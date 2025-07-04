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Украинское оружие будут производить в Дании
Украинское оружие будут производить в Дании - 04.07.2025 Украина.ру
Украинское оружие будут производить в Дании
Соглашение о создании украинских оборонных производств на территории датского королевства подписали в Копенгагене министр промышленности Дании Мортен Бедсков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин. Об этом украинский министр сообщил 4 июля своим подписчикам в соцсети.
2025-07-04T21:23
2025-07-04T21:23
2025-07-04T21:23
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"Сегодня в Копенгагене мы с министром промышленности Дании Мортеном Бедсковым подписали историческое соглашение. Оно открывает путь для создания украинских оборонных производств на территории Дании. Год назад Дания начала финансировать производство оружия украинскими компаниями. Сегодня - стала первой страной, куда Украина экспортирует собственные оборонные технологии для производства, масштабирования и поставок в украинскую армию", - сообщил Сметанин.Он назвал произошедшее "уникальным кейсом международной кооперации" и поблагодарил королевство за существенную помощь украинским производителям оружия.Ранее датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявлял, что для начала производства украинского оружия в королевстве требуются законодательные изменения. Дания активно участвует в милитаризации киевского режима, поставляя оружие, боеприпасы, военную технику, финансируя закупки в третьих странах, а также финансируя производство оружия на Украине и обучение украинских военнослужащих в странах НАТО.Также 4 июля состоялось обсуждение проблем ВСУ из-за взятой США паузы в военных поставках на Украину. Подробности в публикации Зеленский сообщил подробности разговора с Трампом Тем временем автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевичрассмотрел украинскую проблему в публикации Аферы с экспортом оружия под прикрытием женского обаяния. О руководителе "Технологических сил Украины" Следите за новостями на сайте Украина.ру
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Украинское оружие будут производить в Дании
Соглашение о создании украинских оборонных производств на территории датского королевства подписали в Копенгагене министр промышленности Дании Мортен Бедсков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин. Об этом украинский министр сообщил 4 июля своим подписчикам в соцсети.
"Сегодня в Копенгагене мы с министром промышленности Дании Мортеном Бедсковым подписали историческое соглашение. Оно открывает путь для создания украинских оборонных производств на территории Дании. Год назад Дания начала финансировать производство оружия украинскими компаниями. Сегодня - стала первой страной, куда Украина экспортирует собственные оборонные технологии для производства, масштабирования и поставок в украинскую армию", - сообщил Сметанин.
Он назвал произошедшее "уникальным кейсом международной кооперации" и поблагодарил королевство за существенную помощь украинским производителям оружия.
Ранее датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявлял, что для начала производства украинского оружия в королевстве требуются законодательные изменения. Дания активно участвует в милитаризации киевского режима, поставляя оружие, боеприпасы, военную технику, финансируя закупки в третьих странах, а также финансируя производство оружия на Украине и обучение украинских военнослужащих в странах НАТО.
Также 4 июля состоялось обсуждение проблем ВСУ из-за взятой США паузы в военных поставках на Украину. Подробности в публикации Зеленский сообщил подробности разговора с Трампом
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