https://ukraina.ru/20250706/rossiya-ili-obedinnnyy-zapad-u-kogo-vyshe-zapas-prochnosti-i-chto-potom-silakov-ob-ekonomike-voyny-1064768052.html
Россия или объединённый Запад: у кого выше запас прочности и что потом? Силаков об экономике войны
Россия или объединённый Запад: у кого выше запас прочности и что потом? Силаков об экономике войны - 06.07.2025 Украина.ру
Россия или объединённый Запад: у кого выше запас прочности и что потом? Силаков об экономике войны
Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в эфире Украина.ру прокомментировал... Украина.ру, 06.07.2025
2025-07-06T18:21
2025-07-06T18:21
2025-07-06T18:21
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россия
запад
иран
дональд трамп
оборона
оборонный бюджет
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сво
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Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в эфире Украина.ру прокомментировал экономическую ситуацию на Западе и в России в условиях боевых действий, а также рассказал об инструментах для укрепления российского финансового сектора: 00:27 - Экономика войны на Западе: кто не выдержит нагрузки и как Трамп сэкономил на Иране? 05:14 - Роль России в процессе деления мира на макрорегионы; 09:40 - Про оборонные расходы России; 13:24 - Можно ли выкупить госдолг и разместить под высокий процент? 15:31 - Об основах для роста российской экономики.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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видео, россия, запад, иран, дональд трамп, оборона, оборонный бюджет, впк, экономика, сво, видео
Видео, Россия, Запад, Иран, Дональд Трамп, оборона, оборонный бюджет, ВПК, экономика, СВО
Россия или объединённый Запад: у кого выше запас прочности и что потом? Силаков об экономике войны
Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в эфире Украина.ру прокомментировал экономическую ситуацию на Западе и в России в условиях боевых действий, а также рассказал об инструментах для укрепления российского финансового сектора:
00:27 - Экономика войны на Западе: кто не выдержит нагрузки и как Трамп сэкономил на Иране?
05:14 - Роль России в процессе деления мира на макрорегионы;
09:40 - Про оборонные расходы России;
13:24 - Можно ли выкупить госдолг и разместить под высокий процент?
15:31 - Об основах для роста российской экономики.