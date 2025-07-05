https://ukraina.ru/20250705/arkhangel-i-malykha-rasskazali-o-programme-protivodeystviya-vrazheskim-bespilotnikam-1064691328.html
"Архангел" и "Малыха" рассказали о программе противодействия вражеским беспилотникам
"Архангел" и "Малыха" рассказали о программе противодействия вражеским беспилотникам - 05.07.2025 Украина.ру
"Архангел" и "Малыха" рассказали о программе противодействия вражеским беспилотникам
"Благодаря правильной аэродинамике происходит экономия батареи, и этот маленький дрон может преодолевать расстояние в 50 километров", - поделились с нашим изданием подробностями о новом российском дроне-ракете "Архангел" и "Малыха".
2025-07-05T08:04
2025-07-05T08:04
2025-07-05T08:04
сво
вс рф
дроны
в десятку
видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о первых обстрелах и о том, что от них спасает.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/04/1064690072_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2cb81fa14be828559c0212b4f402a764.jpg
"Архангел" и "Малыха" рассказали о программе противодействия вражеским беспилотникам
"Архангел" и "Малыха" рассказали о программе противодействия вражеским беспилотникам
2025-07-05T08:04
true
PT3M45S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, дроны, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, дроны, В десятку, Видео
"Архангел" и "Малыха" рассказали о программе противодействия вражеским беспилотникам
"Благодаря правильной аэродинамике происходит экономия батареи, и этот маленький дрон может преодолевать расстояние в 50 километров", - поделились с нашим изданием подробностями о новом российском дроне-ракете "Архангел" и "Малыха".
2025-07-05T08:04
true
PT3M45S
"Архангел" и "Малыха" рассказали о программе противодействия вражеским беспилотникам
"Благодаря правильной аэродинамике происходит экономия батареи, и этот маленький дрон может преодолевать расстояние в 50 километров", - поделились с нашим изданием подробностями о новом российском дроне-ракете "Архангел" и "Малыха".
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.