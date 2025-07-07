https://ukraina.ru/20250707/kto-raskachivaet-situatsiyu-v-baku-zachem-vypustili-tikhanovskogo-i-chto-tvoritsya-v-evrope--trukhachv-1064817737.html
Кто раскачивает ситуацию в Баку, зачем выпустили Тихановского и что творится в Европе — Трухачёв
Кто раскачивает ситуацию в Баку, зачем выпустили Тихановского и что творится в Европе — Трухачёв - 07.07.2025 Украина.ру
Кто раскачивает ситуацию в Баку, зачем выпустили Тихановского и что творится в Европе — Трухачёв
Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал реакцию Европы на приостановку поставок американского оружия... Украина.ру, 07.07.2025
2025-07-07T14:40
2025-07-07T14:40
2025-07-07T14:40
видео
европа
россия
украина
тихановский
владимир путин
дональд трамп
белоруссия
белорусская оппозиция
белорусские националисты
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Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал реакцию Европы на приостановку поставок американского оружия на Украину, а также объяснил, почему поезд под названием Азербайджан покинул Россию: 00:27 - Приостановка поставок американского оружия для Украины;01:55 - Телефонные разговоры: Путин - Трамп и Путин - Макрон; 04:02 - Освобождение белорусского оппозиционера Сергея Тихановского; 06:04 - Политическое будущее Сербии; 09:24 - Кто настраивает Азербайджан против России?14:16 - Армения: национализация и оппозиция; 17:39 - Упущенная возможность России в Закавказье. ТГ-канал Вадима Трухачёва - http://t.me/vadimvts1
европа
россия
украина
белоруссия
сербия
азербайджан
армения
бывший ссср
закавказье
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал реакцию Европы на приостановку поставок американского оружия на Украину, а также объяснил, почему поезд под названием Азербайджан покинул Россию:
00:27 - Приостановка поставок американского оружия для Украины;
01:55 - Телефонные разговоры: Путин - Трамп и Путин - Макрон;
04:02 - Освобождение белорусского оппозиционера Сергея Тихановского;
06:04 - Политическое будущее Сербии;
09:24 - Кто настраивает Азербайджан против России?
14:16 - Армения: национализация и оппозиция;
17:39 - Упущенная возможность России в Закавказье.
ТГ-канал Вадима Трухачёва - http://t.me/vadimvts1