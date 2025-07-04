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"Плевок в сторону России и Христа". Почему Зеленский лишил гражданства митрополита Онуфрия

"Плевок в сторону России и Христа". Почему Зеленский лишил гражданства митрополита Онуфрия - 04.07.2025 Украина.ру

"Плевок в сторону России и Христа". Почему Зеленский лишил гражданства митрополита Онуфрия

Предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия глава киевского режима Владимир Зеленский лишил гражданства. Об этом 2 июля сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем телеграм-канале

2025-07-04T04:15

2025-07-04T04:15

2025-07-04T04:15

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Украинское ведомство утверждает, что Орест Березовский (митрополит Онуфрий) в 2002 году добровольно получил российское гражданство и не сообщил об этом уполномоченным органам власти Украины. Это послужило как повод для того, чтобы лишить священнослужителя украинского гражданства.Владимир Зеленский прокомментировал подписание указа о лишении гражданства предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия, не назвав при этом его имени."Мы продолжаем справедливую работу в отношении лиц, связавших себя с Россией. Тем, кто работает против украинской независимости, включая духовную сферу, поддерживает агрессию или оправдывает ее, нет места на Украине", — заявил Зеленский.Тем временем осведомленные источники, близкие к митрополиту, сообщили РИА Новости, что, несмотря на лишение гражданства, предстоятель УПЦ не намерен покидать страну. По словам источника, "никуда он уезжать не собирается" и рассматривает действия государственных органов как "меру давления".В Русской православной церкви лишение митрополита Онуфрия гражданства назвали политическим актом, предпринятым с целью оказать давление на всю паству УПЦ. Об этом 2 июля заявил председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.По его словам, это продолжение того давления, которое украинская власть уже продолжительное время оказывает на паству, духовенство и архиереев УПЦ – единственной канонической православной церкви в стране. К захвату храмов, преследованию священнослужителей и мирян, арестам и уголовным делам против архиереев теперь добавилось и лишение гражданства предстоятеля УПЦ, митрополита Онуфрия, отметил Лейгода в сообщении, опубликованном на сайте УПЦ."Это жесткий политический акт с целью оказать давление не на одного человека, но на всю многомиллионную паству Украинской Церкви. Это продолжение гонений на Церковь и верующих людей, составляющих большинство граждан Украины", - подчеркнул он.Хотя лишение гражданства не значит одновременно и лишение права находиться в стране, пока сложно предугадать, какие будут реальные последствия решения украинских властей для самого митрополита Онуфрия. По мнению экспертов, опрошенных Украина.ру, от режима в Киеве можно ожидать что угодно, так как его истинная цель – полное уничтожение Украинской православной церкви как организации.По словам политолога, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, последние действия украинских властей по отношению к митрополиту Онуфрию наглядно показывают, как они на самом деле относятся к Украинской православной церкви."Они рассматривают ее как однозначно враждебную организацию, даже при всей той политике соглашательства и демонстративной лояльности, которую постоянно проявляли иерархи УПЦ. Никто из них не пошел на конфликт, а некоторые из них даже пошли в созданную государством так называемую Православную церковь Украины. Поэтому сейчас мы видим только заключительный этап". – рассказал Безпалько.Таким образом всем православным на Украине дают понять, что у них только один выбор – либо перейти в так называемую ПЦУ, которая лояльна в лице своих иерархов по отношению к националистической Украине, либо подвергнуться уничтожению, подчеркнул эксперт."В данной ситуации УПЦ будет уничтожена как организация", - полагает он.Богдан Безпалько сомневается, что митрополиту Онуфрию украинские власти дадут возможность остаться на Украине. По его словам, в этой стране уже был такой опыт, когда людей лишали гражданства Украины и не пускали на территорию страны. Это произошло в том числе с несколькими иерархами УПЦ, которые потом нашли приют в России, напомнил политолог."Вполне возможно, что этот демарш со стороны украинских властей закончится именно выдворением митрополита Онуфрия за пределы Украины. Ходят слухи, что у него есть российское гражданство или он его когда-то получал и не отказался от него. В любом случае, если это подтвердится, то это будет формальным поводом для того, чтобы выдворить митрополита за пределы страны, обвинив при этом его в работе на "проклятых москалей"", - рассказал Безпалько.Эксперт не исключил, что власти Украины постараются оказать давление на иерархов УПЦ с тем, чтобы вместо митрополита Онуфрия они выбрали себе другого предстоятеля, более лояльного по отношению к украинскому государству."Три четверти высших иерархов УПЦ не выдерживают давления. Все, что они хотели раньше - это занять то самое привилегированное место с массами льгот в области трудового кодекса и с высоким статусом в обществе, согласившись даже на то, что высшую политическую власть на Украине будут занимать самые радикальные националисты. Но для националистов такой подход был неприемлем. Для них требуется либо перейти полностью на их сторону, т.е. стать частью так называемой ПЦУ, либо самораспуститься", - подытожил Богдан Безпалько.Тем временем православный публицист и миссионер Александр Люлька сомневается в том, что устав УПЦ МП содержит какие-то пункты, на основании которых можно было бы сменить предстоятеля церкви только на том основании, что он не имеет гражданства."Я не уверен, что это условие обязательно. Я помню, что у нас в уставе Русской православной церкви священнослужитель автоматически лишается сана, если он совершает уголовное преступление. Поэтому само по себе это решение никак не может повлиять на судьбу митрополита Онуфрия - ни по уму, ни по букве закона", - рассказал Люлька.По мнению эксперта, украинские власти, принимая решение о прекращении гражданства митрополита Онуфрия, руководствовались банальным желанием "сделать человеку гадость" и "плюнуть очередной раз в сторону России и в сторону Христа"."Таким образом они продемонстрировали, что митрополит не их человек, что он "иноагент", он чужой", - заявил Люлька.При этом он подчеркнул, что наличие или отсутствие гражданства не может само по себе защитить митрополита Онуфрия от любых репрессий со стороны киевского режима. Эксперт напомнил случай журналиста Олеся Бузины, который был убит в Киеве в 2015 году."Обвиняемых в этом убийстве позже освободили в зале суда без всяких последствий несмотря на то, что их вина была практически доказана. Сам владыка Онуфрий, также как и любой другой священник УПЦ, на Украине просто ходит под Дамокловым мечом и с ним могут сделать все, что угодно", - подытожил Александр Люлька.Митрополит Онуфрий – кто он?Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Оруфрий (в миру – Орест Березовский) родился в 1944 году в селе Корытном Вашковского района Черновицкой области Украины в семье священника.В 1964 году он окончил техническое училище. Проработав два года в строительной организации, Орест Березовский поступил на общетехнический факультет Черновицкого государственного университета, но позже он оставил университет и поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1972 году.В 1971 году был пострижен в монашество, а в июне того же года рукоположен в сан иеродиакона. В мае 1972 года возведен в иеромонахи, а в 1980 году получил сан игумена.В декабре 1986 года был возведен в сан архимандрита. В 1988 году окончил Московскую духовную академию, получив степень кандидата богословия. В 1988-1990 годах являлся наместником Успенской Почаевской лавры (Украина).В декабре 1990 года во Владимирском соборе Киева был возведен в сан епископа Черновицкого и Буковинского.В январе 1992 года отказался подписать обращение архиерейского совещания Украинской Православной Церкви к патриарху Московскому и всея Руси Алексию II о предоставлении автокефалии Церкви на Украине, после чего был на несколько месяцев переведен на Ивано-Франковскую кафедру. В апреле 1992 года был восстановлен в Черновицкой епархии.В июле 1994 года был возведен в сан архиепископа и назначен постоянным членом Священного Синода Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). В ноябре 2000 года был возведен в сан митрополита.В марте 2014 года был включен в состав Священного Синода УПЦ МП на правах постоянного члена, а в августе 2014 года Собор епископов в Киеве избрал митрополита Онуфрия митрополитом Киевским и всея Украины.Митрополит Онуфрий является сторонником единства канонической Украинской православной церкви и противником так называемой Православной церкви Украины, созданной Константинопольским патриархом при активной поддержке экс-президента Петра Порошенко.В сентябре 2018 года был включён в базу сайта "Миротворец" с обнародованием личных данных как агент влияния РПЦ и противник создания независимой поместной Церкви на Украине.После начала российской специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года митрополит Онуфрий обратился к верующим и гражданам Украины, назвав случившееся "повторением греха Каина" и призвал молиться за Украину, её армию и народ.О нападках на Русскую православную церковь в материале Василия Стоякина Религиозный фланг – общее наступление "соросят". 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эксклюзив, украина, россия, митрополит онуфрий, богдан безпалько, владимир зеленский, упц, рпц, украина.ру