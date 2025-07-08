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Нобелевский лауреат из Елизаветграда: 130 лет Игорю Тамму

Нобелевский лауреат из Елизаветграда: 130 лет Игорю Тамму - 08.07.2025 Украина.ру

Нобелевский лауреат из Елизаветграда: 130 лет Игорю Тамму

8 июля 1895 года во Владивостоке в семье инженера немецкого происхождения родился выдающийся советский физик, лауреат Нобелевской и двух Сталинских премий, Герой Социалистического Труда Игорь Евгеньевич Тамм. В трёхлетнем возрасте родители перевезли его в Елисаветград, где и сформировался этот незаурядный учёный

2025-07-08T16:00

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Чтобы оказаться в уездном городе Херсонской губернии Елизаветграде семья Тамма совершила путешествие морем через Японию, Индию, Суэцкий канал и Константинополь в Одессу.Евгений Фёдорович Тамм служил на новом месте городским инженером, то есть, если говорить по-современному, отвечал за коммунальное хозяйство уездного города Херсонской губернии. Он руководил водоснабжением, построил электростанцию.17 октября 1905 года в Елисаветграде прошёл еврейский погром. Местные пролетарии решили дать бой не эксплуататором, а своим "некоренным" соседям, составлявшим не менее трети населения города. Вооружённый одной тростью, инженер Тамм встал на пути погромщиков.У города, в котором поселилось семейство Тамм, был бессменный хозяин. С 1878 по 1905 год городским головой избирался Александр Николаевич Пашутин (до него мэрами в разные годы были также его отец и старший брат). Вот что пишет о нём современный кировоградский краевед Виталий Постолатий:"Елисаветград на рубеже веков переживал экономический подъём, быстро развивался, строился. По числу жителей он стоял в одном ряду с Екатеринославом и Кишиневом. В 1869 году в Елисаветграде заработал городской телеграф, позже – телефон. В 1893 году был построен водопровод. В 1897 году начал работу (значительно раньше, чем в Москве) один из первых в империи электрический трамвай. На нескольких кварталах города, которые можно было обойти за каких-то 10 минут размещались юнкерское училище, женская и мужская гимназии, высшее начальное, реальное и коммерческое училища, несколько частных учебных заведений. В городе был свой театр и общественная библиотека".Выходец из Елисаветградского уезда Лев Троцкий в книге "Моя жизнь" писал:"Ни одна из столиц мира – ни Париж, ни Нью-Йорк не произвела на меня впоследствии такого впечатления, как Елисаветград, с его тротуарами, зелеными крышами, балконами, магазинами, городовыми и красными шарами на ниточках. В течение нескольких часов я широко раскрытыми глазами глядел в лицо цивилизации".Врач Мария Плахотина"В городе было две трамвайные линии. Одна из них – между вокзалом и пивзаводом Зельцера, а другая – от центра на Кущевку. Трамвайная линия была одноколейной, с разминовками (их было семь). В летнее время ходили открытые вагоны, без боковых стенок, заменявшихся парусиновыми полотнищами".Город прославила мужская Александровская гимназия. И в ней не учились ни Гриша Радомысльский (он же тов. Зиновьев, уровень знаний и происхождение мешали поступить), ни Серёжа Костриков (тов. Киров, он же мальчик из Уржума, жил совсем в других местах), ни Марко Кропивницкий (родился и рос до её открытия, а учился в соседнем Бобринце), чьи имена носил этот город в разные годы. Кстати, ныне это учебное заведение носит имя Тараса Шевченко, который тоже не был гимназистом, как и все три "тотема" этого города.Трибун украинства Владимир Винниченко там учился, но за революционные наклонности был исключен и экзамены на аттестат зрелости сдавал в Златополье. А вот Игорь Тамм, изобретатель систем залпового огня Георгий Лангемак, писатели Дон-Аминадо, Юрий Олеша и Ярослав Ивашкевич гимназию окончили.Виталий Постолатий пишет: "Действуя достаточно жесткими методами, гимназия приучала своих питомцев к постоянному напряжённому интенсивному, на грани человеческих возможностей, учебному труду. Слабые не выдерживали, но гимназия никого не щадила. Поэтому и отсев, второгодничество были внушительными, кроме того, в гимназии, где обучалось менее 300 учащихся, постоянно происходили самоубийства".Решениями педсовета учащимся запрещалось заниматься самообразованием, пользоваться городскими библиотеками, посещать маскарады, публичные балы, семейные вечера, спектакли, гулять гурьбой по городу, показываться вечерами на центральных улицах.В 1913 году Игорь Тамм получил аттестат зрелости, оставил Елисаветград и поступил в Эдинбургский университет. С началом Великой войны он перевёлся в Москву и там учился на физика. За время учёбы он успел отправиться вольноопределяющимся медбратом на фронт и стать делегатом 1-го съезда Советов от меньшевиков-интернационалистов Елисаветграда.Игорь Тамм и Наташа Шуйская познакомились ещё летом 1911 года, Игорь учился в одном классе с её братом Кириллом. Шуйская происходила из семьи весьма богатых и достаточно просвещённых помещиков, владевших рядом имений в Херсонской губернии. У отца Наталии, Василия Ивановича, был свой конный завод.Студент Тамм и курсистка Шуйская вновь встретились во время учёбы в Москве. Свадьба состоялась в сентябре 1917 года. У них родилось двое детей – дочь Ирина и сын Евгений, оставшийся в истории как руководитель первой советской экспедиции на Эверест.Дальше жизнь молодого физика, как он писал в своей автобиографии в 1946 году, складывалась так:"Окончив его (Московский университет – Ред.) в 1918 г., я был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. В 1919 г. начал преподавать физику в вузах, сначала в Симферопольском университете, а с начала 1921 г. в Одесском политехническом институте, где я был в 1921-1922 гг. ассистентом профессора Л.И. Мандельштама".Леонид Исаакович Мандельштам уже тогда был живой легендой Одессы и одним из основателей политехнического института. Когда-то его исключили из Новоросссийского университета за участие в студенческих волнениях. Он уехал в Страсбург и там доучился на физика. Там он работал и защитил докторскую диссертацию, а перед самой Первой мировой войной вернулся в Одессу и стал любимцем и коллег, и студентов.В 1922 году в Одессе уже начали появляться первые признаки украинизации, и город стали покидать ученые и литераторы, перебираясь в Москву и Ленинград. Были среди них и Мандельштам с Таммом.Вернувшись с юга вновь в Москву в 1922 году, Тамм в течение трех лет преподавал в Коммунистическом университете им. Свердлова. С 1923 года он работал на факультете теоретической физики Второго Московского университета* и занимал там с 1927 по 1929 год должность профессора. В 1924 году Игорь Евгеньевич одновременно начал читать лекции в Московском государственном университете.Работал он на кафедре теоретической физики в МГУ и в ФИАН им. Лебедева. 1 февраля 1933 года Тамма избирают членом-корреспондентом Академии наук СССР по отделению математических и естественных наук. Ждать звания действительного члена АН ему пришлось два десятилетия.В 1936-37 годах Игорь Тамм и Илья Франк предложили объяснение природы того "излучения Черенкова" – яркого голубоватого свечения в воде и иных жидкостях, которое возникает в результате движения заряженных частиц. Результатом стала теория, которая привела к развитию сверхсветовой оптики, нашедшей практическое применение в таких областях, как физика плазмы.В 1946 году эта работа была удостоена Сталинской премии, но лауреатов оказалось четверо. Вместе с ними эту честь разделил и президент АН СССР Сергей Вавилов. К 1958 году, когда за это же была присуждена Нобелевская премия, Вавилова уже не было в живых, и её разделили между собой Тамм, Франк и Черенков.Младший брат Леонид, занимавший пост заместителя главного инженера Главного управления азотной промышленности Наркомата тяжёлой промышленности СССР, был расстрелян 28 мая 1937 года по обвинению в участии в "контрреволюционной троцкистско-зиновьевской террористической организации". Во всех газетах были опубликованы его невероятные признания в том, что по указанию заместителя наркома тяжелой промышленности, а в прошлом первого руководителя компартии Украины, Георгия Пятакова он готовил к взрыву коксовые батареи на Донбассе.Игорь Евгеньевич никогда не отрекался от родного человека, дождался его реабилитации. Не участвовал он и в шельмовании своих коллег, сгинувших в лагерях.Казалось бы, Игорь Тамм – идеальная мишень для репрессий: происхождение классово-чуждое, бывший меньшевик. К тому же, как он писал в своей автобиографии, "был в научных командировках за границей: в 1928 г. 7 месяцев в Лейдене (Голландия) у профессора П. С. Эренфеста и в 1931 г. 4 месяца в Кембридже (Англия) у профессора П. А. Дирака в Германии".И тем не менее, он уцелел. И даже стал особо ценным научным кадром с того самого момента, как в СССР занялись созданием водородной бомбы. И тут он стал работать вместе со своим учеником — Андреем Сахаровым. С ним он и разделил вторую Сталинскую премию, которую они получили в 1953 году за метод удержания газового разряда с помощью мощных магнитных полей."Отмечая, что создание водородной бомбы и новых конструкций атомных бомб является крупным успехом Советской науки и промышленности, Совет Министров Союза ССР постановляет:1. За разработку водородной бомбы с многослойным зарядом и создание основ теории этой бомбы:- присудить Сахарову Андрею Дмитриевичу, академику, и Тамму Игорю Евгеньевичу, академику, Сталинскую премию I степени в размере 1 млн руб. – по 500 тыс. руб. каждому;- премировать Сахарова А.Д. и Тамма И.Е. автомашинами ЗИМ. Построить за счет государства и передать в собственность Сахарову А.Д. и Тамму И.Е. дачи с обстановкой; — установить Сахарову А.Д. и Тамму И.Е. двойные оклады жалования на все время работы по специальным заданиям".Некоторое время Тамм и Сахаров работали в Сарове, а затем Игорь Евгеньевич вернулся в Москву. Несмотря на сверхсекретную тематику, академик Тамм был выездным. Ему доверили участие в Пагоушском движении учёных за мир. Секретным указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 января 1954 года Тамму присвоено звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот".В 1958 году в Стокгольм на вручение Нобелевской премии прибыло три из четырёх советских лауреатов – академики Тамм, Франк и Черенков. Поэт Борис Пастернак под давлением советской общественности был вынужден отказаться.12 апреля 1971 года академик Игорь Евгеньевич Тамм скончался.* Бывшие Высшие женские курсы (Ред.)

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