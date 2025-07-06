Россия или объединённый Запад: у кого выше запас прочности и что потом? Силаков об экономике войны - 06.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250706/rossiya-ili-obedinnnyy-zapad-u-kogo-vyshe-zapas-prochnosti-i-chto-potom-silakov-ob-ekonomike-voyny-1064768052.html
Россия или объединённый Запад: у кого выше запас прочности и что потом? Силаков об экономике войны
Россия или объединённый Запад: у кого выше запас прочности и что потом? Силаков об экономике войны - 06.07.2025 Украина.ру
Россия или объединённый Запад: у кого выше запас прочности и что потом? Силаков об экономике войны
Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в эфире Украина.ру прокомментировал... Украина.ру, 06.07.2025
2025-07-06T18:21
2025-07-06T18:21
видео
россия
запад
иран
дональд трамп
оборона
оборонный бюджет
впк
экономика
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/06/1064768163_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_95d9ac8d05621d2bb9ffbbe5daffccd1.jpg.webp
Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в эфире Украина.ру прокомментировал экономическую ситуацию на Западе и в России в условиях боевых действий, а также рассказал об инструментах для укрепления российского финансового сектора: 00:27 - Экономика войны на Западе: кто не выдержит нагрузки и как Трамп сэкономил на Иране? 05:14 - Роль России в процессе деления мира на макрорегионы; 09:40 - Про оборонные расходы России; 13:24 - Можно ли выкупить госдолг и разместить под высокий процент? 15:31 - Об основах для роста российской экономики.
россия
запад
иран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/06/1064768163_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d369e0f636c4336bcd876927d615e71d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, запад, иран, дональд трамп, оборона, оборонный бюджет, впк, экономика, сво, видео
Видео, Россия, Запад, Иран, Дональд Трамп, оборона, оборонный бюджет, ВПК, экономика, СВО

Россия или объединённый Запад: у кого выше запас прочности и что потом? Силаков об экономике войны

18:21 06.07.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в эфире Украина.ру прокомментировал экономическую ситуацию на Западе и в России в условиях боевых действий, а также рассказал об инструментах для укрепления российского финансового сектора:
00:27 - Экономика войны на Западе: кто не выдержит нагрузки и как Трамп сэкономил на Иране?
05:14 - Роль России в процессе деления мира на макрорегионы;
09:40 - Про оборонные расходы России;
13:24 - Можно ли выкупить госдолг и разместить под высокий процент?
15:31 - Об основах для роста российской экономики.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияЗападИранДональд Трампоборонаоборонный бюджетВПКэкономикаСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:21Россия или объединённый Запад: у кого выше запас прочности и что потом? Силаков об экономике войны
18:00В киевском районе Троещина слышали взрыв и наблюдают сильный пожар
18:00Всё для победы. Итоги 6 июля
18:00Боец с позывным "Сталин" ответил, почему СВО длится так долго 0:38
17:52Армия России на Новопавловском направлении освободила населённый пункт Толстой
17:48Типичный русофоб поневоле. Незаметные лица безликого главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля
17:44Владимир Путин наградил лауреатов премии "Всё для Победы!"
17:41Мэр Киева Кличко заявил, что взрыв и пожар на левом берегу города не имеют отношения к ТЭЦ-6
17:28Временные ограничения для воздушных судов введены в аэропорту Пулково - Росавиация
17:20Китай намерен продемонстрировать силу. Пока только на параде в Пекине 3 сентября
17:16ВСУ уничтожили поликлинику в Новой Каховке
17:09Армия России на Северском направлении ведёт бои в селе Серебрянка
16:46Электроснабжение северо-западной части Запорожской области восстановлено - Балицкий
16:43% Временные ограничения введены в аэропорту Кирова, сообщили в Росавиации
16:42Перехвачены и уничтожены ещё три вражеских дрона над Смоленской областью - губернатор
16:39Дважды Герою России Михаилу Гудкову в Курске поставят памятник
16:29В Радьковке севернее Купянска в Харьковской области завершается зачистка
16:18Обстановка на границе Курской области: ВСУ пытаются прорваться
16:13Россияне — колоссальная несокрушимая сила в своей правоте и единстве: важные заявления Путина
16:08В Ровненской области сотрудника ТЦК ударили доской по голове во время попытки проверки документов
Лента новостейМолния