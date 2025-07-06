"Архангел" и "Малыха" рассказали, как проводятся испытания нашего дрона-ракеты - 06.07.2025 Украина.ру
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"Архангел" и "Малыха" рассказали, как проводятся испытания нашего дрона-ракеты
"Архангел" и "Малыха" рассказали, как проводятся испытания нашего дрона-ракеты - 06.07.2025 Украина.ру
"Архангел" и "Малыха" рассказали, как проводятся испытания нашего дрона-ракеты
"Мы начали не с Москвы, а с фронта", - "Архангел" и "Малыха" рассказали, как проводятся испытания дрона-ракеты перед запуском серийного производства.
2025-07-06T00:00
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сво
вс рф
дроны
в десятку
видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко. "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, сколько весит вооружение, которое несет женщина-боец.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Архангел" и "Малыха" рассказали, как проводятся испытания дрона-ракеты
"Архангел" и "Малыха" рассказали, как проводятся испытания дрона-ракеты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, вс рф, дроны, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, дроны, В десятку, Видео
"Архангел" и "Малыха" рассказали, как проводятся испытания нашего дрона-ракеты
"Мы начали не с Москвы, а с фронта", - "Архангел" и "Малыха" рассказали, как проводятся испытания дрона-ракеты перед запуском серийного производства.
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"Архангел" и "Малыха" рассказали, как проводятся испытания нашего дрона-ракеты

00:00 06.07.2025
 
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"Мы начали не с Москвы, а с фронта", - "Архангел" и "Малыха" рассказали, как проводятся испытания дрона-ракеты перед запуском серийного производства.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, сколько весит вооружение, которое несет женщина-боец.
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00:00"Архангел" и "Малыха" рассказали, как проводятся испытания нашего дрона-ракеты 0:35
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