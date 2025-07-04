"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что делать, если за тобой охотится вражеский дрон - 04.07.2025 Украина.ру
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"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что делать, если за тобой охотится вражеский дрон
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что делать, если за тобой охотится вражеский дрон - 04.07.2025 Украина.ру
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что делать, если за тобой охотится вражеский дрон
"Если дрон тебя не видит еще, но он летит по твою душу, то хотя бы метров на 300 нужно убежать и спрятаться в кусты", - делится своим боевым опытом "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат".
2025-07-04T18:00
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, какие задачи на фронте выполняют дроны типа Mavic
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что делать, если за тобой охотится вражеский дрон
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что делать, если за тобой охотится вражеский дрон
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сво, вс рф, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, В десятку, Видео
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что делать, если за тобой охотится вражеский дрон
"Если дрон тебя не видит еще, но он летит по твою душу, то хотя бы метров на 300 нужно убежать и спрятаться в кусты", - делится своим боевым опытом "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат".
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"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что делать, если за тобой охотится вражеский дрон

18:00 04.07.2025
 
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"Если дрон тебя не видит еще, но он летит по твою душу, то хотя бы метров на 300 нужно убежать и спрятаться в кусты", - делится своим боевым опытом "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат".
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, какие задачи на фронте выполняют дроны типа Mavic
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