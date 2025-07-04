Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА над тремя областями - 04.07.2025 Украина.ру
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Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА над тремя областями
Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА над тремя областями - 04.07.2025 Украина.ру
Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА над тремя областями
Противовоздушная оборона России вечером 4 июля уничтожила пять украинских ьбеспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ
2025-07-04T21:31
2025-07-04T21:32
новости
россия
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беспилотники
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В период с 18.00-20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.В частности, три украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и по одному – над территориями Смоленской и Курской областей.Тем временем российские БПЛА активно отрабатывают военные цели на подконтрольной ВСУ территории. В результате стало известно, что Киевский режим готовит эвакуацию правительства в западные области Украины Больше новостей дня представлено в обзоре"Очень важный" разговор Зеленского и Трампа, обыск у Резникова. Итоги 4 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру
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новости, россия, брянская область, курская область, смоленск, пво, бпла, беспилотники, сво, кто, всу
Новости, Россия, Брянская область, Курская область, Смоленск, ПВО, БПЛА, беспилотники, СВО, КТО, ВСУ

Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА над тремя областями

21:31 04.07.2025 (обновлено: 21:32 04.07.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкIV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День второй
IV Международный военно-технический форум Армия-2018. День второй - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Противовоздушная оборона России вечером 4 июля уничтожила пять украинских ьбеспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ
В период с 18.00-20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В частности, три украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и по одному – над территориями Смоленской и Курской областей.
Тем временем российские БПЛА активно отрабатывают военные цели на подконтрольной ВСУ территории. В результате стало известно, что Киевский режим готовит эвакуацию правительства в западные области Украины
Больше новостей дня представлено в обзоре"Очень важный" разговор Зеленского и Трампа, обыск у Резникова. Итоги 4 июля
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