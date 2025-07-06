https://ukraina.ru/20250706/arkhangel-i-malykha-rasskazali-kak-provodyatsya-ispytaniya-nashego-drona-rakety-1064695440.html

"Архангел" и "Малыха" рассказали, как проводятся испытания нашего дрона-ракеты

"Архангел" и "Малыха" рассказали, как проводятся испытания нашего дрона-ракеты - 06.07.2025 Украина.ру

"Архангел" и "Малыха" рассказали, как проводятся испытания нашего дрона-ракеты

"Мы начали не с Москвы, а с фронта", - "Архангел" и "Малыха" рассказали, как проводятся испытания дрона-ракеты перед запуском серийного производства.

2025-07-06T00:00

2025-07-06T00:00

2025-07-06T00:00

сво

вс рф

дроны

в десятку

видео

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко. "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, сколько весит вооружение, которое несет женщина-боец.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

"Архангел" и "Малыха" рассказали, как проводятся испытания дрона-ракеты "Архангел" и "Малыха" рассказали, как проводятся испытания дрона-ракеты 2025-07-06T00:00 true PT0M35S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, дроны, в десятку, видео, видео