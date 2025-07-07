https://ukraina.ru/20250707/azerbaydzhan-na-kryuchke-kak-zapad-shantazhom-vynuzhdaet-baku-razorvat-soyuz-s-rossiey-1064844958.html
Азербайджан на крючке: как Запад шантажом вынуждает Баку разорвать союз с Россией
Азербайджан на крючке: как Запад шантажом вынуждает Баку разорвать союз с Россией - 07.07.2025 Украина.ру
Азербайджан на крючке: как Запад шантажом вынуждает Баку разорвать союз с Россией
Азербайджан оказался в центре геополитической борьбы за контроль над ключевыми торговыми маршрутами, и давление на Баку со стороны Запада усиливается с каждым днем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
2025-07-07T23:00
2025-07-07T23:00
2025-07-07T23:00
азербайджан
россия
запад
анатолий вассерман
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север
геополитика
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По словам эксперта, Азербайджан — критически важное звено в транспортном коридоре "Север — Юг", который может связать порты Северного Ледовитого океана с Индийским. "Если в Азербайджане все будет в порядке, то весь этот маршрут можно будет проделать поездами без перевалок", — отметил Вассерман.Однако Запад видит в этом угрозу своему доминированию. "Любой торговый путь по суше – это прямая угроза англосаксонскому могуществу", — подчеркнул публицист. По мнению эксперта, Баку, возможно, демонстрирует антироссийские шаги лишь в тех сферах, где это не подрывает экономические связи с Москвой.Но если пропаганда возымеет эффект, последствия будут тяжелыми. "Для Азербайджана последствия будут просто катастрофическими", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Англосаксы давят на Азербайджан со страшной силой, чтобы лишить Россию пути в Индию" на сайте Украина.ру.О том, почему почему Азербайджан именно сейчас пошел на открытую конфронтацию с Россией — в материале "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250702/baku-chto-s-litsom-ukrainskiy-sled-v-rossiysko-azerbaydzhanskom-konflikte-1064544244.html
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азербайджан, россия, запад, анатолий вассерман, ростислав ищенко, украина.ру, север, геополитика, новости, торговля
Азербайджан, Россия, Запад, Анатолий Вассерман, Ростислав Ищенко, Украина.ру, север, геополитика, Новости, торговля
Азербайджан на крючке: как Запад шантажом вынуждает Баку разорвать союз с Россией
Азербайджан оказался в центре геополитической борьбы за контроль над ключевыми торговыми маршрутами, и давление на Баку со стороны Запада усиливается с каждым днем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман