Кто раскачивает ситуацию в Баку, зачем выпустили Тихановского и что творится в Европе — Трухачёв - 07.07.2025 Украина.ру
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Кто раскачивает ситуацию в Баку, зачем выпустили Тихановского и что творится в Европе — Трухачёв
Кто раскачивает ситуацию в Баку, зачем выпустили Тихановского и что творится в Европе — Трухачёв - 07.07.2025 Украина.ру
Кто раскачивает ситуацию в Баку, зачем выпустили Тихановского и что творится в Европе — Трухачёв
Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал реакцию Европы на приостановку поставок американского оружия... Украина.ру, 07.07.2025
2025-07-07T14:40
2025-07-07T14:40
видео
европа
россия
украина
тихановский
владимир путин
дональд трамп
белоруссия
белорусская оппозиция
белорусские националисты
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Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал реакцию Европы на приостановку поставок американского оружия на Украину, а также объяснил, почему поезд под названием Азербайджан покинул Россию: 00:27 - Приостановка поставок американского оружия для Украины;01:55 - Телефонные разговоры: Путин - Трамп и Путин - Макрон; 04:02 - Освобождение белорусского оппозиционера Сергея Тихановского; 06:04 - Политическое будущее Сербии; 09:24 - Кто настраивает Азербайджан против России?14:16 - Армения: национализация и оппозиция; 17:39 - Упущенная возможность России в Закавказье. ТГ-канал Вадима Трухачёва - http://t.me/vadimvts1
европа
россия
украина
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сербия
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видео, европа, россия, украина, тихановский, владимир путин, дональд трамп, белоруссия, белорусская оппозиция, белорусские националисты, союзное государство, военная помощь украине, эммануэль макрон, сербия, азербайджан, армения, бывший ссср, закавказье, трухачев, видео
Видео, Европа, Россия, Украина, Тихановский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Белоруссия, белорусская оппозиция, белорусские националисты, Союзное государство, военная помощь Украине, Эммануэль Макрон, Сербия, Азербайджан, Армения, бывший СССР, Закавказье, Трухачев

Кто раскачивает ситуацию в Баку, зачем выпустили Тихановского и что творится в Европе — Трухачёв

14:40 07.07.2025
 
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Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал реакцию Европы на приостановку поставок американского оружия на Украину, а также объяснил, почему поезд под названием Азербайджан покинул Россию:
00:27 - Приостановка поставок американского оружия для Украины;
01:55 - Телефонные разговоры: Путин - Трамп и Путин - Макрон;
04:02 - Освобождение белорусского оппозиционера Сергея Тихановского;
06:04 - Политическое будущее Сербии;
09:24 - Кто настраивает Азербайджан против России?
14:16 - Армения: национализация и оппозиция;
17:39 - Упущенная возможность России в Закавказье.
ТГ-канал Вадима Трухачёва - http://t.me/vadimvts1
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