https://ukraina.ru/20250705/arkhangel-i-malykha-rasskazali-o-programme-protivodeystviya-vrazheskim-bespilotnikam-1064691328.html

"Архангел" и "Малыха" рассказали о программе противодействия вражеским беспилотникам

"Архангел" и "Малыха" рассказали о программе противодействия вражеским беспилотникам - 05.07.2025 Украина.ру

"Архангел" и "Малыха" рассказали о программе противодействия вражеским беспилотникам

"Благодаря правильной аэродинамике происходит экономия батареи, и этот маленький дрон может преодолевать расстояние в 50 километров", - поделились с нашим изданием подробностями о новом российском дроне-ракете "Архангел" и "Малыха".

2025-07-05T08:04

2025-07-05T08:04

2025-07-05T08:04

сво

вс рф

дроны

в десятку

видео

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о первых обстрелах и о том, что от них спасает.

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

"Архангел" и "Малыха" рассказали о программе противодействия вражеским беспилотникам "Архангел" и "Малыха" рассказали о программе противодействия вражеским беспилотникам 2025-07-05T08:04 true PT3M45S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, дроны, в десятку, видео, видео