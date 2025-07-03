https://ukraina.ru/20250703/belka-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy-rasskazala-o-tom-kak-popala-na-svo-1064570201.html
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о том, как попала на СВО
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о том, как попала на СВО - 03.07.2025 Украина.ру
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о том, как попала на СВО
"Когда началась война, я стала волонтером, и мы с мамой выпекали хлеб солдатам", - поделилась с нашим изданием "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат". Она также рассказала, почему взяла такой позывной.
2025-07-03T20:00
2025-07-03T20:00
2025-07-03T20:00
сво
вс рф
в десятку
видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064570080_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_454130941be7e4af240985f1b6dbfa7d.jpg.webp
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о том, как попала на СВО и почему взяла такой позывной
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о том, как попала на СВО и почему взяла такой позывной
2025-07-03T20:00
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PT2M25S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, В десятку, Видео
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о том, как попала на СВО
"Когда началась война, я стала волонтером, и мы с мамой выпекали хлеб солдатам", - поделилась с нашим изданием "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат". Она также рассказала, почему взяла такой позывной.
2025-07-03T20:00
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PT2M25S
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о том, как попала на СВО
"Когда началась война, я стала волонтером, и мы с мамой выпекали хлеб солдатам", - поделилась с нашим изданием "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат". Она также рассказала, почему взяла такой позывной.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.