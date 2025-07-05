https://ukraina.ru/20250705/255-let-chesmenskomu-triumfu-kak-pobeda-v-sredizemnom-more-obezopasila-prichernomore-1064730463.html

255 лет Чесменскому триумфу. Как победа в Средиземном море обезопасила Причерноморье

255 лет Чесменскому триумфу. Как победа в Средиземном море обезопасила Причерноморье - 05.07.2025 Украина.ру

255 лет Чесменскому триумфу. Как победа в Средиземном море обезопасила Причерноморье

5 июля 1770 года между островом Хиос и западной оконечностью Анатолии началось величайшее сражение в истории Русского военного флота, получившее по месту своего завершения наименование Чесменской битвы. Несмотря на удалённость этих мест о Северного Причерноморья Чесменская виктория сильно повлияла на его судьбу

2025-07-05T16:00

2025-07-05T16:00

2025-07-05T15:47

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Основным итогом того сражения стала потеря Османской империей основной части своего Средиземноморского флота: 16 линкоров, 6 фрегатов и более 30 судов других классов. Причём, русские силы, противостоявшие туркам, включали лишь 9 линейных кораблей, 3 фрегата, 1 бомбардирский корабль и мелкие суда сопровождения.Победа была одержана моряками-балтийцами. В ноябре 1768 года в условиях начавшейся войны с турками императрица Екатерина II "благоволила объявить своё соизволение" направить с Балтики экспедицию к средиземноморским берегам Османской империи.По монаршей директиве корабли Балтфлота обогнули Европу, захватили острова греческого Архипелага и оттянули туда значительную часть турецкой армии с основных театров военных действий в Причерноморье.Экспедиция началась 29-30 июля 1769 года и поначалу мало кто в европейских столицах верил в её успех. Во многом из-за этого дружественная османам Франция допустила проход российских эскадр у своих берегов.Первой эскадрой командовал адмирал Григорий Спиридов. 20 октября вслед ей в поход выступила вторая эскадра во главе с контр-адмиралом английского происхождения Джоном Эльфинстоном.Великобритания оказывала походу существенную помощь, поскольку была заинтересована в ослаблении французских позиций в Передней Азии.В феврале 1770 года эскадра Спиридова достигла полуострова Пелопоннес – Мореи, как его тогда называли. У местечка Бердона был высажен десант, который совместно с греческими повстанцами атаковал османские войска.Наиболее успешным эпизодом действий русской экспедиции в Морее весной 1770 года стало взятие города Наварина. Из-за большой и удобной бухты он планировался в качестве основной базы российского флота на юге Балкан.Однако неожиданно скромный масштаб антитурецкого восстания в материковой Греции этот успех развить не позволил. Под натиском перешедших в наступление османских войск россияне были вынуждены оставить Морею.Тем не менее позитивное воздействие на общий ход войны те события оказали. Весной – в начале лета 1770 года для генерального сражения с армией Петра Румянцева турки концентрировали свои силы на Нижнем Дунае. Десятки тысяч османских войск тогда не смогли двинуться в Бессарабию, поскольку участвовала в боевых действиях на Пелопоннесе.В начале июня обе русские эскадры объединились под общим командованием прибывшего через Италию вдохновителя экспедиции графа Алексея Орлова (кстати – кавалерийского генерала, не имевшего прямого отношения к флоту). Он принял решение перенести боевые действия в Эгейское море.4 июля у острова Хиоса был обнаружен стоявший на якоре османский флот. Как потом оказалось, командовал им не кто-нибудь, а сам капудан-паша (командующий ВМФ Блистательной Порты) Хусамеддин Ибрагим-паша.По настоянию Спиридова Орлов принял решение атаковать его утром следующего дня. Рапортуя впоследствии в Петербург об этом бое командующий писал: "Все корабли с великой храбростью атаковали неприятеля, все с великим тщением исполняли свою должность, но корабль адмирала "Святой Евстафий" превзошёл все прочие..."Отмеченный Орловым флагманский линкор шёл впереди кильватерной колонны, навязал абордажную схватку турецкому флагману "Реал-Мустафе". В разгар боя мачта османского корабля загорелась и упала на "Евстафия", из-за чего на последнем произошёл взрыв.Главный корабль османского флота погиб в огне, другие же его корабли снялись с якоря и укрылись в Чесменской бухте. Спиридов перенёс свой флаг на корабль "Три святителя" и 6 июля повёл обстрел скучившегося в гавани вражеского флота. Тем временем шла подготовка брандеров для решительной атаки на османов.В ночь на 7 июля группа российских кораблей вошла в бухту и открыла сильный огонь по противнику. В одной из линий построения османского флота вспыхнул пожар. Вскоре брандеры создали новые очаги возгораний.Боевой строй турецкого флота был нарушен и к середине дня он перестал существовать. Его потери в живой силе оцениваются в более чем 10 тысяч человек. Трофеями русских стали 1 линкор и 5 галер.Завоевав господство в Восточном Средиземноморье русский флот создал свою базу на греческом острове Парос, попытался блокировать Дарданеллы, начал крейсерство в акватории греческого Архипелага и на турецких морских коммуникациях. Это нарушило сообщение Константинополя со многими провинциями Османской империи.Между тем 1 августа 1770 года Турция испытала новый разгром, но уже в сухопутной битве. При Кагуле была разбита 150-тысячная армия во главе с великим визирем.Французский агент Франц Тотт так описывает настроения, охватившие Порту:"Падишах в живейшей тревоге, министры удручены, народ в отчаянии, столица в страхе перед голодом и нашествием. Таково настоящее положение империи, которая за один месяц перед тем считала себя столь грозной".Тот же источник сообщал об экстренных мерах укрепления османской столицы на средиземноморском направлении. Необходимо было усиливать артиллерию и флот на случай возможного прорыва российских кораблей. Значительные наступательные действия в Черноморском бассейне в 1770-71 годах Турция совершать, соответственно, не могла.Как отмечает кандидат исторических наук, военный историк Алексей Лебедев, турки вынуждены были перебросить часть сил с Дуная и сконцентрировать в Константинополе весь оставшийся флот. После Чесменского разгрома в строю у них оставалось 9 линкоров.Экспедиция османов к Азову и Таганрогу, предпринятая в 1769-м, на следующий год продолжения не получила. Как сообщал главе Военной коллегии командующий Азовской флотилией Алексей Сенявин, прибывший в апреле к Еникале вражеский отряд из 4-х больших и 2-х малых галер, до семи десятков мелких судов, летом 1770 года был отозван в Константинополь.Между тем на Нижнем Дону Российская империя интенсивно создавала Азовскую флотилию и строила для неё базу в Таганроге. В конце 1770 года российское командование приступило к разработке операции по покорению Крыма, в которой важнейшую роль предстояло сыграть кораблям Азовской флотилии.Снижение активности турецкого флота позитивно сказалось и на формировании Дунайской флотилии России. Для неё в марте 1771 года на Нижнем Днепре были построены первые речные суда, а вскоре они использовались при удачном штурме крепости Тульча.Вряд ли эти российские успехи были возможны без радикального ослабления военно-морской мощи Турции, обусловленного итогами Чесменского сражения. Основным же фактором победы России военные историки считают лучшее качеством подготовки экипажей русских кораблей и их командиров.В тоже время осуществление Архипелагской экспедиции стало возможно благодаря огромной политической воле императрицы и беспрецедентной мобилизации материальных ресурсов. Ведь как справедливо считал Наполеон, деньги – это кровь войны.Доктор исторических наук Галина Гребенщикова приводит данные, согласно которым в марте 1769 года для подготовки рейда в Средиземное море императрица распорядилась совершить поездку в Амстердам группе вельмож для получения кредита на сумму 7,5 миллионов гульденов.Но этой очень внушительной суммы оказалось недостаточно, поскольку в октябре 1769 года Екатерина II повелела "учредить негоциацию" с другими голландскими банкирами для получения взаймы миллиона рейхсталеров. В сентябре 1770 года был подписан контракт с генуэзским банкиром маркизом М. Дураццио о предоставлении России займа на сумму 500 тысяч пиастров.Тем самым, отправляя свой Балтийский флот к средиземноморским берегам Турции Российская сильно рисковала, но риск оказался оправданным, и выигрышная "архипелагская" ставка позволила перехватить стратегическую инициативу в Русско-турецкой войне 1768-74 годов.

https://ukraina.ru/20240502/1023471544.html

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история, турция, османская империя, россия, екатерина ii, петр румянцев, российская империя, средиземное море, война, флот, сражение, xviii век