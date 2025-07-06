Силы ПВО сбили 39 украинских беспилотников над российскими регионами - МО РФ
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкIV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День второй
Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 6 июля сообщило Минобороны РФ
"В период с 08.30 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в официальном сообщении.
В частности, 21 украинский БПЛА был перехвачен и уничтожен над территорией Брянской области, семь БПЛА – над территорией Орловской области, шесть – над территорией Тульской области.
Ещё по два БПЛА было перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской и Курской областей, и один такой аппарат – над территорией Калужской области.
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