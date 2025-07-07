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Не Киев и не Чернигов: на каком участке удар ВС России обрушит фронт на Украине — Онуфриенко
Не Киев и не Чернигов: на каком участке удар ВС России обрушит фронт на Украине — Онуфриенко - 07.07.2025 Украина.ру
Не Киев и не Чернигов: на каком участке удар ВС России обрушит фронт на Украине — Онуфриенко
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру провёл расширенный анализ ситуации на различных участках фронта, объяснил особенности... Украина.ру, 07.07.2025
2025-07-07T22:05
2025-07-07T22:05
2025-07-07T22:07
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украина
донбасс
михаил онуфриенко
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
"азов"
снг
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Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру провёл расширенный анализ ситуации на различных участках фронта, объяснил особенности формирования украинских укрепрайонов в Донбассе, а также дал прогноз по дальнейшему развитию событий на украинском треке: 00:29 – Обстановка на различных участках в зоне СВО; 11:05 – Увеличение темпов наступления России; 17:35 – Решительный рывок и удары по мостам; 21:20 – Телефонный разговор Путина и Трампа; 27:04 – Что делать с Украиной? *В материале упоминается батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в РФТГ-канал Михаила Онуфриенко - https://t.me/Mikle1On Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 Наш сайт: https://ukraina.ru
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