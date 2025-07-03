"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о том, как попала на СВО - 03.07.2025 Украина.ру
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"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о том, как попала на СВО
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о том, как попала на СВО - 03.07.2025 Украина.ру
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о том, как попала на СВО
"Когда началась война, я стала волонтером, и мы с мамой выпекали хлеб солдатам", - поделилась с нашим изданием "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат". Она также рассказала, почему взяла такой позывной.
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
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Украина.ру
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о том, как попала на СВО и почему взяла такой позывной
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о том, как попала на СВО и почему взяла такой позывной
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, вс рф, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, В десятку, Видео
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о том, как попала на СВО
"Когда началась война, я стала волонтером, и мы с мамой выпекали хлеб солдатам", - поделилась с нашим изданием "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат". Она также рассказала, почему взяла такой позывной.
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"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о том, как попала на СВО

20:00 03.07.2025
 
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"Когда началась война, я стала волонтером, и мы с мамой выпекали хлеб солдатам", - поделилась с нашим изданием "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат". Она также рассказала, почему взяла такой позывной.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
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