https://ukraina.ru/20250707/ne-kiev-i-ne-chernigov-na-kakom-uchastke-udar-vs-rossii-obrushit-front-na-ukraine--onufrienko-1064845275.html

Не Киев и не Чернигов: на каком участке удар ВС России обрушит фронт на Украине — Онуфриенко

Не Киев и не Чернигов: на каком участке удар ВС России обрушит фронт на Украине — Онуфриенко - 07.07.2025 Украина.ру

Не Киев и не Чернигов: на каком участке удар ВС России обрушит фронт на Украине — Онуфриенко

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру провёл расширенный анализ ситуации на различных участках фронта, объяснил особенности... Украина.ру, 07.07.2025

2025-07-07T22:05

2025-07-07T22:05

2025-07-07T22:07

видео

россия

украина

донбасс

михаил онуфриенко

владимир путин

дональд трамп

вооруженные силы украины

"азов"

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/07/1064844859_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e024857509a4e10698aa14bf40a78051.jpg

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру провёл расширенный анализ ситуации на различных участках фронта, объяснил особенности формирования украинских укрепрайонов в Донбассе, а также дал прогноз по дальнейшему развитию событий на украинском треке: 00:29 – Обстановка на различных участках в зоне СВО; 11:05 – Увеличение темпов наступления России; 17:35 – Решительный рывок и удары по мостам; 21:20 – Телефонный разговор Путина и Трампа; 27:04 – Что делать с Украиной? *В материале упоминается батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в РФТГ-канал Михаила Онуфриенко - https://t.me/Mikle1On Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 Наш сайт: https://ukraina.ru

россия

украина

донбасс

белоруссия

наступление на сумы

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, донбасс, михаил онуфриенко, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, "азов", снг, белоруссия, всу, сво, переговоры, наступление, наступление россии, наступление на сумы, бпла, владимир зеленский, киев