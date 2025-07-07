Не Киев и не Чернигов: на каком участке удар ВС России обрушит фронт на Украине — Онуфриенко - 07.07.2025 Украина.ру
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Не Киев и не Чернигов: на каком участке удар ВС России обрушит фронт на Украине — Онуфриенко
Не Киев и не Чернигов: на каком участке удар ВС России обрушит фронт на Украине — Онуфриенко - 07.07.2025 Украина.ру
Не Киев и не Чернигов: на каком участке удар ВС России обрушит фронт на Украине — Онуфриенко
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру провёл расширенный анализ ситуации на различных участках фронта, объяснил особенности... Украина.ру, 07.07.2025
2025-07-07T22:05
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видео
россия
украина
донбасс
михаил онуфриенко
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
"азов"
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Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру провёл расширенный анализ ситуации на различных участках фронта, объяснил особенности формирования украинских укрепрайонов в Донбассе, а также дал прогноз по дальнейшему развитию событий на украинском треке: 00:29 – Обстановка на различных участках в зоне СВО; 11:05 – Увеличение темпов наступления России; 17:35 – Решительный рывок и удары по мостам; 21:20 – Телефонный разговор Путина и Трампа; 27:04 – Что делать с Украиной? *В материале упоминается батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в РФТГ-канал Михаила Онуфриенко - https://t.me/Mikle1On Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, украина, донбасс, михаил онуфриенко, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, "азов", снг, белоруссия, всу, сво, переговоры, наступление, наступление россии, наступление на сумы, бпла, владимир зеленский, киев
Видео, Россия, Украина, Донбасс, Михаил Онуфриенко, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, "Азов", СНГ, Белоруссия, ВСУ, СВО, переговоры, наступление, наступление России, наступление на Сумы, БПЛА, Владимир Зеленский, Киев

Не Киев и не Чернигов: на каком участке удар ВС России обрушит фронт на Украине — Онуфриенко

22:05 07.07.2025 (обновлено: 22:07 07.07.2025)
 
© Фото : Украина.руОНУФРИЕНКО
ОНУФРИЕНКО - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Украина.ру
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Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру провёл расширенный анализ ситуации на различных участках фронта, объяснил особенности формирования украинских укрепрайонов в Донбассе, а также дал прогноз по дальнейшему развитию событий на украинском треке:
00:29 – Обстановка на различных участках в зоне СВО;
11:05 – Увеличение темпов наступления России;
17:35 – Решительный рывок и удары по мостам;
21:20 – Телефонный разговор Путина и Трампа;
27:04 – Что делать с Украиной?
*В материале упоминается батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в РФ
ТГ-канал Михаила Онуфриенко - https://t.me/Mikle1On
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Заголовок открываемого материала
22:05Не Киев и не Чернигов: на каком участке удар ВС России обрушит фронт на Украине — Онуфриенко
22:00"Надо ударить первыми в 2027 году": эксперт раскрыл, как Запад готовится к возможному удару по России
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