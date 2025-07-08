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Раненный дронами ВСУ житель ЛНР скончался в больнице
Раненный дронами ВСУ житель ЛНР скончался в больнице - 08.07.2025 Украина.ру
Раненный дронами ВСУ житель ЛНР скончался в больнице
Мужчина, раненый при утренней атаке дронами ВСУ Беловодска в ЛНР, скончался в больнице. Об этом вечером 8 июля сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
2025-07-08T21:05
2025-07-08T21:05
2025-07-08T21:05
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Врачи сделали всё возможное, однако полученные мужчиной травмы оказались несовместимы с жизнью, отметила глава Минздрава Луганской Народной Республики. Ранее министр информировала, что при утренней атаке Беловодска от дронов украинской армии ранения получили два местных мирных жителя."Возрастного мужчину доставили в ЛРКБ в тяжелом состоянии. У пациента диагностирован перелом костей основания черепа, осколочные ранения обоих глаз, закрытая травма грудной клетки и ушиб легких, множественные резаные раны туловища", - рассказала министр.Также она сообщила, что легкие ранения получил студент 2 курса медуниверситета, который проходил летнюю практику в местной городской больнице. Юноша рано утром шел в медучреждение и его ранило осколками.До этого правительство ЛНР сообщало о пострадавшей от налета БПЛА ВСУ мирной жительнице в Старобельске.Тем временем стало известно, что ВСУ обстреляли Шебекино: пострадали мирные жители Больше новостей дня представлено в обзоре Трамп обещал Зеленскому оружие, ВСУ умножают потери, "бусификация" уносит жизни матерей. Итоги 8 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру
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новости, луганская народная республика, вооруженные силы украины, минздрав, лнр, новые регионы, военные преступления, сво
Новости, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Минздрав, ЛНР, Новые регионы, Военные преступления, СВО
Раненный дронами ВСУ житель ЛНР скончался в больнице
Мужчина, раненый при утренней атаке дронами ВСУ Беловодска в ЛНР, скончался в больнице. Об этом вечером 8 июля сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Врачи сделали всё возможное, однако полученные мужчиной травмы оказались несовместимы с жизнью, отметила глава Минздрава Луганской Народной Республики.
Ранее министр информировала, что при утренней атаке Беловодска от дронов украинской армии ранения получили два местных мирных жителя.
"Возрастного мужчину доставили в ЛРКБ в тяжелом состоянии. У пациента диагностирован перелом костей основания черепа, осколочные ранения обоих глаз, закрытая травма грудной клетки и ушиб легких, множественные резаные раны туловища", - рассказала министр.
Также она сообщила, что легкие ранения получил студент 2 курса медуниверситета, который проходил летнюю практику в местной городской больнице. Юноша рано утром шел в медучреждение и его ранило осколками.
До этого правительство ЛНР сообщало о пострадавшей от налета БПЛА ВСУ мирной жительнице в Старобельске.
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