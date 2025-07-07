https://ukraina.ru/20250707/1064809009.html

Вадим Трухачев: Пока Рютте обрабатывает Трампа насчет Украины, Турция и Британия проникают на Кавказ

Вадим Трухачев: Пока Рютте обрабатывает Трампа насчет Украины, Турция и Британия проникают на Кавказ - 07.07.2025 Украина.ру

Вадим Трухачев: Пока Рютте обрабатывает Трампа насчет Украины, Турция и Британия проникают на Кавказ

На Западе есть теория управления конфликтами, когда обе стороны конфликта используются для того, чтобы войти в регион и выбросить оттуда конкурента. К сожалению, с помощью практического применения этой теории, Запад почти полностью смог выдавить Россию из Закавказья, считает политолог, эксперт во Восточной Европе Вадим Трухачев

2025-07-07T20:00

2025-07-07T20:00

2025-07-07T20:00

интервью

азербайджан

россия

украина

дональд трамп

александр вучич

рютте

ес

нато

закавказье

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Вадим, Белый дом подтвердил приостановку военной помощи киевскому режиму. Украина и Европа в шоке. А стоит ли нам этому радоваться?- Украину я даже не хочу обсуждать, потому что она занимается позерством и игрой на публику. А в Европе никакого шока я не вижу. Европейцы во главе с генсеком НАТО Рютте планомерно обрабатывают администрацию Трампа, чтобы она вернулась на "правильный курс" в отношении России. Да, это неприятно. Да, европейцам придется взять на себя больше расходов по содержанию Украины. Да, им пришлось создать "коалицию дронов", в которую вошли 20 стран, включая Турцию. Но, повторюсь, никакого шока у европейцев я не вижу. Тут все было предсказуемо.- На этом фоне состоялся шестой телефонный разговор между Путиным и Трампом. Трамп рассчитывал, что если он выполнит хотя бы часть российских требований по прекращению военных поставок Украине, то мы пойдем на более серьезные уступки?- Сложно сказать. Когда происходят переговоры подобного уровня, обо всем интересном и содержательном, что в них было, мы узнаем значительно позже.Кстати, до этого был разговор Макрона с Путиным. Макрон позвонил впервые за три года. Французский президент пытается вытеснить Рютте с пьедестала самого влиятельного политика Европы. Пока у него это не получается. Тем не менее, внимание самим фактом разговора с Путиным он к себе привлек.По поводу содержательной части этой беседы пока тоже трудно судить. Пока, говоря дипломатическим языком, стороны зафиксировали разногласия.- Белоруссию посетил спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог. Одним из итогов этого визита стало освобождение ряда заключённых, осуждённых по экстремистским статьям, в том числе Сергея Тихановского, который сразу же после этого стал выступать с громкими заявлениями о борьбе с Лукашенко. Что вы обо всем этом думаете?- В окружении Лукашенко есть системные либералы-западники, которые выступают за то, чтобы Белоруссия ориентировалась на Евросоюз, Польшу и Чехию. Не могу сказать, что они укрепили свое положение, но периодически они о себе напоминают.Видимо, они рассчитывают на то, чтобы добавить Белоруссии элементов многовекторности, которую она проводила с 2015 по 2020 годы: не класть все яйца в российскую корзину и попробовать за счет освобождения Тихановского добиться смягчения санкций и упрощения правил въезда белорусских граждан в Польшу.Сюда также можно добавить Китай, с которым Лукашенко давно ведет самостоятельную игру.Что касается Тихановского, то ничего интересного он не сказал, потому что за эти пять лет оторвался от реальности.- Каким вы видите политическое будущее Сербии, учитывая попытку Майдана против Вучича на фоне его заявлений, что Белград не поставляет оружие Украине? Можно ли говорить о расколе в сербском обществе?- Раскол в сербском обществе касается вопросов внутренней политики. Недовольство Вучичем связано с тем, что в Сербии плохо работают социальные лифты, когда почти невозможно ничего добиться без сотрудничества с правящими партиями. К тому же, Вучич уже долго находится во власти и как премьер, и как президент. То есть сыграл накопительный эффект.Что касается внешней политики, то большинство сербов поддерживают сидение Вучича на нескольких стульях, потому что с точки зрения географии возможности Сербии ограничены. Россия ей на помощь не придет, потому что страна зажата со всех сторон государствами Евросоюза и НАТО.Полтора из шести миллионов трудоспособного населения Сербии работают в странах западной Европы, а Россия им альтернативы предложить не может. При этом главный экономический партнер Сербии за пределами Европы – Китай. А Китай к ней требования не поставлять Украине оружие не предъявляет. Тем более, китайское военно-техническое оборудование так или иначе на Украине появляется.Я уже говорил, что Сербия вызывает огромный интерес такая страна как Чехия. Прага работает с Белградом по славянской линии. Выступая в роли адвоката Сербии перед Евросоюзом и НАТО, чехи требуют в качестве оплаты за свои услуги поставку снарядов (Чехия – главный сборщик снарядов для ВСУ по линии НАТО и Евросоюзу). И деваться сербам некуда.То есть Сербия в этих условиях действует так, как ей это позволяют обстоятельства. Нравится нам это или нет, но сделать мы с этим ничего не можем.- Давайте разберем еще одни сложные отношения – российско-азербайджанские. На ваш взгляд, кто настраивает Баку против Москвы?- Ухудшение российско-азербайджанских отношений происходит уже полгода.Сначала после крушения самолета над Каспием Алиев демонстративно встретился с Зеленским. Потом в Азербайджане с почестями хоронили земляков, которые погибли, воюя на стороне Украины. Потом дважды посадили политологов на 12-14 лет за то, что они освещали СВО с российской позиции. Потом снесли памятник героям Великой Отечественной войны в Гяндже. А теперь закрыли редакцию "Спутника".Более того, если мы посмотрим социологические опросы в Азербайджане, то увидим, что в некоторых странах Европы к России относятся лучше, чем в республике.При этом Азербайджан считает себя ближайшим союзником Турции – страны НАТО, с которой у нас полно противоречий в Средней Азии, на Ближнем Востоке и на Балканах.И сейчас Азербайджан рассуждает примерно так: "Россия на Кавказе – это уходящая натура. И поскольку мы союзничаем с Турцией как страной НАТО, то надо выслужиться перед всем Западом. Перед Британией, которая контролирует основную часть нефтедобычи в Баку. Перед Италией, которая является основным покупателем азербайджанской нефти и газа. Перед Норвегией, которая, хотя и конкурент нам, но норвежские компании участвуют в добыче бакинской нефти".То есть Азербайджан серьезно зависит от Евросоюза в плане энергетики.К сожалению, в России возникло превратное представление о том, что Азербайджан находится в нашей орбите влияния только потому, что у нас проживает большая азербайджанская диаспора, которая контролирует значительную часть российской оптово-розничной торговли, и что Алиев до поры до времени делал заявления о дружбе и подписывал ни к чему не обязывающие бумажки. На самом же деле Азербайджан – это проводник турецкого и отчасти британского влияния на юге постсоветского пространства.Я очень рад, что вся эта история всплыла. Надеюсь, мы теперь снимем розовые очки и увидим, что же на самом деле происходит в российско-азербайджанских отношениях.- А от Армении нам чего ожидать?- На Западе есть теория управления конфликтами, когда обе стороны конфликта используются для того, чтобы войти в регион и выбросить оттуда конкурента. К большому сожалению, с помощью практического применения этой теории, Запад, используя Армению и Азербайджан, почти полностью смог выдавить Россию из Закавказья.Азербайджан контролируют Турция и Британия. Армению контролирует Франция. Грузию контролируют непосредственно США и Евросоюз. Несмотря на временные трудности, общий вектор внешней политики Тбилиси не поменялся. Грузины даже дипломатические отношения с Россией не восстановили.Армения взяла курс на Запад. Значительная часть общества поддерживают этот курс. У них есть обида на Россию за то, что мы не впряглись за них так, как они этого хотели. С Россией они хотели бы сохранить исключительно торговые отношения.То есть и Азербайджан, и Армения будут отходить от России еще какое-то время.Если бы мы еще в 2020 году жестче давили на обе стороны, мы могли бы перевезти базы из Гюмри в Карабах, чтобы контролировать и Армению, и Азербайджан. А сейчас база в Гюмри значения не имеет. Россия слишком плотно занята Украиной. Максимум, чем мы сейчас можем ответить, так это ужесточение миграционного режима для граждан Армении и Азербайджана.Хотя, боюсь, это уже просчитали и в Баку, и в Ереване. Ради ухода от России они готовы это потерпеть. Это больше нужно нам, чтобы сюда не ехал криминальный элемент.Также по теме - в интервью Ростислава Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру

https://ukraina.ru/20230306/1044140010.html

https://ukraina.ru/20250705/anatoliy-vasserman-anglosaksy-davyat-na-azerbaydzhan-so-strashnoy-siloy-chtoby-lishit-rossiyu-puti-v-1064702371.html

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Александр Порунов

интервью, азербайджан, россия, украина, дональд трамп, александр вучич, рютте, ес, нато, закавказье, армения, грузия, чехия, белоруссия