Политолог: Баку опасается усиления России в Закавказье, особенно после завершения СВО на Украине
Азербайджан никогда не считал себя союзником России, а лишь прагматичным партнером, но теперь ситуация перерастает в открытое противостояние — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По словам эксперта, Баку опасается усиления России в Закавказье, особенно после завершения спецоперации на Украине. "Алиев понимает, что может бороться с Россией только до тех пор, пока у нее связаны руки", — отметил Ищенко.
Азербайджан оказался в сложной геополитической ловушке: на юге — недружественный Иран, на севере — потенциально усилившаяся Россия. "Если Россия активизируется в регионе, Азербайджан окажется в тисках", — подчеркнул эксперт.
Баку пытается балансировать, опираясь на Турцию, но и у Анкары есть свои проблемы. "Эрдоган уже не может опираться только на демократию, он вынужден применять репрессии", — напомнил Ищенко.
В долгосрочной перспективе Азербайджан рискует столкнуться с потерей влияния, особенно если Россия вернет себе доминирующую роль в Закавказье, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.
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