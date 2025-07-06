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Силы ПВО сбили 39 украинских беспилотников над российскими регионами - МО РФ

Силы ПВО сбили 39 украинских беспилотников над российскими регионами - МО РФ - 06.07.2025 Украина.ру

Силы ПВО сбили 39 украинских беспилотников над российскими регионами - МО РФ

Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 6 июля сообщило Минобороны РФ

2025-07-06T14:56

2025-07-06T14:56

2025-07-06T14:56

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"В период с 08.30 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в официальном сообщении. В частности, 21 украинский БПЛА был перехвачен и уничтожен над территорией Брянской области, семь БПЛА – над территорией Орловской области, шесть – над территорией Тульской области.Ещё по два БПЛА было перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской и Курской областей, и один такой аппарат – над территорией Калужской области.Больше новостей дня представлено в обзореУкраина скрыла сбой на АЭС, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 6 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру

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новости, россия, брянская область, орловская область, бпла, пво, сво, минобороны рф