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Раненный дронами ВСУ житель ЛНР скончался в больнице

Раненный дронами ВСУ житель ЛНР скончался в больнице - 08.07.2025 Украина.ру

Раненный дронами ВСУ житель ЛНР скончался в больнице

Мужчина, раненый при утренней атаке дронами ВСУ Беловодска в ЛНР, скончался в больнице. Об этом вечером 8 июля сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

2025-07-08T21:05

2025-07-08T21:05

2025-07-08T21:05

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Врачи сделали всё возможное, однако полученные мужчиной травмы оказались несовместимы с жизнью, отметила глава Минздрава Луганской Народной Республики. Ранее министр информировала, что при утренней атаке Беловодска от дронов украинской армии ранения получили два местных мирных жителя."Возрастного мужчину доставили в ЛРКБ в тяжелом состоянии. У пациента диагностирован перелом костей основания черепа, осколочные ранения обоих глаз, закрытая травма грудной клетки и ушиб легких, множественные резаные раны туловища", - рассказала министр.Также она сообщила, что легкие ранения получил студент 2 курса медуниверситета, который проходил летнюю практику в местной городской больнице. Юноша рано утром шел в медучреждение и его ранило осколками.До этого правительство ЛНР сообщало о пострадавшей от налета БПЛА ВСУ мирной жительнице в Старобельске.Тем временем стало известно, что ВСУ обстреляли Шебекино: пострадали мирные жители Больше новостей дня представлено в обзоре Трамп обещал Зеленскому оружие, ВСУ умножают потери, "бусификация" уносит жизни матерей. Итоги 8 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру

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новости, луганская народная республика, вооруженные силы украины, минздрав, лнр, новые регионы, военные преступления, сво