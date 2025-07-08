Ищенко о турецком факторе: почему Анкара не спасёт Азербайджан от давления России - 08.07.2025 Украина.ру
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Ищенко о турецком факторе: почему Анкара не спасёт Азербайджан от давления России
Ищенко о турецком факторе: почему Анкара не спасёт Азербайджан от давления России - 08.07.2025 Украина.ру
Ищенко о турецком факторе: почему Анкара не спасёт Азербайджан от давления России
Анкара слишком перегружена, чтобы стать надёжным гарантом для Баку — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-07-08T22:30
2025-07-08T22:30
азербайджан
россия
турция
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Экономические и внутренние проблемы Турции ограничивают её возможности. "[Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган уже не может опираться только на демократию", — подчеркнул эксперт.Ситуация осложняется снижением популярности турецкого лидера. "Его противники чувствуют себя достаточно сильными, чтобы ставить вопрос о его отодвигании от власти", — отметил Ищенко.Даже если Турция закрепится на Кавказе, ей потребуется сильный союзник. "Но такого у Азербайджана нет", — констатировал политолог.В долгосрочной перспективе это делает Баку уязвимым перед российской стратегией, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.О том, почему Азербайджан пошел на резкую конфронтацию с Россией — в материале Павла Котова: Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250708/aleksey-chernyaev-tramp-ne-smog-zanyat-printsipialnuyu-pozitsiyu-po-ukraine-poetomu-okazalsya-v-lovushke-1064892123.html
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азербайджан, россия, турция, ростислав ищенко, украина.ру, миа "россия сегодня", новости, главные новости, геополитика, стратегии, международные отношения
Азербайджан, Россия, Турция, Ростислав Ищенко, Украина.ру, МИА "Россия сегодня", Новости, Главные новости, геополитика, стратегии, международные отношения

Ищенко о турецком факторе: почему Анкара не спасёт Азербайджан от давления России

22:30 08.07.2025
 
© AP / Emrah Gurel
- РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP / Emrah Gurel
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Анкара слишком перегружена, чтобы стать надёжным гарантом для Баку — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Экономические и внутренние проблемы Турции ограничивают её возможности. "[Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган уже не может опираться только на демократию", — подчеркнул эксперт.
Ситуация осложняется снижением популярности турецкого лидера. "Его противники чувствуют себя достаточно сильными, чтобы ставить вопрос о его отодвигании от власти", — отметил Ищенко.
Даже если Турция закрепится на Кавказе, ей потребуется сильный союзник. "Но такого у Азербайджана нет", — констатировал политолог.
В долгосрочной перспективе это делает Баку уязвимым перед российской стратегией, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.
О том, почему Азербайджан пошел на резкую конфронтацию с Россией — в материале Павла Котова: Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет на сайте Украина.ру.
Алексей Черняев интервью
18:17
Алексей Черняев: Трамп не смог занять принципиальную позицию по Украине, поэтому оказался в ловушкеВ политический и аппаратной среде, которая поддерживает Трампа, возникли группы, считающие необходимым заканчивать поддержку Украины. Та же кампания против Ирана не была доведена до конца, потому что США не могли предоставить Израилю достаточное количество ракет для систем ПВО. В значительной степени эти ракеты оказались на Украине.
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