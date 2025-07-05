255 лет Чесменскому триумфу. Как победа в Средиземном море обезопасила Причерноморье
5 июля 1770 года между островом Хиос и западной оконечностью Анатолии началось величайшее сражение в истории Русского военного флота, получившее по месту своего завершения наименование Чесменской битвы. Несмотря на удалённость этих мест о Северного Причерноморья Чесменская виктория сильно повлияла на его судьбу
Основным итогом того сражения стала потеря Османской империей основной части своего Средиземноморского флота: 16 линкоров, 6 фрегатов и более 30 судов других классов. Причём, русские силы, противостоявшие туркам, включали лишь 9 линейных кораблей, 3 фрегата, 1 бомбардирский корабль и мелкие суда сопровождения.
Победа была одержана моряками-балтийцами. В ноябре 1768 года в условиях начавшейся войны с турками императрица Екатерина II "благоволила объявить своё соизволение" направить с Балтики экспедицию к средиземноморским берегам Османской империи.
По монаршей директиве корабли Балтфлота обогнули Европу, захватили острова греческого Архипелага и оттянули туда значительную часть турецкой армии с основных театров военных действий в Причерноморье.
Экспедиция началась 29-30 июля 1769 года и поначалу мало кто в европейских столицах верил в её успех. Во многом из-за этого дружественная османам Франция допустила проход российских эскадр у своих берегов.
Первой эскадрой командовал адмирал Григорий Спиридов. 20 октября вслед ей в поход выступила вторая эскадра во главе с контр-адмиралом английского происхождения Джоном Эльфинстоном.
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Великобритания оказывала походу существенную помощь, поскольку была заинтересована в ослаблении французских позиций в Передней Азии.
В феврале 1770 года эскадра Спиридова достигла полуострова Пелопоннес – Мореи, как его тогда называли. У местечка Бердона был высажен десант, который совместно с греческими повстанцами атаковал османские войска.
Наиболее успешным эпизодом действий русской экспедиции в Морее весной 1770 года стало взятие города Наварина. Из-за большой и удобной бухты он планировался в качестве основной базы российского флота на юге Балкан.
Однако неожиданно скромный масштаб антитурецкого восстания в материковой Греции этот успех развить не позволил. Под натиском перешедших в наступление османских войск россияне были вынуждены оставить Морею.
Тем не менее позитивное воздействие на общий ход войны те события оказали. Весной – в начале лета 1770 года для генерального сражения с армией Петра Румянцева турки концентрировали свои силы на Нижнем Дунае. Десятки тысяч османских войск тогда не смогли двинуться в Бессарабию, поскольку участвовала в боевых действиях на Пелопоннесе.
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В начале июня обе русские эскадры объединились под общим командованием прибывшего через Италию вдохновителя экспедиции графа Алексея Орлова (кстати – кавалерийского генерала, не имевшего прямого отношения к флоту). Он принял решение перенести боевые действия в Эгейское море.
4 июля у острова Хиоса был обнаружен стоявший на якоре османский флот. Как потом оказалось, командовал им не кто-нибудь, а сам капудан-паша (командующий ВМФ Блистательной Порты) Хусамеддин Ибрагим-паша.
По настоянию Спиридова Орлов принял решение атаковать его утром следующего дня. Рапортуя впоследствии в Петербург об этом бое командующий писал: "Все корабли с великой храбростью атаковали неприятеля, все с великим тщением исполняли свою должность, но корабль адмирала "Святой Евстафий" превзошёл все прочие..."
Отмеченный Орловым флагманский линкор шёл впереди кильватерной колонны, навязал абордажную схватку турецкому флагману "Реал-Мустафе". В разгар боя мачта османского корабля загорелась и упала на "Евстафия", из-за чего на последнем произошёл взрыв.
Главный корабль османского флота погиб в огне, другие же его корабли снялись с якоря и укрылись в Чесменской бухте. Спиридов перенёс свой флаг на корабль "Три святителя" и 6 июля повёл обстрел скучившегося в гавани вражеского флота. Тем временем шла подготовка брандеров для решительной атаки на османов.
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В ночь на 7 июля группа российских кораблей вошла в бухту и открыла сильный огонь по противнику. В одной из линий построения османского флота вспыхнул пожар. Вскоре брандеры создали новые очаги возгораний.
Боевой строй турецкого флота был нарушен и к середине дня он перестал существовать. Его потери в живой силе оцениваются в более чем 10 тысяч человек. Трофеями русских стали 1 линкор и 5 галер.
Завоевав господство в Восточном Средиземноморье русский флот создал свою базу на греческом острове Парос, попытался блокировать Дарданеллы, начал крейсерство в акватории греческого Архипелага и на турецких морских коммуникациях. Это нарушило сообщение Константинополя со многими провинциями Османской империи.
Между тем 1 августа 1770 года Турция испытала новый разгром, но уже в сухопутной битве. При Кагуле была разбита 150-тысячная армия во главе с великим визирем.
Французский агент Франц Тотт так описывает настроения, охватившие Порту:
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"Падишах в живейшей тревоге, министры удручены, народ в отчаянии, столица в страхе перед голодом и нашествием. Таково настоящее положение империи, которая за один месяц перед тем считала себя столь грозной".
Тот же источник сообщал об экстренных мерах укрепления османской столицы на средиземноморском направлении. Необходимо было усиливать артиллерию и флот на случай возможного прорыва российских кораблей. Значительные наступательные действия в Черноморском бассейне в 1770-71 годах Турция совершать, соответственно, не могла.
Как отмечает кандидат исторических наук, военный историк Алексей Лебедев, турки вынуждены были перебросить часть сил с Дуная и сконцентрировать в Константинополе весь оставшийся флот. После Чесменского разгрома в строю у них оставалось 9 линкоров.
Экспедиция османов к Азову и Таганрогу, предпринятая в 1769-м, на следующий год продолжения не получила. Как сообщал главе Военной коллегии командующий Азовской флотилией Алексей Сенявин, прибывший в апреле к Еникале вражеский отряд из 4-х больших и 2-х малых галер, до семи десятков мелких судов, летом 1770 года был отозван в Константинополь.
Между тем на Нижнем Дону Российская империя интенсивно создавала Азовскую флотилию и строила для неё базу в Таганроге. В конце 1770 года российское командование приступило к разработке операции по покорению Крыма, в которой важнейшую роль предстояло сыграть кораблям Азовской флотилии.
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Снижение активности турецкого флота позитивно сказалось и на формировании Дунайской флотилии России. Для неё в марте 1771 года на Нижнем Днепре были построены первые речные суда, а вскоре они использовались при удачном штурме крепости Тульча.
Вряд ли эти российские успехи были возможны без радикального ослабления военно-морской мощи Турции, обусловленного итогами Чесменского сражения. Основным же фактором победы России военные историки считают лучшее качеством подготовки экипажей русских кораблей и их командиров.
В тоже время осуществление Архипелагской экспедиции стало возможно благодаря огромной политической воле императрицы и беспрецедентной мобилизации материальных ресурсов. Ведь как справедливо считал Наполеон, деньги – это кровь войны.
Доктор исторических наук Галина Гребенщикова приводит данные, согласно которым в марте 1769 года для подготовки рейда в Средиземное море императрица распорядилась совершить поездку в Амстердам группе вельмож для получения кредита на сумму 7,5 миллионов гульденов.
Но этой очень внушительной суммы оказалось недостаточно, поскольку в октябре 1769 года Екатерина II повелела "учредить негоциацию" с другими голландскими банкирами для получения взаймы миллиона рейхсталеров. В сентябре 1770 года был подписан контракт с генуэзским банкиром маркизом М. Дураццио о предоставлении России займа на сумму 500 тысяч пиастров.
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Тем самым, отправляя свой Балтийский флот к средиземноморским берегам Турции Российская сильно рисковала, но риск оказался оправданным, и выигрышная "архипелагская" ставка позволила перехватить стратегическую инициативу в Русско-турецкой войне 1768-74 годов.
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