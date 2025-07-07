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Чем Зеленский и его свита шокировали Трампа и что пытаются не афишировать на Украине — Гаспарян
Чем Зеленский и его свита шокировали Трампа и что пытаются не афишировать на Украине — Гаспарян - 07.07.2025 Украина.ру
Чем Зеленский и его свита шокировали Трампа и что пытаются не афишировать на Украине — Гаспарян
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру рассказал, в чём особенность политической элиты... Украина.ру, 07.07.2025
2025-07-07T14:04
2025-07-07T14:04
2025-07-07T14:04
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трамп и зеленский
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общественная палата
армен гаспарян
в десятку
международные отношения
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Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру рассказал, в чём особенность политической элиты современной Украины и объяснил, почему Трамп удивлялся поведению и свиты Зеленского, и самого просроченного президента Украины. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
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