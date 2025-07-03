https://ukraina.ru/20250703/belka-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy-rasskazala-o-tom-kak-popala-na-svo-1064570201.html

"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о том, как попала на СВО

"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о том, как попала на СВО - 03.07.2025 Украина.ру

"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о том, как попала на СВО

"Когда началась война, я стала волонтером, и мы с мамой выпекали хлеб солдатам", - поделилась с нашим изданием "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат". Она также рассказала, почему взяла такой позывной.

2025-07-03T20:00

2025-07-03T20:00

2025-07-03T20:00

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.

2025

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"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о том, как попала на СВО и почему взяла такой позывной

"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о том, как попала на СВО и почему взяла такой позывной

2025-07-03T20:00

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