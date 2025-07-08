https://ukraina.ru/20250708/politolog-baku-opasaetsya-usileniya-rossii-v-zakavkaze-osobenno-posle-zaversheniya-svo-na-ukraine-1064890056.html

Политолог: Баку опасается усиления России в Закавказье, особенно после завершения СВО на Украине

Политолог: Баку опасается усиления России в Закавказье, особенно после завершения СВО на Украине - 08.07.2025 Украина.ру

Политолог: Баку опасается усиления России в Закавказье, особенно после завершения СВО на Украине

Азербайджан никогда не считал себя союзником России, а лишь прагматичным партнером, но теперь ситуация перерастает в открытое противостояние — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-07-08T22:20

2025-07-08T22:20

2025-07-08T22:20

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По словам эксперта, Баку опасается усиления России в Закавказье, особенно после завершения спецоперации на Украине. "Алиев понимает, что может бороться с Россией только до тех пор, пока у нее связаны руки", — отметил Ищенко.Азербайджан оказался в сложной геополитической ловушке: на юге — недружественный Иран, на севере — потенциально усилившаяся Россия. "Если Россия активизируется в регионе, Азербайджан окажется в тисках", — подчеркнул эксперт.Баку пытается балансировать, опираясь на Турцию, но и у Анкары есть свои проблемы. "Эрдоган уже не может опираться только на демократию, он вынужден применять репрессии", — напомнил Ищенко.В долгосрочной перспективе Азербайджан рискует столкнуться с потерей влияния, особенно если Россия вернет себе доминирующую роль в Закавказье, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.Также на тему отношений России и Азербайджана - в интервью Игоря Юшкова: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250708/sergey-khrapach-o-tom-pochemu-ukraina-aktivno-ispolzuet-zhenschin-dlya-terroristicheskikh-aktsiy-v-rossii-1064850221.html

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