Азербайджан на крючке: как Запад шантажом вынуждает Баку разорвать союз с Россией - 07.07.2025 Украина.ру
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Азербайджан на крючке: как Запад шантажом вынуждает Баку разорвать союз с Россией
Азербайджан на крючке: как Запад шантажом вынуждает Баку разорвать союз с Россией - 07.07.2025 Украина.ру
Азербайджан на крючке: как Запад шантажом вынуждает Баку разорвать союз с Россией
Азербайджан оказался в центре геополитической борьбы за контроль над ключевыми торговыми маршрутами, и давление на Баку со стороны Запада усиливается с каждым днем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
2025-07-07T23:00
2025-07-07T23:00
азербайджан
россия
запад
анатолий вассерман
ростислав ищенко
украина.ру
север
геополитика
новости
торговля
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По словам эксперта, Азербайджан — критически важное звено в транспортном коридоре "Север — Юг", который может связать порты Северного Ледовитого океана с Индийским. "Если в Азербайджане все будет в порядке, то весь этот маршрут можно будет проделать поездами без перевалок", — отметил Вассерман.Однако Запад видит в этом угрозу своему доминированию. "Любой торговый путь по суше – это прямая угроза англосаксонскому могуществу", — подчеркнул публицист. По мнению эксперта, Баку, возможно, демонстрирует антироссийские шаги лишь в тех сферах, где это не подрывает экономические связи с Москвой.Но если пропаганда возымеет эффект, последствия будут тяжелыми. "Для Азербайджана последствия будут просто катастрофическими", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Англосаксы давят на Азербайджан со страшной силой, чтобы лишить Россию пути в Индию" на сайте Украина.ру.О том, почему почему Азербайджан именно сейчас пошел на открытую конфронтацию с Россией — в материале "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250702/baku-chto-s-litsom-ukrainskiy-sled-v-rossiysko-azerbaydzhanskom-konflikte-1064544244.html
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азербайджан, россия, запад, анатолий вассерман, ростислав ищенко, украина.ру, север, геополитика, новости, торговля
Азербайджан, Россия, Запад, Анатолий Вассерман, Ростислав Ищенко, Украина.ру, север, геополитика, Новости, торговля

Азербайджан на крючке: как Запад шантажом вынуждает Баку разорвать союз с Россией

23:00 07.07.2025
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанкСитуация в Баку
Ситуация в Баку - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Sputnik
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Азербайджан оказался в центре геополитической борьбы за контроль над ключевыми торговыми маршрутами, и давление на Баку со стороны Запада усиливается с каждым днем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
По словам эксперта, Азербайджан — критически важное звено в транспортном коридоре "Север — Юг", который может связать порты Северного Ледовитого океана с Индийским. "Если в Азербайджане все будет в порядке, то весь этот маршрут можно будет проделать поездами без перевалок", — отметил Вассерман.
Однако Запад видит в этом угрозу своему доминированию. "Любой торговый путь по суше – это прямая угроза англосаксонскому могуществу", — подчеркнул публицист. По мнению эксперта, Баку, возможно, демонстрирует антироссийские шаги лишь в тех сферах, где это не подрывает экономические связи с Москвой.
Но если пропаганда возымеет эффект, последствия будут тяжелыми. "Для Азербайджана последствия будут просто катастрофическими", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Англосаксы давят на Азербайджан со страшной силой, чтобы лишить Россию пути в Индию" на сайте Украина.ру.
О том, почему почему Азербайджан именно сейчас пошел на открытую конфронтацию с Россией — в материале "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 02.07.2025
2 июля, 02:55
"Баку, что с лицом?" Украинский след в российско-азербайджанском конфликтеРоссийско-азербайджанские отношения переживают стремительную деградацию, причём динамика ухудшения прослеживается буквально по часам, что заставляет глубоко анализировать корни и механизмы этого кризиса.
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23:00Азербайджан на крючке: как Запад шантажом вынуждает Баку разорвать союз с Россией
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