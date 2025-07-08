https://ukraina.ru/20250708/ischenko-o-turetskom-faktore-pochemu-ankara-ne-spast-azerbaydzhan-ot-davleniya-rossii-1064894664.html

Ищенко о турецком факторе: почему Анкара не спасёт Азербайджан от давления России

Ищенко о турецком факторе: почему Анкара не спасёт Азербайджан от давления России - 08.07.2025 Украина.ру

Ищенко о турецком факторе: почему Анкара не спасёт Азербайджан от давления России

Анкара слишком перегружена, чтобы стать надёжным гарантом для Баку — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-07-08T22:30

2025-07-08T22:30

2025-07-08T22:30

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Экономические и внутренние проблемы Турции ограничивают её возможности. "[Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган уже не может опираться только на демократию", — подчеркнул эксперт.Ситуация осложняется снижением популярности турецкого лидера. "Его противники чувствуют себя достаточно сильными, чтобы ставить вопрос о его отодвигании от власти", — отметил Ищенко.Даже если Турция закрепится на Кавказе, ей потребуется сильный союзник. "Но такого у Азербайджана нет", — констатировал политолог.В долгосрочной перспективе это делает Баку уязвимым перед российской стратегией, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.О том, почему Азербайджан пошел на резкую конфронтацию с Россией — в материале Павла Котова: Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250708/aleksey-chernyaev-tramp-ne-smog-zanyat-printsipialnuyu-pozitsiyu-po-ukraine-poetomu-okazalsya-v-lovushke-1064892123.html

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