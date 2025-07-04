https://ukraina.ru/20250704/belka-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy-rasskazala-o-pervykh-obstrelakh-i-o-tom-chto-ot-nikh-spasaet-1064603445.html
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о первых обстрелах и о том, что от них спасает
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о первых обстрелах и о том, что от них спасает - 04.07.2025 Украина.ру
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о первых обстрелах и о том, что от них спасает
"Когда я на боевых задачах, когда обстрелы, прилеты рядом, я даже не дрогну, потому что уже есть привычка", - поделилась с нашим изданием "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат". Она также рассказала, что спасает во время прилётов
2025-07-04T06:00
2025-07-04T06:00
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вс рф
в десятку
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Дроны на оптоволокне или FPV? "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что проще в работе.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/03/1064603324_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cec03338c49cc5365c45d91403fbe54d.jpg
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о первых обстрелах и о том, что спасает во время прилётов
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о первых обстрелах и о том, что спасает во время прилётов
2025-07-04T06:00
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PT2M04S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, В десятку, Видео
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о первых обстрелах и о том, что от них спасает
"Когда я на боевых задачах, когда обстрелы, прилеты рядом, я даже не дрогну, потому что уже есть привычка", - поделилась с нашим изданием "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат". Она также рассказала, что спасает во время прилётов
2025-07-04T06:00
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PT2M04S
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о первых обстрелах и о том, что от них спасает
"Когда я на боевых задачах, когда обстрелы, прилеты рядом, я даже не дрогну, потому что уже есть привычка", - поделилась с нашим изданием "Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат". Она также рассказала, что спасает во время прилётов
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.