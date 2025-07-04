https://ukraina.ru/20250704/rossiyskaya-pvo-unichtozhila-ukrainskie-bpla-nad-tremya-oblastyami-1064704536.html

Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА над тремя областями

Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА над тремя областями - 04.07.2025 Украина.ру

Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА над тремя областями

Противовоздушная оборона России вечером 4 июля уничтожила пять украинских ьбеспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ

2025-07-04T21:31

2025-07-04T21:31

2025-07-04T21:32

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В период с 18.00-20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.В частности, три украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и по одному – над территориями Смоленской и Курской областей.Тем временем российские БПЛА активно отрабатывают военные цели на подконтрольной ВСУ территории. В результате стало известно, что Киевский режим готовит эвакуацию правительства в западные области Украины Больше новостей дня представлено в обзоре"Очень важный" разговор Зеленского и Трампа, обыск у Резникова. Итоги 4 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру

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