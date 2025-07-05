"Архангел" и "Малыха" рассказали о программе противодействия вражеским беспилотникам - 05.07.2025 Украина.ру
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"Архангел" и "Малыха" рассказали о программе противодействия вражеским беспилотникам
"Архангел" и "Малыха" рассказали о программе противодействия вражеским беспилотникам - 05.07.2025 Украина.ру
"Архангел" и "Малыха" рассказали о программе противодействия вражеским беспилотникам
"Благодаря правильной аэродинамике происходит экономия батареи, и этот маленький дрон может преодолевать расстояние в 50 километров", - поделились с нашим изданием подробностями о новом российском дроне-ракете "Архангел" и "Малыха".
2025-07-05T08:04
2025-07-05T08:04
сво
вс рф
дроны
в десятку
видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о первых обстрелах и о том, что от них спасает.
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Архангел" и "Малыха" рассказали о программе противодействия вражеским беспилотникам
"Архангел" и "Малыха" рассказали о программе противодействия вражеским беспилотникам
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сво, вс рф, дроны, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, дроны, В десятку, Видео
"Архангел" и "Малыха" рассказали о программе противодействия вражеским беспилотникам
"Благодаря правильной аэродинамике происходит экономия батареи, и этот маленький дрон может преодолевать расстояние в 50 километров", - поделились с нашим изданием подробностями о новом российском дроне-ракете "Архангел" и "Малыха".
2025-07-05T08:04
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"Архангел" и "Малыха" рассказали о программе противодействия вражеским беспилотникам

08:04 05.07.2025
 
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"Благодаря правильной аэродинамике происходит экономия батареи, и этот маленький дрон может преодолевать расстояние в 50 километров", - поделились с нашим изданием подробностями о новом российском дроне-ракете "Архангел" и "Малыха".
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о первых обстрелах и о том, что от них спасает.
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