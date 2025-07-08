https://ukraina.ru/20250708/tretya-vtoraya-partiya-maska-razmyshleniya-o-partiynykh-sistemakh-1064883428.html

Третья (вторая?) партия Маска: размышления о партийных системах

Третья (вторая?) партия Маска: размышления о партийных системах - 08.07.2025 Украина.ру

Третья (вторая?) партия Маска: размышления о партийных системах

Илон Маск раскритиковал американскую партийную систему, заявил о том, что между партиями никакой разницы нет и анонсировал создание новой партии "Америка". Уже есть какие-то соображения относительно тактики партии, правда, неясно, какой будет стратегия – ведь определённой программы у партии пока нет…

2025-07-08T16:56

2025-07-08T16:56

2025-07-08T16:59

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япония

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илон маск

эммануэль макрон

республиканская партия

демократическая партия

выборы

партии и движения

польша

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Так получилось, что автор этой статьи родился и вырос во времена исторического материализма — при конституционно закрепленной руководящей и направляющей силе одной партии. Юные советские граждане понимали (по крайней мере, их этому учили), что любая многопартийность без наличия коммунистической партии не считается, потому что только она радикально отличается от всех буржуазных партий, включая социалистические.Это уже потом, в вузе, они узнавали, что изначально в РСФСР была многопартийная система, просуществовавшая до лета 1918 года (левоэсеровский мятеж), что, правда, принципиально ситуацию не меняло — мелкобуржуазные попутчики всё равно должны были отмереть.Короче, нечто в духе халифа Умара, который по поводу Александрийской библиотеки изрек, якобы, следующее: "Если в этих книгах есть то, что соответствует книге Аллаха, то Корана нам достаточно, а если эти книги идут вразрез с книгой Аллаха, то нам они не нужны".И вот тут возникает некоторое недоумение, потому что Илон Маск в советской школе не учился и членом комсомола не является, так же как и не является он радикальным исламистом, но логика у него такая же. Более того, название партии намекает на то, что свою партию Маск противопоставляет не демократам и республиканцам, а всей американской политической системе. Логично ведь — Америке достаточно одной подлинно американской партии…Вообще же американская (точнее, англо-американская) политическая система, при всей её нелогичности, вполне конкурентна. Просто на разных этапах развития политической системы партии переформатировались под разные задачи.Первой политической партией в США была Федералистская партия, которая выступала за федеративные США с сильной центральной властью. Возникла она на рубеже 1780–1790-х годов и сошла со сцены в 1820-х годах, когда её функционал был в основном исчерпан, а программа реализована в реально сложившихся институтах государства.Кроме того, в середине XIX века Республиканская партия выступала против рабовладения и за единство страны, а Демократическая — за рабовладение и конфедерацию.Ну смотрите, как чудесно — демократы были за то, чтобы не считать негров людьми, а нынче демократы за то, чтобы не считать людьми белых. Уже больше полутора столетий прошло, а меняется примерно ничего…Сейчас Республиканская партия выступает в поддержку национального капитала и за определенный изоляционизм, в то время как Демократическая партия представляет интересы транснационального капитала, который рассматривает США как базу мирового "левого поворота" (вместо Льва Троцкого у них Джордж Сорос).При этом и сейчас в США довольно много политических партий. Например, в выборах 2020 года, помимо кандидатов от "слона" и "осла" (традиционные символы республиканцев и демократов соответственно), участвовали кандидаты от Либертарианской партии и коалиции Партии зеленых, Социалистической партии и Социалистической Альтернативы США, а также несколько беспартийных кандидатов (например, за скандально известного рэпера Канье Уэста проголосовали 60 тыс. избирателей).Более того, в истории США неоднократно появлялись партии, которые претендовали на роль третьей силы, действовали примерно так, как планирует действовать партия Маска, и даже добивались определенного успеха.Вот, например, "Антимасонская партия", созданная бывшими масонами, которые решили таким образом показать кузькину мать своим бывшим единоложцам (а как ещё назвать людей, с которыми находился в одной масонской ложе?). Определенное сходство с нынешней ситуацией просматривается.Партия была основана в 1828 году, сумела провести своих кандидатов на посты губернаторов Вермонта и Пенсильвании, а на президентских выборах 1832 года её кандидат получил 7 голосов выборщиков (президентом стал один из основателей Демократической партии Эндрю Джексон). При этом "антимасоны" творили историю — они первыми в истории США провели предвыборный конвент (съезд), на котором выдвинули кандидата на пост президента (до этого выдвижением кандидатов занимались кокусы). Остальные партии последовали уже за ними, формируя это специфическое явление американской политической культуры — съезды европейских партий они напоминают только функционалом.Интересно, что потом антимасоны объединились с Национальной Республиканской партией и создали партию вигов.В общем, американская партийно-политическая система отнюдь не так стабильна, как это представляется со стороны, и в ней всегда есть место подвигу или безумству. Трудно, правда, поверить, что Маску удастся достичь чего-то большего, чем достигли антимасоны, но мало ли…Кстати говоря, вообще ничего вечного в политике нет. Например, в начале 1990-х годов прошлого века политическую систему Японии именовали "полуторапартийной", поскольку с 1955 года доминирующую роль в ней играла Либерально-демократическая партия. Однако в 1993 году она оказалась в оппозиции. Впрочем, она продолжает оставаться самой весомой политической партией Японии, и сейчас страной правит сформированное ею правительство. Но о "полуторапартийности" говорить уже неудобно (в отличие от России, где "Единая Россия" контролирует большинство в Думе уже 22 года).Однако дело не только в этом. Партия Маска вписывается в общемировую тенденцию ослабления влияния старых идеологических партий и возникновения довольно аморфных политических движений со слабо выраженной идеологией, зато четкой ориентацией на лидера.Разумеется, появление лево-либеральной (претендовавшей даже на либертарианство) партии "Слуга народа" на Украине можно расценить как проявление незрелости украинской партийно-политической системы. До "Слуги народа" ни одна политическая партия на Украине не могла считаться правящей более нескольких лет, и ни одна партия не имела внятного большинства в Раде. Собственно, "Слуга народа" уже пошла по тому же пути — ещё до начала СВО в окружении Владимира Зеленского обсуждались проекты переформатирования политической системы страны с тем, чтобы заменить "Слугу народа" на новую президентскую партию.Но вот Польша, например, страна с политической системой, имеющей определенные исторические корни. Созданная в 2001 году право-популистская партия "Право и справедливость" изначально была личным проектом братьев Леха Качиньского и Ярослава Качиньского. Ярослав Качиньский и сейчас возглавляет партию, а единомышленники льстиво сравнивают его с "начальником государства" — создателем Второй Речи Посполитой Юзефом Пилсудским.В конце концов, во Франции, чья партийно-политическая система считается образцово-европейской, возникла и остается правящей с 2017 года партия "Возрождение" Эмманюэля Макрона, которая изначально называлась "Вперед!" — "En Marche", что совпадало с инициалами Макрона.Так что проект Маска — отнюдь не выверт экстравагантного миллиардера, а проявление глубоких тенденций американской и мировой политики.О роли Маска в политической системе США можно прочитать также в статье Ростислава Ищенко "Маск-терминатор"

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