Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА над тремя областями
21:31 04.07.2025 (обновлено: 21:32 04.07.2025)
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкIV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День второй
Противовоздушная оборона России вечером 4 июля уничтожила пять украинских ьбеспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ
В период с 18.00-20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В частности, три украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и по одному – над территориями Смоленской и Курской областей.
Тем временем российские БПЛА активно отрабатывают военные цели на подконтрольной ВСУ территории. В результате стало известно, что Киевский режим готовит эвакуацию правительства в западные области Украины
Больше новостей дня представлено в обзоре"Очень важный" разговор Зеленского и Трампа, обыск у Резникова. Итоги 4 июля
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