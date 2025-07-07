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Премьер-министр России предложил Госдуме кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта

Премьер-министр России предложил Госдуме кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта - 07.07.2025 Украина.ру

Премьер-министр России предложил Госдуме кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта. Об этом сообщает правительство РФ

2025-07-07T17:29

2025-07-07T17:29

2025-07-07T17:29

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Председатель правительства Михаил Мишустин внёс в Государственную Думу кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта. Ранее, 7 июля указом президента он был назначен временно исполняющим обязанности главы Минтранса.Андрей Никитин родился в 1979 году в Москве, окончил Государственный университет управления по специальности "Государственное и муниципальное управление".В 2011–2017 годах Андрей Никитин возглавлял Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.В феврале 2017 года он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. В сентябре того же года Никитин победил на выборах губернатора, а в 2022 году был переизбран на второй срок.В феврале 2025 года Никитин стал заместителем министра транспорта. В этой должности курировал цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития, рассказали в правительстве России. Тем временем Следствие устанавливает обстоятельства смерти Романа СтаровойтаБольше новостей дня представлено в обзоре Секретный список, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 7 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру

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