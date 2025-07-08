Политолог: Баку опасается усиления России в Закавказье, особенно после завершения СВО на Украине - 08.07.2025 Украина.ру
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Политолог: Баку опасается усиления России в Закавказье, особенно после завершения СВО на Украине
Политолог: Баку опасается усиления России в Закавказье, особенно после завершения СВО на Украине - 08.07.2025 Украина.ру
Политолог: Баку опасается усиления России в Закавказье, особенно после завершения СВО на Украине
Азербайджан никогда не считал себя союзником России, а лишь прагматичным партнером, но теперь ситуация перерастает в открытое противостояние — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-07-08T22:20
2025-07-08T22:20
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По словам эксперта, Баку опасается усиления России в Закавказье, особенно после завершения спецоперации на Украине. "Алиев понимает, что может бороться с Россией только до тех пор, пока у нее связаны руки", — отметил Ищенко.Азербайджан оказался в сложной геополитической ловушке: на юге — недружественный Иран, на севере — потенциально усилившаяся Россия. "Если Россия активизируется в регионе, Азербайджан окажется в тисках", — подчеркнул эксперт.Баку пытается балансировать, опираясь на Турцию, но и у Анкары есть свои проблемы. "Эрдоган уже не может опираться только на демократию, он вынужден применять репрессии", — напомнил Ищенко.В долгосрочной перспективе Азербайджан рискует столкнуться с потерей влияния, особенно если Россия вернет себе доминирующую роль в Закавказье, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.Также на тему отношений России и Азербайджана - в интервью Игоря Юшкова: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250708/sergey-khrapach-o-tom-pochemu-ukraina-aktivno-ispolzuet-zhenschin-dlya-terroristicheskikh-aktsiy-v-rossii-1064850221.html
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новости, россия, азербайджан, баку, ростислав ищенко, ильхам алиев, эрдоган, украина.ру, сво, главные новости, новости россии, геополитика, иран, турция
Новости, Россия, Азербайджан, Баку, Ростислав Ищенко, Ильхам Алиев, Эрдоган, Украина.ру, СВО, Главные новости, новости России, геополитика, Иран, Турция

Политолог: Баку опасается усиления России в Закавказье, особенно после завершения СВО на Украине

22:20 08.07.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоенный парад в Баку
Военный парад в Баку - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Азербайджан никогда не считал себя союзником России, а лишь прагматичным партнером, но теперь ситуация перерастает в открытое противостояние — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По словам эксперта, Баку опасается усиления России в Закавказье, особенно после завершения спецоперации на Украине. "Алиев понимает, что может бороться с Россией только до тех пор, пока у нее связаны руки", — отметил Ищенко.
Азербайджан оказался в сложной геополитической ловушке: на юге — недружественный Иран, на севере — потенциально усилившаяся Россия. "Если Россия активизируется в регионе, Азербайджан окажется в тисках", — подчеркнул эксперт.
Баку пытается балансировать, опираясь на Турцию, но и у Анкары есть свои проблемы. "Эрдоган уже не может опираться только на демократию, он вынужден применять репрессии", — напомнил Ищенко.
В долгосрочной перспективе Азербайджан рискует столкнуться с потерей влияния, особенно если Россия вернет себе доминирующую роль в Закавказье, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.
Также на тему отношений России и Азербайджана - в интервью Игоря Юшкова: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят на сайте Украина.ру.
Сергей Храпач интервью - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
06:15
Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в РоссииРоссия не остановит системно мобилизацию на Украине, поразив ракетами несколько ТЦК. Но это реальный намек Киеву, что мы сможем дотянуться до любой точки любым способом в удобное для нас время — пора бы начать предметные переговоры по условиям, озвученным Россией.
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