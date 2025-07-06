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Генсек НАТО уверен, что Китай из-за Тайваня может попросить Россию напасть на альянс
Генсек НАТО уверен, что Китай из-за Тайваня может попросить Россию напасть на альянс - 06.07.2025 Украина.ру
Генсек НАТО уверен, что Китай из-за Тайваня может попросить Россию напасть на альянс
Официальный Пекин может уговорить Россию напасть на военно-политический блок НАТО. Об этом в опубликованном 5 июля интервью газете The New York заявил генсек альянса Марк Рютте
2025-07-06T14:26
2025-07-06T14:26
2025-07-06T14:26
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Китай может просить Россию атаковать территорию НАТО в ситуации, когда Пекин решит напасть на Тайвань, уверен Рютте.По мнению генсека альянса, мотив официального Пекина в том, чтобы отвлечь европейских членов НАТО от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе."Если Китай решится применить силу в отношении Тайваня, то лидер КНР Си Цзиньпин может попросить президента России Владимира Путина отвлечь европейцев от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, напав на территорию НАТО", - пояснил Рютте.Генсек НАТО убеждён в том, что вероятность такого развития событий растёт. В этой связи Рютте призвал к коллективному сдерживанию России и более активной работе альянса со странами Индо-Тихоокеанского региона, в том числе в оборонной сфере."Перед нами огромный геополитический вызов. И это прежде всего Россия, которая восстанавливается со скоростью, не имеющей себе равных в недавней истории. Сейчас они производят в три раза больше боеприпасов за три месяца, чем все члены НАТО за год", - обратил внимание генсек альянса.Ранее в новостях: Невиданные темпы и скорость: мощь российского ВПК привела генсека НАТО в ужас Больше новостей дня представлено в обзоре Украина скрыла сбой на АЭС, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 6 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру
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новости, россия, китай, тайвань, рютте, си цзиньпин, владимир путин, нато, впк, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, Китай, Тайвань, Рютте, Си Цзиньпин, Владимир Путин, НАТО, ВПК, международные отношения, Международная политика
Генсек НАТО уверен, что Китай из-за Тайваня может попросить Россию напасть на альянс
Официальный Пекин может уговорить Россию напасть на военно-политический блок НАТО. Об этом в опубликованном 5 июля интервью газете The New York заявил генсек альянса Марк Рютте
Китай может просить Россию атаковать территорию НАТО в ситуации, когда Пекин решит напасть на Тайвань, уверен Рютте.
По мнению генсека альянса, мотив официального Пекина в том, чтобы отвлечь европейских членов НАТО от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Если Китай решится применить силу в отношении Тайваня, то лидер КНР Си Цзиньпин может попросить президента России Владимира Путина отвлечь европейцев от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, напав на территорию НАТО", - пояснил Рютте.
Генсек НАТО убеждён в том, что вероятность такого развития событий растёт. В этой связи Рютте призвал к коллективному сдерживанию России и более активной работе альянса со странами Индо-Тихоокеанского региона, в том числе в оборонной сфере.
"Перед нами огромный геополитический вызов. И это прежде всего Россия, которая восстанавливается со скоростью, не имеющей себе равных в недавней истории. Сейчас они производят в три раза больше боеприпасов за три месяца, чем все члены НАТО за год", - обратил внимание генсек альянса.
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