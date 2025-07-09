Украинский дрон атаковал мопед в деревне Курской области - 09.07.2025 Украина.ру
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Украинский дрон атаковал мопед в деревне Курской области
Украинский дрон атаковал мопед в деревне Курской области - 09.07.2025 Украина.ру
Украинский дрон атаковал мопед в деревне Курской области
Украинские беспилотники охотятся на мирных жителей Курской области. Об этом 9 июля рассказал врио губернатора россиского региона Александр Хинштейн.
2025-07-09T21:54
2025-07-09T21:54
новости
курская область
курск
москва
хинштейн
росгвардия
мирные жители
военные преступления
кто
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"Ещё одна жертва нацистских преступлений, - рассказал Хинштейн. - Украинский дрон сегодня атаковал мопед, который двигался по дороге в деревне Нижний Мордок Глушковского района. В результате пострадал водитель — 37-летний мужчина". Пострадавшего доставили в Рыльскую ЦРБ. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины головы, груди и конечностей. В ближайшее время пострадавшего доставят в Курскую областную больницу, сообщил врио губернатора в своём телеграм-канале. Он также сообщил, что погибший вчера при ударе украинского БПЛА по пляжу в Курске сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов будет представлен к награждению орденом Мужества (посмертно). Такое решение принял директор Росгвардии. "Сотрудник группы задержания ОВО г.Курска Вячеслав Гаврилов погиб, как герой: прибыв на место происшествия после первого удара беспилотника, он помогал эвакуировать людей. Именно в этот момент произошел второй удар. Гаврилов погиб на месте. Ему было всего 27 лет", - сообщил Хинштейн.Тем временем Пятилетний мальчик, раненный накануне на пляже в Курске, скончался во время транспортировки в Москву Больше новостей дня представлено в обзоре ВСУ несут потери, генсек НАТО выглядит ненормальным, а Трамп – наследником Байдена. Итоги 9 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру
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новости, курская область, курск, москва, хинштейн, росгвардия, мирные жители, военные преступления, кто, бпла, беспилотники
Новости, Курская область, Курск, Москва, Хинштейн, Росгвардия, мирные жители, Военные преступления, КТО, БПЛА, беспилотники

Украинский дрон атаковал мопед в деревне Курской области

21:54 09.07.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУ
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Украинские беспилотники охотятся на мирных жителей Курской области. Об этом 9 июля рассказал врио губернатора россиского региона Александр Хинштейн.
"Ещё одна жертва нацистских преступлений, - рассказал Хинштейн. - Украинский дрон сегодня атаковал мопед, который двигался по дороге в деревне Нижний Мордок Глушковского района. В результате пострадал водитель — 37-летний мужчина".
Пострадавшего доставили в Рыльскую ЦРБ. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины головы, груди и конечностей.
В ближайшее время пострадавшего доставят в Курскую областную больницу, сообщил врио губернатора в своём телеграм-канале.
Он также сообщил, что погибший вчера при ударе украинского БПЛА по пляжу в Курске сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов будет представлен к награждению орденом Мужества (посмертно). Такое решение принял директор Росгвардии.
"Сотрудник группы задержания ОВО г.Курска Вячеслав Гаврилов погиб, как герой: прибыв на место происшествия после первого удара беспилотника, он помогал эвакуировать людей. Именно в этот момент произошел второй удар. Гаврилов погиб на месте. Ему было всего 27 лет", - сообщил Хинштейн.
Тем временем Пятилетний мальчик, раненный накануне на пляже в Курске, скончался во время транспортировки в Москву
Больше новостей дня представлено в обзоре ВСУ несут потери, генсек НАТО выглядит ненормальным, а Трамп – наследником Байдена. Итоги 9 июля
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