https://ukraina.ru/20250707/chem-zelenskiy-i-ego-svita-shokirovali-trampa-i-chto-pytayutsya-ne-afishirovat-na-ukraine--gasparyan-1064815549.html

Чем Зеленский и его свита шокировали Трампа и что пытаются не афишировать на Украине — Гаспарян

Чем Зеленский и его свита шокировали Трампа и что пытаются не афишировать на Украине — Гаспарян - 07.07.2025 Украина.ру

Чем Зеленский и его свита шокировали Трампа и что пытаются не афишировать на Украине — Гаспарян

Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру рассказал, в чём особенность политической элиты... Украина.ру, 07.07.2025

2025-07-07T14:04

2025-07-07T14:04

2025-07-07T14:04

видео

украина

россия

трамп и зеленский

владимир зеленский

дональд трамп

общественная палата

армен гаспарян

в десятку

международные отношения

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Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру рассказал, в чём особенность политической элиты современной Украины и объяснил, почему Трамп удивлялся поведению и свиты Зеленского, и самого просроченного президента Украины. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan

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