принял директор Росгвардии. "Сотрудник группы задержания ОВО г.Курска Вячеслав Гаврилов погиб, как герой: прибыв на место происшествия после первого удара беспилотника, он помогал эвакуировать людей. Именно в этот момент произошел второй удар. Гаврилов погиб на месте. Ему было всего 27 лет", - сообщил Хинштейн.Тем временем Пятилетний мальчик, раненный накануне на пляже в Курске, скончался во время транспортировки в Москву Больше новостей дня представлено в обзоре ВСУ несут потери, генсек НАТО выглядит ненормальным, а Трамп – наследником Байдена. Итоги 9 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру

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