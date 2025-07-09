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Активов почти на 4 трлн рублей изъяли в РФ в пользу государства: у кого что и почему забрали

Активов почти на 4 трлн рублей изъяли в РФ в пользу государства: у кого что и почему забрали - 09.07.2025 Украина.ру

Активов почти на 4 трлн рублей изъяли в РФ в пользу государства: у кого что и почему забрали

Адвокатское бюро NSP ("Некторов, Савельев и партнеры") обнародовало данные на конец июня по изъятым в РФ активам или переданных в бессрочное пользование государства. Общая их сумма доходит до 3,9 трлн рублей

2025-07-09T14:01

2025-07-09T14:01

2025-07-09T14:01

эксклюзив

россия

зиявудин магомедов

активы

украина

генпрокуратура

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Временное управлениеОбобщение касается тех активов, которые были изъяты за последние три года по закону о стратегических обществах (1,539 трлн), по коррупционным основаниям (1,07 трлн), на основании приватизационных нарушений (385,4 млрд), изъятие из-за неэффективного управления и контроля (621,5 млрд), борьба с экстремизмом (181,1 млрд)."За минувший год совокупная стоимость изъятой собственности выросла до 3,9 трлн руб., подобрать масштаб для сопоставления сложно, на эту сумму российское государство в 2024 году могло бы прожить около месяца (объем годовых трат федерального бюджета — около 40 трлн руб. в год)", - комментирует "Коммерсантъ".В апреле 2023 года президент России Владимир Путин в ответ на недружественные действия европейских государств ввел в отношении ряда дочерних компаний иностранных организаций временное управление.Суть временного управления заключается в том, что временный управляющий осуществляет полномочия собственника имущества, т.е. владение и пользование, за исключением полномочий по распоряжению имуществом. Всего в отчете NSP фигурируют 16 активов, владельцами которых значатся иностранцы и которые попали под бессрочное временное управление.В этом списке несколько активов уже сменили владельцев. Так, пивоваренная компания "Балтика", которой владела Carlsberg Group из Дании, перешла в собственность ООО "ВГ Инвест". Эту компанию создали в 2024 году топ-менеджеры "Балтики", в бизнесе эта процедура называется management buy-out – то есть выкуп активов менеджментом компании.Сменили владельца и российские "дочки" производителей бытовой техники Ariston (Ariston Holding N. V.) и Bosch (BSH Hausgerte GmbH). Теперь ими владеет дочерняя компания "Газпрома" АО "Газпром бытовые системы".Топовые коррупционерыВ 2024 году стоимость активов, изъятых у чиновников-коррупционеров, составила 504 млрд рублей, заявлял ранее генпрокурор Игорь Краснов.Одним из самых заметных фигурантов этой части списка является беглый экс-депутат Госдумы от "Единой России" 61-летний Сергей Сопчук. Ему вменяется в вину легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, а также незаконное предпринимательство. С 2021 года он живет за границей и числится в международном розыске.В 2024 году Замоскворецкий районный суд Москвы изъял в пользу государства активы Сопчука на сумму 41 млрд рублей. Среди них: золотодобывающие компании "Терней золото", "Партнер ДВ" и "Омония", комплекс отдыха "Маяк", а также объекты движимого и недвижимого имущества, принадлежащие ООО "Полтавский терминал", ООО "Речной пункт пропуска "НижнеЛенинское" и ООО "Администрация автоперехода "Полтавка грузовое".Помимо Сопчука, можно упомянуть также братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, совладельцев группы компаний "Сумма". Еще в 2018 году им было предъявлено обвинение в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества. Кроме того, братья Магомедовы похитили около 11 млрд рублей на строительстве стадиона "Арена Балтика" и аэропорта Храброво в Калининграде и еще по нескольким эпизодам мошенничества.В 2022 году Зиявудин Магомедов получил по этим уголовным делам 19 лет тюрьмы, а его брат Магомед – 18 лет. В том же году у них решением суда было изъято 750 млн долларов, вырученных ими на продаже контрольного пакета акций Новороссийского морского торгового порта.Также у Магомедовых и их бизнес-партнеров было изъято ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (FESCO), стоимость которого оценили в 233 млрд рублей, плюс еще 55 млрд, лежащие на счетах пароходства.Еще один крупный актив, акции которого обратили решением суда в доход государства – производитель макаронных изделий "Макфа". До недавнего времени этой компанией владели Михаил Юревич и Вадим Белоусов. Первый в 2010-2014 гг. занимал должность губернатора Челябинской области, а до того 5 лет был мэром областного центра. Второй до 2023 года являлся депутатом Госдумы от "Справедливой России".Юревич обвинялся в даче взятки в 26 млн рублей, сейчас проживает в Великобритании, объявлен в розыск. За границей находится и Белоусов, он фигурирует вместе с Юревичем по другому делу: оба они получили взятку в 3,2 млрд рублей. Прокуратура ходатайствовала о его аресте, однако суд отпустил его под подписку о невыезде, в результате чего тот сбежал из страны.В марте прошлого года Генпрокуратура подала иск о национализации "Макфы". Ее бенефициары Юревич и Белоусов обвинялись в том, что они вели бизнес, будучи госчиновниками, что запрещено по закону. Решением суда ходатайство прокуратуры было удовлетворено.Находясь за границей, Юревич попытался оспорить в Челябинском районном суде потерю "Макфы", назвав ее переход под управлением Росимущества "рейдерским захватом", но проиграл дело.Не менее интересно обстоят дела в категории тех, чьи активы были изъяты из-за того, что их владельцы были признаны в России экстремистами. Здесь можно встретить несколько известных украинцев – олигарх Ринат Ахметов*, бывший вице-премьер и экс-депутат Верховной Рады Борис Колесников** (национализированный бизнес - "ТОР", "Донбасс Кондитер", "ДонКо", "ПО "Конти" – порядка 10 млрд рублей), а также еще один олигарх Игорь Коломойский*** ("Южгазэнерджи" и "Кейтеринг–Юг" – 5,1 млрд).Также значится в этом списке и бывший президент Петр Порошенко* и когда-то принадлежавшее его компании ROSHEN кондитерская фабрика в Липецке.Работа правоохранительной системы по обращению в доход государства активов из-за различных нарушений является еще одной демонстрацией борьбы с серыми схемами и коррупционерами, которая ведется в РФ.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Обвиняется в содействии терроризму***Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаИнтересные факты про Петра Порошенко* - в материале издания Украина.ру Петр Порошенко, биография.

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Павел Котов

эксклюзив, россия, зиявудин магомедов, активы, украина, генпрокуратура