https://ukraina.ru/20250704/belka-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy--rasskazala-chto-delat-esli-za-toboy-okhotitsya-vrazheskiy-dron-1064605279.html

"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что делать, если за тобой охотится вражеский дрон

"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что делать, если за тобой охотится вражеский дрон - 04.07.2025 Украина.ру

"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что делать, если за тобой охотится вражеский дрон

"Если дрон тебя не видит еще, но он летит по твою душу, то хотя бы метров на 300 нужно убежать и спрятаться в кусты", - делится своим боевым опытом "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат".

2025-07-04T18:00

2025-07-04T18:00

2025-07-04T18:00

сво

вс рф

в десятку

видео

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, какие задачи на фронте выполняют дроны типа Mavic

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что делать, если за тобой охотится вражеский дрон "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что делать, если за тобой охотится вражеский дрон 2025-07-04T18:00 true PT1M44S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, в десятку, видео, видео