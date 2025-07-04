https://ukraina.ru/20250704/belka-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy--rasskazala-chto-delat-esli-za-toboy-okhotitsya-vrazheskiy-dron-1064605279.html
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что делать, если за тобой охотится вражеский дрон
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что делать, если за тобой охотится вражеский дрон - 04.07.2025 Украина.ру
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что делать, если за тобой охотится вражеский дрон
"Если дрон тебя не видит еще, но он летит по твою душу, то хотя бы метров на 300 нужно убежать и спрятаться в кусты", - делится своим боевым опытом "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат".
2025-07-04T18:00
2025-07-04T18:00
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сво
вс рф
в десятку
видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, какие задачи на фронте выполняют дроны типа Mavic
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/03/1064605071_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8a9d7e45b3433ea901efa8b3a9e34b8f.jpg
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что делать, если за тобой охотится вражеский дрон
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что делать, если за тобой охотится вражеский дрон
2025-07-04T18:00
true
PT1M44S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, В десятку, Видео
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что делать, если за тобой охотится вражеский дрон
"Если дрон тебя не видит еще, но он летит по твою душу, то хотя бы метров на 300 нужно убежать и спрятаться в кусты", - делится своим боевым опытом "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат".
2025-07-04T18:00
true
PT1M44S
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что делать, если за тобой охотится вражеский дрон
"Если дрон тебя не видит еще, но он летит по твою душу, то хотя бы метров на 300 нужно убежать и спрятаться в кусты", - делится своим боевым опытом "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат".
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.