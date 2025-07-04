https://ukraina.ru/20250704/belka-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy-rasskazala-o-pervykh-obstrelakh-i-o-tom-chto-ot-nikh-spasaet-1064603445.html

"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о первых обстрелах и о том, что от них спасает

"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о первых обстрелах и о том, что от них спасает - 04.07.2025 Украина.ру

"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о первых обстрелах и о том, что от них спасает

"Когда я на боевых задачах, когда обстрелы, прилеты рядом, я даже не дрогну, потому что уже есть привычка", - поделилась с нашим изданием "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат". Она также рассказала, что спасает во время прилётов

2025-07-04T06:00

2025-07-04T06:00

2025-07-04T06:00

сво

вс рф

в десятку

видео

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Дроны на оптоволокне или FPV? "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что проще в работе.

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о первых обстрелах и о том, что спасает во время прилётов "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о первых обстрелах и о том, что спасает во время прилётов 2025-07-04T06:00 true PT2M04S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, в десятку, видео, видео