https://ukraina.ru/20250707/kto-raskachivaet-situatsiyu-v-baku-zachem-vypustili-tikhanovskogo-i-chto-tvoritsya-v-evrope--trukhachv-1064817737.html

Кто раскачивает ситуацию в Баку, зачем выпустили Тихановского и что творится в Европе — Трухачёв

Кто раскачивает ситуацию в Баку, зачем выпустили Тихановского и что творится в Европе — Трухачёв - 07.07.2025 Украина.ру

Кто раскачивает ситуацию в Баку, зачем выпустили Тихановского и что творится в Европе — Трухачёв

Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал реакцию Европы на приостановку поставок американского оружия... Украина.ру, 07.07.2025

2025-07-07T14:40

2025-07-07T14:40

2025-07-07T14:40

видео

европа

россия

украина

тихановский

владимир путин

дональд трамп

белоруссия

белорусская оппозиция

белорусские националисты

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Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал реакцию Европы на приостановку поставок американского оружия на Украину, а также объяснил, почему поезд под названием Азербайджан покинул Россию: 00:27 - Приостановка поставок американского оружия для Украины;01:55 - Телефонные разговоры: Путин - Трамп и Путин - Макрон; 04:02 - Освобождение белорусского оппозиционера Сергея Тихановского; 06:04 - Политическое будущее Сербии; 09:24 - Кто настраивает Азербайджан против России?14:16 - Армения: национализация и оппозиция; 17:39 - Упущенная возможность России в Закавказье. ТГ-канал Вадима Трухачёва - http://t.me/vadimvts1

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белоруссия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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