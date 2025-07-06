https://ukraina.ru/20250706/rossiya-ili-obedinnnyy-zapad-u-kogo-vyshe-zapas-prochnosti-i-chto-potom-silakov-ob-ekonomike-voyny-1064768052.html

Россия или объединённый Запад: у кого выше запас прочности и что потом? Силаков об экономике войны

Россия или объединённый Запад: у кого выше запас прочности и что потом? Силаков об экономике войны - 06.07.2025 Украина.ру

Россия или объединённый Запад: у кого выше запас прочности и что потом? Силаков об экономике войны

Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в эфире Украина.ру прокомментировал... Украина.ру, 06.07.2025

2025-07-06T18:21

2025-07-06T18:21

2025-07-06T18:21

видео

россия

запад

иран

дональд трамп

оборона

оборонный бюджет

впк

экономика

сво

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Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в эфире Украина.ру прокомментировал экономическую ситуацию на Западе и в России в условиях боевых действий, а также рассказал об инструментах для укрепления российского финансового сектора: 00:27 - Экономика войны на Западе: кто не выдержит нагрузки и как Трамп сэкономил на Иране? 05:14 - Роль России в процессе деления мира на макрорегионы; 09:40 - Про оборонные расходы России; 13:24 - Можно ли выкупить госдолг и разместить под высокий процент? 15:31 - Об основах для роста российской экономики.

россия

запад

иран

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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видео, россия, запад, иран, дональд трамп, оборона, оборонный бюджет, впк, экономика, сво, видео