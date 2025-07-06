https://ukraina.ru/20250706/arkhangel-i-malykha-rasskazali-kak-provodyatsya-ispytaniya-nashego-drona-rakety-1064695440.html
"Архангел" и "Малыха" рассказали, как проводятся испытания нашего дрона-ракеты
"Архангел" и "Малыха" рассказали, как проводятся испытания нашего дрона-ракеты - 06.07.2025 Украина.ру
"Архангел" и "Малыха" рассказали, как проводятся испытания нашего дрона-ракеты
"Мы начали не с Москвы, а с фронта", - "Архангел" и "Малыха" рассказали, как проводятся испытания дрона-ракеты перед запуском серийного производства.
2025-07-06T00:00
2025-07-06T00:00
2025-07-06T00:00
сво
вс рф
дроны
в десятку
видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко. "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, сколько весит вооружение, которое несет женщина-боец.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/04/1064695222_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_345e63d118a63b7609dcc1d76ca22749.jpg.webp
"Архангел" и "Малыха" рассказали, как проводятся испытания дрона-ракеты
"Архангел" и "Малыха" рассказали, как проводятся испытания дрона-ракеты
2025-07-06T00:00
true
PT0M35S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, дроны, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, дроны, В десятку, Видео
"Архангел" и "Малыха" рассказали, как проводятся испытания нашего дрона-ракеты
"Мы начали не с Москвы, а с фронта", - "Архангел" и "Малыха" рассказали, как проводятся испытания дрона-ракеты перед запуском серийного производства.
2025-07-06T00:00
true
PT0M35S
"Архангел" и "Малыха" рассказали, как проводятся испытания нашего дрона-ракеты
"Мы начали не с Москвы, а с фронта", - "Архангел" и "Малыха" рассказали, как проводятся испытания дрона-ракеты перед запуском серийного производства.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.