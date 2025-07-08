Ищенко о турецком факторе: почему Анкара не спасёт Азербайджан от давления России
© AP / Emrah Gurel
© AP / Emrah Gurel
Анкара слишком перегружена, чтобы стать надёжным гарантом для Баку — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Экономические и внутренние проблемы Турции ограничивают её возможности. "[Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган уже не может опираться только на демократию", — подчеркнул эксперт.
Ситуация осложняется снижением популярности турецкого лидера. "Его противники чувствуют себя достаточно сильными, чтобы ставить вопрос о его отодвигании от власти", — отметил Ищенко.
Даже если Турция закрепится на Кавказе, ей потребуется сильный союзник. "Но такого у Азербайджана нет", — констатировал политолог.
В долгосрочной перспективе это делает Баку уязвимым перед российской стратегией, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.
О том, почему Азербайджан пошел на резкую конфронтацию с Россией — в материале Павла Котова: Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет на сайте Украина.ру.
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