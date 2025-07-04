"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о первых обстрелах и о том, что от них спасает - 04.07.2025 Украина.ру
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"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о первых обстрелах и о том, что от них спасает
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о первых обстрелах и о том, что от них спасает - 04.07.2025 Украина.ру
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о первых обстрелах и о том, что от них спасает
"Когда я на боевых задачах, когда обстрелы, прилеты рядом, я даже не дрогну, потому что уже есть привычка", - поделилась с нашим изданием "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат". Она также рассказала, что спасает во время прилётов
2025-07-04T06:00
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вс рф
в десятку
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Дроны на оптоволокне или FPV? "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что проще в работе.
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о первых обстрелах и о том, что спасает во время прилётов
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сво, вс рф, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, В десятку, Видео
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о первых обстрелах и о том, что от них спасает
"Когда я на боевых задачах, когда обстрелы, прилеты рядом, я даже не дрогну, потому что уже есть привычка", - поделилась с нашим изданием "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат". Она также рассказала, что спасает во время прилётов
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"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о первых обстрелах и о том, что от них спасает

06:00 04.07.2025
 
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"Когда я на боевых задачах, когда обстрелы, прилеты рядом, я даже не дрогну, потому что уже есть привычка", - поделилась с нашим изданием "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат". Она также рассказала, что спасает во время прилётов
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Дроны на оптоволокне или FPV? "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что проще в работе.
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